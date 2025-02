Forfait 5G de 100 Go et fibre ultra rapide à prix doux : cette offre combinée est unique

Plus besoin de dépenser des fortunes pour avoir un excellent débit à domicile et suffisamment de données mobiles sur son smartphone. B&You met le paquet avec son offre combinée fibre + mobile à prix plancher et sans engagement.

Le marché des télécoms est très fluctuant et le prix des forfaits mobiles et internet varient régulièrement. Aussi, lorsqu’une offre sort du lot et colle à vos besoins, il vaut mieux la saisir rapidement.

Justement, B&You propose en ce moment une formule combinée à seulement 36,98 euros par mois. Pour ce prix, vous accédez à une belle enveloppe mobile de 100 Go utilisable en 5G, ainsi qu’à la fibre ultra rapide, pouvant atteindre 8 Gb/s en téléchargement. Seule la partie mobile vous intéresse ? Ce copieux forfait de 100 Go est à 12,99 euros par mois.

Un forfait mobile pour ne jamais être à court de gigas

Selon le dernier rapport de l’ARCEP, les Français consomment en moyenne 17 Go par mois de données mobiles. Autant dire que se tourner vers des offres de 200 Go est inutile pour la majorité des utilisateurs.

Forfait B&You 5G de 100 Go // Source : Bouygues Telecom

B&You a donc trouvé le bon compromis pour vous assurer de ne jamais en manquer, sans mettre à mal votre budget, avec un forfait de 100 Go à seulement 12,99 euros par mois. Il comprend :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

zéro engagement de durée.

Cette offre généreuse convient aussi bien aux plus nomades ayant régulièrement besoin de connecter leur tablette ou leur PC en 5G, qu’aux férus de SVOD désireux de poursuivre leurs séries dès qu’ils ont un moment de libre. Mieux, avec 100 Go, ce forfait mobile peut s’avérer d’un grand secours en cas de panne temporaire de sa box.

La fibre à ultra haut débit au tarif d’une offre standard

Si le forfait mobile B&You 5G de 100 Go est compétitif, l’offre B&YOU Pure fibre qui l’accompagne l’est d’autant plus.

Pour seulement 23,99 euros par mois et sans engagement, l’opérateur débride votre vitesse de connexion et permet d’atteindre jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en envoi (débit évoluant selon l’éligibilité). Pour optimiser le signal dans toutes les pièces de la maison, un répéteur Wi-Fi 6E est proposé en option pour à peine 4 euros par mois.

Offre B&YOU Pure fibre // Source : Bouygues Telecom

Voilà une offre attractive idéalement taillée pour les gamers, les streamers, les télétravailleurs, mais aussi les grandes familles contraintes de partager leur connexion au quotidien.

Malgré tout, pour obtenir des débits conséquents à un prix aussi bas, il faut accepter un mince compromis : l’absence de décodeur TV et de téléphonie.

Si ces deux éléments sont incontournables pour vous, B&You dispose d’une seconde offre performante, complète, tout aussi abordable et toujours sans engagement : la Série Spéciale Bbox.

Offre Série Spéciale Bbox // Source : Bouygues Telecom

Affichée à 31,99 euros par mois, celle-ci promet :

jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

une connectivité Wi-Fi 6 ;

les appels illimités vers les fixes en France et à l’international vers plus de 110 pays ;

un décodeur TV 4K avec l’accès à 180 chaînes.

Vous pouvez donc choisir de combiner le forfait mobile 5G de 100 Go à l’offre fibre la plus adaptée à vos besoins, sans jamais alourdir votre budget.

Seule ou combinée, cette offre est simple et rapide à souscrire

Pourquoi multiplier les démarches lorsque vous pouvez économiser sur vos factures télécom en quelques clics ? B&You propose un parcours de souscription facilité pour l’ensemble de ses offres et vous évite un grand nombre de formalités. Et ce, que vous optiez pour l’offre mobile B&You 100 Go seule ou combinée avec la B&YOU Pure fibre ou Série Spéciale Bbox.

Une fois sur le site de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner ledit forfait et éventuellement d’ajouter l’option fibre souhaitée. Pour vous faire gagner du temps, B&You a tout rassemblé sur une seule page web.

Afin de finaliser votre souscription, vous devez ensuite indiquer vos coordonnées, votre IBAN et éventuellement vos codes RIO (disponibles en appelant le 3179 depuis les lignes concernées). De cette manière, vous vous assurez de conserver vos numéros de téléphone et surtout, vous confiez à B&You la résiliation de vos contrats avec vos anciens opérateurs.

Après avoir réglé les frais d’activation, vous recevez sous quelques jours à peine votre nouvelle carte SIM et votre box. Mieux, si vous avez opté pour la Série spéciale Bbox, vous obtenez en prime le décodeur TV 4K, ainsi qu’une clé 4G dotée de 200 Go. Vous pouvez alors profiter d’internet et de la TV (via l’application B.tv disponible sur Android et iOS) sans attendre le raccordement définitif de la fibre.