Seule ou combinée à la fibre, cette offre mobile B&You vous promet de belles économies

Il est temps de lâcher votre forfait mobile à plus de 10 euros. B&You propose en ce moment une offre 5G de 100 Go à seulement 8,99 euros par mois, et sans engagement.

La rentrée est souvent l’occasion de faire un point sur son budget et de réduire ses factures. B&You vous accompagne dans cette démarche et vous permet, d’une pierre deux coups, de réaliser des économies sur vos abonnements mobile et fibre.

Pour autant, pas question de perdre en qualité de service. Son généreux forfait mobile 5G de 100 Go est disponible à tout juste 8,99 euros par mois. Et pour toute souscription, l’opérateur vous permet d’accéder à une offre fibre exclusive à 29,99 euros par mois. En prime, toutes deux sont sans engagement.

B&You 100 Go : une offre copieuse adaptée à tous

L’offre élargie des forfaits de plus de 150 Go a faussé la perception de nos besoins ces dernières années. Les chiffres sont pourtant sans appel. Comme le précise l’ARCEP, les Français consomment en moyenne 15 Go de données mobiles par mois. Inutile donc de faire flamber ses dépenses avec des offres trop calibrées.

B&You a justement concocté une offre susceptible de satisfaire tous les profils : son forfait 5G de 100 Go. Même les mois où les besoins augmentent, en raison de déplacements plus fréquents par exemple, vous disposez d’une belle marge de sécurité.

Voilà un généreux forfait 5G à prix mini // Source : Bouygues Telecom

Pour se faire une idée, 100 Go représentent 400 heures de sVOD. En disposant d’une connexion internet à domicile, voire au travail, difficile d’atteindre un tel plafond, même en partageant ponctuellement la 5G avec son PC ou sa tablette.

Et pour compléter cette généreuse enveloppe de 100 Go, dont 25 Go sont utilisables en Europe et depuis les DOM, B&You promet aussi :

les appels et les SMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

aucun engagement de durée.

Le tout au prix attractif de 8,99 euros par mois.

Offre spéciale : la fibre tombe à prix doux avec ce forfait mobile

Autre poste de dépense (presque) inévitable : la fibre optique. La plupart des abonnements actuels requièrent un engagement d’un an, et passé ce délai, atteignent généralement 40 euros par mois. B&You a la solution pour vous faire économiser jusqu’à 120 euros par an avec son offre combinée.

Si vous optez pour l’un de ses forfaits mobiles, comme celui de 100 Go, l’opérateur vous permet d’accéder à une offre fibre exclusive, réservée aux abonnés B&You : la Série Spéciale Bbox. Affichée à seulement 29,99 euros par mois, celle-ci a pourtant tout d’une formule premium :

une connexion fibre ultra-rapide capable d’atteindre 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi ;

une box compatible avec le Wi-Fi 6 ;

un modem intelligent chargé d’optimiser automatiquement le débit ;

un décodeur TV 4K HDR inclus sans frais additionnels, avec l’accès à plus de 180 chaînes de TV ;

les appels illimités vers les fixes et mobiles en France, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays.

Là encore, l’offre est sans engagement. Les bonnes surprises n’arrivant jamais seules, l’opérateur s’engage à vous rembourser jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliations induits par votre ancien fournisseur d’accès à internet.

Forfait mobile seul ou combiné : la souscription est simple et rapide

Pour vous faciliter les démarches, B&You vous propose directement, en option, son offre Spéciale Bbox lors de la souscription au forfait 5G de 100 Go. Inutile de multiplier les formalités, le changement se fait donc en un tournemain.

Pour bénéficier de leurs tarifs compétitifs, il suffit d’ajouter le forfait mobile seul ou combiné à votre panier, puis d’indiquer vos coordonnées. Pour conserver vos numéros actuels, l’opérateur vous propose de renseigner vos codes RIO (disponible en appelant le 3179 depuis chacune des lignes concernées). En l’indiquant, le transfert de ligne est automatique et B&You se charge pour vous de résilier les contrats avec vos anciens opérateurs.

Quelques jours après la souscription, vous recevez par voie postale votre nouvelle carte SIM, une clé 4G enrichie de 200 Go, ainsi que la box. Vous n’avez donc pas besoin d’attendre le raccordement par le technicien pour commencer à profiter des services.