Forfait internet + TV, forfait mobile, mise en service : cette offre fibre permet d’économiser sur tout

Une box fibre à petit prix qui ne vous épargne les frais de mise en service ? C’est exactement ce que propose SFR avec son abonnement SFR Starter à moins de 30 euros. Une offre sans engagement qui garantit zéro mauvaise surprise sur la facture.

Ces derniers temps, les offres box proposant la fibre et rien que la fibre se multiplient. Difficile dans ces conditions de savoir laquelle choisir.

Sur ce point, SFR se démarque de la concurrence avec une offre alléchante qui profite de deux gros atouts : un prix mensuel sous la barre des 30 euros avec un très haut débit ET la TV. Et surtout 0 euro de frais de mise en service sur l’offre Starter.

Une offre qui fait la différence : SFR Fibre Starter

Habituellement, les offres fibre à moins de 30 euros par mois sans engagement ne proposent qu’une box internet et rien d’autre. Pas de ça chez SFR qui propose une box TV en plus, ainsi que quelques options bien pratiques. Pour 29,99 euros par mois, l’offre inclut :

un débit fibre jusqu’à 1 Gb/s, idéal pour le streaming, le télétravail ou encore les jeux en ligne ;

160 chaînes TV incluses, offrant une expérience multimédia complète ;

un numéro de téléphone fixe permettant de joindre pas moins de 100 destinations, parfait pour les appels internationaux ;

les frais d’ouverture de services de 49 euros offerts.

L’offre Starter de SFR a tout pour plaire. // Source : SFR

Mais l’atout majeur de cette offre réside dans l’absence de frais de mise en service. Habituellement facturés entre 49 € et 99 € chez d’autres opérateurs, ces frais peuvent représenter un coût non négligeable pour les nouveaux abonnés. Avec SFR Fibre Starter, ces coûts sont entièrement pris en charge, permettant aux clients d’économiser dès leur souscription.

SFR Multi : la botte secrète de l’offre SFR

Outre le fait de bénéficier d’une excellente connectivité, SFR va plus loin et propose également SFR Multi. Le principe : plus vous regroupez vos abonnements chez SFR, plus vous économisez.

Concrètement, dès que vous combinez un abonnement fibre et mobile, vous cumulez des avantages. Et cela devient encore plus attractif lorsque vous regroupez plusieurs lignes mobiles (jusqu’à 4 maximum). Par exemple, grâce au programme SFR Multi, le forfait 60 Go est proposé à seulement 8,99 euros au lieu de 15,99 euros.

De plus, SFR Multi offre la possibilité de transférer des gigas de données mobiles d’une ligne à une autre. Une fonctionnalité idéale pour recharger le forfait d’un membre de votre foyer en cas de data inutilisée.

Changer d’opérateur ou de box internet peut sembler complexe, mais les démarches sont aujourd’hui simplifiées grâce à des outils comme le code RIO (Relevé d’Identité Opérateur). Voici les étapes clés pour effectuer cette transition en douceur :

tester votre éligibilité à la fibre en rentrant votre adresse postale sur le site de SFR ;

Souscrire à l’offre sur le site de SFR ;

Communiquer votre code RIO fixe si vous souhaitez conserver votre numéro ;

Planifier le raccordement à la fibre avec un technicien SFR ;

Retourner vos anciens équipements à votre précédent opérateur.

Retourner ses anciens équipements pour profiter de votre box Fibre Starter est très simple. // Source : Midjourney.

L’offre SFR Fibre Starter avec frais de mise en service offerts est une offre encore assez rare sur le marché des télécoms. Elle associe performance, économies et simplicité des démarches. Que vous soyez déjà client SFR ou que vous envisagiez un changement d’opérateur, c’est une offre qui mérite d’être considérée.