En retard sur la couverture 4G, Orange, Bouygues, SFR et Free se font remonter les bretelles

Le régulateur des télécoms serre la vis aux principaux opérateurs mobiles français pour qu’ils respectent leurs engagements en matière d’accès à une couverture réseau décente.

En 2018, le « New Deal Mobile » venait bousculer l’équilibre des forces des opérateurs mobiles permettant une réattribution des fréquences à des opérateurs contre des obligations en matière de couverture de réseau avec la promesse d’une France entière couverte par la 4G… en 2020.

Mécontente des retards accumulés par les opérateurs malgré leurs engagements, l’autorité de régulation souhaite remettre les pendules à l’heure et annonce mettre en demeure SFR, Orange, Free et Bouygues Telecom pour leur rappeler leurs engagements.

Éviter l’abandon des communes

Pour justifier ces retards, les opérateurs évoquent différentes raisons allant des blocages administratifs, aux difficultés d’accès aux terrains en passant par des difficultés électriques. Des raisons insuffisantes pour l’Arcep qui évoque l’absence de documents significatifs pour justifier ces retards.

Selon les accords signés sur la 4G, Orange détient 155 sites à couvrir dont 68 restent à mettre en service alors que les travaux de 16 d’entre eux sont terminés. Du côté de SFR, ce sont 164 sites qui restent à activer sur les 261 attribués.

Des opérateurs à la traîne

En matière, de couverture ciblée, à savoir des zones définies par l’État à couvrir prioritairement, les résultats ne sont pas mieux. Orange, tenu de couvrir 156 sites dont 43 en tant qu’opérateur principal, n’en a activé qu’un seul. Bouygues Telecom, responsable de 153 sites à couvrir dont 38 en leader, n’en a également activé qu’un seul. SFR et Free Mobile, devant respectivement couvrir 154 et 156 sites dont 40 et 36 en tant qu’opérateurs principaux, brillent par un total de zéro site opérationnel selon ces rapports.

L’horloge tourne pour ses opérateurs dont une date d’échéance a été fixée au 4 août 2025 pour leur demander de se mettre en conformité avant la mise en place de sanctions financières.

