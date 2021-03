Comment obtenir le code RIO pour conserver son numéro de téléphone ?

Pour effectuer la portabilité et garder son numéro de téléphone quand on change d’opérateur mobile, il faut obtenir son code de Relevé d’Identité Opérateur ou numéro RIO. Qu’est-ce que ce code RIO, comment fonctionne-t-il, et surtout, comment le trouver ? Suivez le guide !

Un numéro de téléphone, c’est précieux. Et avec la multiplication des offres sans engagement, les utilisateurs changent de plus en plus de forfait ou d’opérateur, voguant d’offre en offre à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Donc garder son numéro devient presque primordial, et pour ce faire il faut le code RIO, ou Relevé d’Identité Opérateur.

Comment obtenir son code RIO chez Orange, Bouygues, SFR, Free, etc. ?

Pour trouver son code RIO, rien de plus simple : il suffit de téléphoner au 3179, l’appel est gratuit. Durant l’appel, votre numéro RIO vous sera dicté ainsi que la date de fin d’engagement chez votre opérateur. Ne vous inquiétez pas, vous n’avez rien à noter puisqu’un SMS vous est envoyé dans la foulée pour récapituler ces informations !

Il suffit ensuite de récupérer le numéro RIO puis de le donner à votre nouvel opérateur lors de la souscription de votre forfait. Vous pourrez ainsi porter votre numéro et le conserver lors du changement de forfait.

Qu’est-ce qu’un numéro RIO ?

Le Relevé d’Identité Opérateur est un numéro unique donné à chaque numéro de téléphone, sa « carte d’identité » qui lui permet d’être identifiable auprès des opérateurs.

Il est composé de 12 caractères qui suit un schéma de ce type : XX X XXXXXX XXX.

Chaque groupe de caractères a une signification particulière :

XX : Ce groupe servira à identifier l’opérateur, 01 pour Orange, 02 pour SFR, 03 pour Bouygues, 04 pour Free Mobile.

X : Ce groupe servira à identifier le type de client : E pour entreprise, P pour particulier.

XXXXXX : Ce groupe est le numéro de contrat.

XXX : C’est un code de contrôle, généré par le biais d’un algorithme grâce aux autres informations.

Prenons donc l’exemple d’un particulier ayant un numéro de téléphone chez Bouygues Télécom, son code RIO pourrait ressembler à cela : 03 P 09ZERT UIO.

Comment obtenir son code RIO sans appeler le 3179 ?

Obtenir son RIO chez Orange et Sosh

Pour récupérer son code RIO, les opérateurs ont leur propre numéro dédié, en plus de 3179. Pour Orange et Sosh, il suffit de contacter soit le 527, soit le 0800 003 179.

Il est également possible de le récupérer en appelant le service client de la marque au 3900.

Obtenir son RIO chez SFR et Red

Pour SFR et RED, il suffit de contacter le 933 ou le 0800 973 179. Il est également possible de le faire en appelant le service client au 1023.

Obtenir son RIO chez Bouygues Telecom et B & YOU

Pour le troisième opérateur historique et B & YOU, vous pouvez appeler le 658 ou le 0800 943 943 mais également le service client depuis le 1064.

Obtenir son RIO chez Free Mobile

Pour Free Mobile, il n’y a pas de numéro de téléphone propriétaire pour récupérer son numéro RIO. Mais on peut le récupérer directement depuis son espace client dans la rubrique « Mes Informations » !

Comment se passe la portabilité ?

Après avoir rentré son code RIO lors de la souscription de son nouveau forfait, comment se passe la portabilité ?

Si vous n’êtes plus sous engagement avec votre précédent opérateur, vous n’avez plus grand-chose à faire, le numéro RIO déclenchant automatiquement la procédure de résiliation. Vous pouvez vous-même décider de quand votre portabilité prendra effet.

Votre forfait originel restera ainsi celui avec le numéro de téléphone jusqu’à la date choisie. Lorsque vous recevez votre nouvelle carte SIM, vous pourrez l’activer immédiatement, mais tant que la portabilité n’est pas effectuée, vous aurez un numéro temporaire. Il est donc conseillé de rester sur votre ancienne puce en attendant.

Le jour de votre portabilité, si vous ne restez pas chez vous, n’oubliez pas votre nouvelle carte SIM, car vous risqueriez de vous retrouver avec un réseau qui se coupe momentanément : votre ancien forfait n’est plus actif. Il suffit donc ensuite d’échanger de carte dans votre téléphone et vous aurez un nouveau forfait, mais le même numéro !

Quel opérateur mobile choisir ?

Retrouvez notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles sans engagement. Nous vous donnons également les clés pour bien choisir votre opérateur mobile.