Vous envisagez de changer de forfait, mais vous ne savez pas quel opérateur choisir entre Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free Mobile ? Le prix n’est pas le seul critère : à quoi bon payer peu si vous ne captez pas ? Vérifiez quel est le meilleur opérateur mobile, celui qui propose le meilleur réseau en 3G et en 4G en France métropolitaine, et suivez l’avancement de leur déploiement du réseau 5 G.

Dernière mise à jour en juillet 2019

L’ARCEP et l’ANFR publient régulièrement des données particulièrement intéressantes pour le consommateur en matière de couverture mobile et de qualité de service des réseaux mobiles. Les opérateurs publient également leurs propres chiffres de couvertures du territoire et de la population, que ce soit en 2G, 3G ou 4G, ainsi que des cartes de couvertures. Nous avons donc centralisé toutes ces informations pour vous aider à y voir plus clair et ainsi déterminer que est le meilleur opérateur pour vous, celui avec le meilleur réseau et le meilleur service en fonction de vos besoins.

Notre vidéo pour tout comprendre

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Quel est le meilleur opérateur mobile ?

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’y a pas vraiment de meilleur opérateur. Il y a votre meilleur opérateur. En effet, l’opérateur qui couvre le plus la population française n’est peut-être pas celui qui couvre le mieux les territoires que vous fréquentez, comme votre domicile et votre lieu de travail. Avant de choisir votre opérateur, nous vous conseillons donc de consulter les cartes de couverture.

Il ne vous restera plus qu’à choisir le meilleur forfait mobile chez votre opérateur favori. Nous vous invitons pour cela à consulter notre guide permanent des meilleures promotions et, à défaut de promotion alléchante, à consulter notre guide des meilleurs forfaits sans engagement.

Couverture 4G et 5G d’Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free

Taux de couverture 5G

La 5G n’est pas encore là, mais elle ne devrait pas tarder à arriver. Certains opérateurs ont d’ores et déjà commencé à expérimenter sur des échelles réduites afin de préparer les premiers tests à l’échelle de villes en 2019 et le lancement des premières offres commerciales d’ici 2020.

Voici le nombre de supports 5G autorisés pour chaque opérateur :

Orange : 130

Bouygues Telecom : 53

SFR : 25

Sur la phase de test, Orange a fortement accéléré son déploiement en juillet 2019 avec plusieurs nouvelles villes. Bouygues Telecom et SFR sont loin derrière. Cela ne représente cependant en rien l’énergie que chaque opérateur déploiera afin de créer un réseau commercial complet en 2020.

Pour le moment, le déploiement n’a pas encore commencé et on attend toujours les enchères qui permettront l’attribution des bandes 3,4 – 3,8 GHz.

Pour tout savoir sur les différents usages de la 5G, n’hésitez pas à jeter un œil sur notre dossier complet sur le sujet.

Taux de couverture 4G

En 4G, en février 2019, les trois principaux opérateurs sont au coude à coude. Bouygues annonce couvrir 99 % de la population, tandis que SFR est à 98,7 % et Orange à 98,6 %. Free Mobile, plus jeune, ferme la marche avec 92 % de la population couverte lors du dernier communiqué (en novembre 2018).

Pour ce qui est de la couverture du territoire, les écarts sont plus marqués. Orange est le meilleur opérateur sur ce point et couvre 87 % de la France métropolitaine. SFR et Bouyques Telecom sont quant à eux à 83 %. Free arrive une nouvelle fois en dernière position avec 70 % seulement.

Opérateur Population couverte Territoire couvert Orange 98,6 % 87 % Bouygues Telecom 99 % 83 % SFR 99 % 83 % Free Mobile 93 % 70 %

Les opérateurs préfèrent communiquer bien évidemment sur la couverture de la population, ce qui leur permet de se concentrer en priorité sur les zones denses. Il ne faut pas négliger cependant la couverture du territoire qui vous permettra de vous donner une idée de l’état du réseau de chaque opérateur sur les grands axes routiers ou ferroviaires, ainsi que l’étendue des zones dites « blanches » (sans réseau). Il faut noter cependant que SFR et Bouygues Telecom ont signé un accord d’itinérance dans ces zones blanches afin de mutualiser leurs infrastructures.

Taux de couverture 3G

En 3G aussi les quatre opérateurs couvrent la quasi-totalité de la population. Toutefois, Free n’en couvre que 96 % « en propre ». Les 4 % restants, assurés par Orange, sont bridés à 1 Mb/s, conformément à une législation destinée à inciter Free à poursuivre le déploiement de ses propres antennes.

Et terme de couverture du territoire, les antennes 3G de Free atteignent 96 % selon l’opérateur, mais seulement 93 % selon l’Arcep au 31 décembre 2018. Pour les autres opérateurs, Orange est premier à 98 %, suivi par SFR à 96 %, tandis que Bouygues Telecom ferme la marche avec 93 % (comme Free donc).

Taux de couverture 2G

En 2G, les quatre opérateurs couvrent la quasi-totalité de la population, même Free, qui bénéficie d’un contrat d’itinérance avec Orange. Il y a néanmoins d’assez grandes disparités en taux de couverture du territoire : au 31 décembre 2018, Orange atteignait effectivement 98 %, mais Bouygues Telecom et SFR n’étaient respectivement qu’à 94 et 95 %.

Dans les transports

Il est important de mesurer la qualité de service non seulement sur ses lieux de vie (domicile et travail), mais aussi sur les grands axes que l’on pourrait emprunter régulièrement. Sur MonReseauMobile, l’Arcep a donc dressé un état des axes routiers et ferroviaires en se basant sur le chargement d’une page Web en moins de 10 secondes.

La qualité du réseau sur les grands axes routiers :

Bouygues Telecom : 90% Orange : 87 % SFR : 86 % Free : 51%

La qualité du réseau sur les axes TGV :

Orange : 71 % Bouygues Telecom : 67% SFR : 64 % Free : 27%

La qualité du réseau sur les axes Intercités/TER :

Bouygues Telecom : 72% SFR : 72 % Orange : 71 % Free : 35%

La qualité du réseau sur les axes RER/Transiliens :

Orange : 90 % SFR : 82 % Bouygues Telecom : 80% Free : 55%

La qualité du réseau sur les axes de métro (Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Renne et Marseille) :

Orange : 49 % Bouygues Telecom : 43% SFR : 40 % Free : 26%

Le nombre de relais

L’ANFR publie tous les mois son observatoire du déploiement des réseaux mobiles. On y trouve le nombre de sites actifs pour chaque opérateur, ainsi que le nombre d’antennes (chaque site pouvant accueillir plusieurs antennes). Des chiffres qui permettent d’obtenir une information plus récente (mais moins précise) sur la couverture réseau des opérateurs. Ainsi, le nombre de supports reflète plus ou moins la couverture d’un opérateur tandis que le nombre d’antennes va davantage refléter la capacité du réseau et les débits.

Opérateurs 700 MHz (B28) 800 MHz (B20) 1800 MHz (B3) 2100 MHz (B1) 2600 MHz (B7) Orange 127 16 935 12 485 6 655 9 145 SFR 13 17 320 11 754 4 955 6 571 Bouygues Telecom 1 065 16 464 10 487 2 535 4 988 Free 6 345 0 12 115 0 12 484

Au 1er juillet 2019, 46 970 sites sont autorisés par l’ANFR, dont 41 930 en service. Voici le classement du nombre de sites 4G par opérateur :

Orange (19 468 sites, + 221 en juin 2019); SFR (17 819 sites, + 88 en juin 2019); Bouygues Télécom (17 332 sites, + 58 en juin 2019); Free Mobile (12 887 sites, + 136 en juin 2019).

Reste à vérifier quel opérateur couvre le mieux les lieux que vous fréquentez. Nous vous invitons pour cela à consulter MonReseauMobile.fr, un site internet officiel de l’Arcep. L’ANFR propose aussi son observatoire sous forme cartographique.

Les débits chez Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom

La couverture mobile est une chose, mais encore faut-il que la qualité de service soit à la hauteur. L’Arcep publie chaque année l’Observatoire sur la couverture et la qualité des services mobiles, dans lequel il mesure plusieurs usages : appels, SMS, navigation Web, vidéo en ligne et débits de téléchargement.

En 2018, c’est encore une fois Orange qui a remporté la première place avec une excellente qualité de service. Free Mobile se place bon dernier, avec des débits plus faibles que la concurrence et des difficultés à naviguer sur Internet. Entre les deux, on trouve SFR et Bouygues Telecom au coude à coude.

Notons tout de même que dans les plus petites communes, le débit moyen obtenu chez Bouygues Telecom et SFR est supérieur à celui d’Orange. Il est donc important de comparer la qualité des réseaux sur vos lieux de vie et de travail.

La satisfaction des clients

Plus que de simples relais, les opérateurs offrent toute une panoplie de services, depuis un possible raccordement pour les offres fixes (et quadruple play) jusqu’au service après-vente (SAV) lors d’éventuels problèmes. La question se pose également au moment de la résiliation puisque certains opérateurs tentent de compliquer la tâche des abonnés qui souhaiteraient aller voir ailleurs.

L’UFC-Que Choisir a donc publié en mars 2018 son palmarès annuel des meilleurs opérateurs concernant la satisfaction client. Dans l’ensemble, c’est Orange qui est en tête, aussi bien sur le mobile que sur le fixe avec le moins de conflits référencés. Arrivent ensuite Free Mobile, puis Bouygues Telecom. SFR ferme la marche et n’obtient même pas la moyenne.

Opérateur Satisfaction (mobile) Satisfaction (internet fixe) Orange 13,8 13,8 Free 12,5 13 Bouygues Telecom 12,5 10,9 SFR 8 6,5

De son côté, l’Arcep, via son site J’Alerte l’Arcep, a également dressé un classement de la satisfaction client basé sur un échantillon représentatif de 4000 personnes de 18 ans ou plus. Voici donc le classement des meilleurs opérateurs selon les Français :

Free (7.5 / 10) Orange (7,5 / 10) Bouygues Telecom (7.2 / 10) SFR (6,8/10)

Concernant le service client, c’est en revanche Orange qui sort du lot avec le classement suivant :

Orange (3,1 / 5) Bouygues Telecom (2.8 / 5) Free (2.8 / 5) SFR (2,5 / 5)

Les forfaits

Votre avis

Nous avons également publié un article complet sur la qualité des réseaux mobiles et le rapport qualité/prix des offres des différents opérateurs grâce aux réponses de nos lecteurs lors d’un grand sondage. C’est Bouygues Telecom qui finit premier en matière de rapport qualité/prix alors qu’Orange occupe la place du meilleur réseau et Free Mobile des meilleurs tarifs.

Chargement Pour vous, quel est le meilleur opérateur mobile en couverture et qualité de service ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Orange

SFR

Bouygues Telecom

Free Mobile