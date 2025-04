SFR Fibre Starter : l’opérateur répond enfin à Bouygues, Free et Orange… et c’est décevant

SFR lance une nouvelle offre double play SFR Fibre Starter, sans accès à la télévision. Un nouveau forfait qui ne fait pas vraiment rêver.

SFR

On l’attendait la réponse de SFR. L’opérateur au carré rouge, dont le destin n’est pas clair, n’avait pas encore vraiment réagit à la guerre des prix qui se joue entre Bouygues Telecom, Free et Orange.

En effet, Bouygues Telecom a relancé une guerre des prix dans le domaine des box avec son offre Pure Fibre. Le concept est simple : mettre le paquet sur la qualité de la ligne, pour un tarif agressif, et sans vous proposer la téléphonie fixe ou la télévision.

Orange est passé par une amélioration de son offre Sosh, alors que Free a carrément lancé une nouvelle offre Freebox Pop S.

Voici désormais l’offre SFR Fibre Starter. Une réponse pas tout à fait satisfaisante de SFR.

Les meilleures box internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 22.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre Freebox Pop S Débit jusqu’à 2.5 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 1 destinations 24.99€ /mois Découvrir Fibre La boîte Sosh Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19.99€ /mois 25.99€ Nouveau Débit Découvrir Toutes les box internet

Prix, engagement, Wi-Fi 5…

Dans le détail, l’offre SFR Fibre Starter c’est un accès à la fibre de SFR avec un débit symétrique de 1 Gbit/s. On est loin des 5 et 8 Gbit/s promis respectivement par Freebox Pop S et B&You Pure Fibre.

Les compromis ne s’arrêtent pas là. L’offre repose sur une SFR Box 7 limité à du Wi-Fi 5, là où Bouygues propose sa Bbox Wi-Fi 6E et où la Freebox Pop a basculé vers le Wi-Fi 7 bi-bande.

Les petites lignes nous laissent également sur notre faim : un engagement de 12 mois en concurrence avec des offres sans engagement.

Seul bon point au tableau : les frais d’ouverture de service offert, au lieu des 49 euros habituellement pratiqués.

Tous ces compromis n’empêchent pas SFR de placer son offre SFR Fibre Starter à un tarif de 26,99 euros par mois, soit 3 euros de plus que B&You Pure Fibre et 2 euros de plus que Freebox Pop S.

Si vous décidez d’ajouter le bouquet TV avec sa box, le forfait monte à 29,99 euros par mois. Mais dans ce cas-là, la Série Spéciale Livebox Fibre est plus intéressante. Décidément, SFR a du mal à être totalement compétitif.

Dirigez-vous vers Red by SFR

En fait, il y a une offre chez SFR qui est en tout point plus interessante : c’est l’offre Red By SFR à 22,99 euros par mois. Elle suit exactement les mêmes caractéristiques que SFR Fibre Starter, l’engagement en moins.

La seule différence, c’est l’accès au SAV, complet chez SFR et limité chez Red by SFR passé l’activation de la ligne. Par exemple, SFR propose un accès à Internet via son réseau mobile en attendant le raccordement, pour ses clients mobiles, ce que Red by SFR ne propose pas.