Bbox fit VS SFR Fibre Starter : entre l’offre triple-play et l’offre dual-play, laquelle est la meilleure ?

Bouygues Telecom est le seul des quatre opérateurs à proposer une offre internet dual-play avec la Bbox fit, mais celle-ci vaut-elle vraiment le coup face à une offre triple play d’entrée de gamme comme celle de SFR ? C’est ce que nous allons voir dans ce comparatif.

Récemment, Bouygues Telecom a chamboulé le marché des box internet en lançant la seule offre single-play disponible : la Pure Fibre. Une offre à moins de 25 euros par mois qui propose seulement une connexion Internet à 8 Gb/s. Mais saviez-vous que Bouygues propose également depuis quelques années une offre dual-play ? La Bbox fit est l’offre d’entrée de gamme de l’opérateur et elle ne propose qu’une connexion internet et la téléphonie. Mais étant donné que quasiment plus personne n’a recours à la téléphonie fixe, l’offre Bbox fit est-elle vouée à bientôt disparaître ?

Côté SFR, l’offre Fibre Starter est l’offre d’entrée de gamme la plus performante du moment avec un débit de 1 Gb/s symétrique. Reste à savoir si pour 30 euros par mois, sans promotion au début de l’abonnement, elle en vaut la chandelle. Reste qu’il s’agit là d’une véritable offre triple-play avec internet, la téléphonie et les services TV inclus. Mais mise côte à côte avec la Bbox fit, est-elle plus intéressante ?

Connectivité : un modem vieillissant d’un côté comme de l’autre

La Bbox fit et la SFR Box 7 de l’offre SFR Fibre Starter sont toutes deux des box internet d’un autre âge. La première a été lancée en 2018 tandis que la seconde date de 2016. Elles ont bien sûr connu des mises à jour au fil du temps, mais il ne faut pas en attendre grand-chose sur la partie matérielle.

Pour commencer, ces deux box prennent en charge le Wi-Fi 5, une norme qui date, mais encore efficace aujourd’hui pour les usages domestiques. En principe, elle fonctionne seulement sur la bande des 5 GHz. Si certains modems proposent du Wi-Fi 5 bi-bande, il s’agit en réalité de Wi-Fi 4 déguisé sur la bande des 2,4 GHz.

Reste que le Wi-Fi 5 est aujourd’hui le choix le plus raisonnable, il permet de couvrir les principaux besoins et est suffisant pour la plupart des télétravailleurs. Vous devriez avoir recours au Wi-Fi 6 à partir du moment où vous habitez dans une zone particulièrement dense et ayez besoin d’une connexion plus stable.

Connectique : La Bbox fit a plus de ports mais pas pour une bonne raison

Pour commencer, voyons ce que cache la Bbox fit dans son dos :

Quatre ports Ethernet LAN (le port 4 fournit un débit de 100 Mb/s au lieu de 1 Gb/s)

Un port WAN (pour connecter le boîtier ONT)

Un port DSL

Deux ports TEL

La Bbox fit. // Source : Bouygues Telecom

Et la SFR Box 7 :

Un port fibre PON

Quatre ports Ethernet Gigabit

Un port TEL (compatible RJ11 et RJ45)

Quand bien même la Bbox fit embarque une connectique plus large, c’est surtout parce qu’il s’agit d’une box dédiée d’abord à l’ADSL. Son port WAN permet de brancher un boîtier ONT afin de profiter d’une connexion fibre. Côté SFR Box 7, on se contente de peu, et cela suffit amplement.

Mise à part deux ou trois ports, les deux modems sont assez similaires et très proches sur le plan technique, ce qui fait débuter ce duel sur un match nul.

Bbox fit 1 – 1 SFR Fibre Starter

Débits : SFR atteint le 1 Gb/s sur de l’entrée de gamme

Étant donné que ce sont des box d’entrée de gamme, la Bbox fit et la SFR Box 7 sont loin d’être des championnes en termes de débits. C’est particulièrement le cas de la Bbox fit qui, sans compter les offres Sosh et RED by SFR, est la box internet la plus lente du marché. De l’autre côté, la SFR Box 7 est la meilleure offre d’entrée de gamme en termes de débits, d’autant plus que le modem n’est pas exploité à fond puisqu’il peut supporter un débit théorique de 2 Gb/s en descendant.

Côté Bbox fit, nous avons un débit de 600 Mb/s symétrique, donc autant en téléchargement qu’en envoi. Pour vous donner une idée, c’est presque deux fois moins que ce que propose la RED box dans son offre de base, une box d’un opérateur low-cost qui plafonne pourtant à 1 Gb/s symétrique. Cela reste suffisant pour les usages du quotidien mais les adeptes du stream et du multijoueur en ligne devraient viser plus haut.

De l’autre côté, la formule SFR Fibre Starter permet de profiter d’un débit de 1 Gb/s symétrique. C’est presque deux fois plus rapide mais ça reste peu pour une offre à 29,99 euros par mois. De plus, RED by SFR propose le même modem et les mêmes débits pour 23,99 euros. Les services TV n’y sont pas inclus mais cela reste plus intéressant financièrement parlant.

Enfin, nous ne prenons pas en compte les baromètres de comparateurs comme nPerf ou DegroupTest sur la qualité du réseau fibré. Ces données présentent une moyenne nationale mais ne peuvent refléter avec exactitude ce qu’il en est vraiment à l’échelle d’une ville ou d’un quartier.

Quand bien même SFR est classé bon dernier chez ces deux comparateurs (probablement à cause de sa fibre coaxiale), et que Bouygues hésite entre la première et la seconde place, cela ne change rien au fait que la box de SFR est théoriquement plus performante.

Ce qui vaut à l’offre SFR Fibre Starter de gagner un point dans cette manche.

Bbox fit 1 – 2 SFR Fibre Starter

Bouquet TV et SVoD : Pas de TV au programme chez Bouygues

Étant une offre dual-play, la Bbox fit ne propose pas de services TV, mais seulement une connexion internet et la téléphonie fixe. Pas de décodeur TV inclus avec la box internet, à l’instar de la RED box et de la Boîte Sosh. Et il n’est même pas possible d’en avoir en option. La seule façon de profiter des services TV pour un abonné Bbox fit reste l’application B.tv.

B.tv permet de retrouver gratuitement un bouquet de plus de 70 chaînes sur un appareil connecté au Wi-Fi ou à la 4G/5G, allant du smartphone à la tablette en passant par les Smart TV. Pour s’y connecter, il suffit de rentrer les identifiants de son Espace Client.

Il existe aussi bien d’autres alternatives pour regarder ses programmes favoris, les plateformes de SVoD par exemple. On peut par exemple citer Molotov qui permet de regarder gratuitement les chaînes de la TNT. Il y a également les boîtiers TV multimédias qui ont l’avantage d’être payables en une fois, et non par abonnement, et qui permettent d’accéder à toutes les plateformes de streaming du moment.

Quant à l’offre SFR Fibre Starter, elle donne le choix de se passer de décodeur et de profiter d’un bouquet de chaînes sur l’application SFR TV. Dommage qu’une réduction sur l’abonnement ne soit pas proposée dans ce cas-là, alors autant opter pour le décodeur. Dans l’offre SFR Fibre Starter, il s’agit d’une SFR Box 7 TV, un modèle inférieur au fameux SFR Connect TV en termes de performances.

Ce décodeur permet d’accéder à un bouquet de 160 chaînes TV qu’il peut retransmettre en 4K et le Dolby Atmos. Plusieurs fonctionnalités et services sont disponibles tels que le replay, le contrôle en direct, les enregistrements (en direct, programmés ou en simultané) ou encore la VOD.

En revanche, contrairement aux deux autres offres internet de SFR, il n’y a pas d’accès inclus à une plateforme de SVoD au choix. Ces services restent toutefois accessibles, on retrouve Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Canal+ ou encore DAZN.

Sur cette manche TV/SVoD, le match est inégal puisqu’aucun service n’est proposé de ce côté-là avec la Bbox fit. Nous aurions pu donner le point à la SFR Fibre Starter, mais nous n’en ferons rien finalement.

Bbox fit 1 – 2 SFR Fibre Starter

Services et accessoires inclus : le diagnostic Wi-Fi offert chez Bouygues

En attendant le raccordement de la fibre au domicile, SFR et Bouygues mettent tous deux à disposition un routeur Wi-Fi de poche. Il s’agit d’une sorte de hotspot en 4G avec une quantité pré-définie de données mobiles. Chez SFR, cette quantité de data est illimitée jusqu’au raccordement et peut continuer à servir ensuite : pour 5 euros par mois, elle peut mettre à disposition un forfait mensuel de 30 Go. Chez Bouygues, la clé 4G prêtée contient 100 Go et doit être rendue dans les 45 jours suivant le raccordement au réseau.

Il s’agit du seul service inclus dans l’abonnement, autrement, SFR et Bouygues proposent également un répéteur Wi-Fi en option. Il faut débourser 3 euros par mois chez le premier et 5 euros par mois chez le second.

Enfin, pour celles et ceux qui choisissent la Bbox fit, sachez qu’un diagnostic Wi-Fi est offert par l’opérateur. Grâce à une application, il est possible de connaître l’emplacement optimal pour sa box à la maison, ce qui est primordial pour profiter au mieux du Wi-Fi. Un service que l’on retrouve généralement dans les offres haut de gamme et qui nous fait pencher en la faveur de la Bbox fit.

Bbox fit 2 – 2 SFR Fibre Starter

Prix : un tarif hors promotion trop élevé pour la Bbox fit

Entre une offre dual-play et une offre triple-play, on se doute bien que c’est la première qui est la moins chère, mais si l’écart de coût moyen n’est pas grand, on aurait plus tendance à penser que l’offre triple-play est plus intéressante en termes de rapport qualité-prix.

Pour en avoir le cœur net, nous appliquerons ici la même méthodologie que le comparateur Ariase utilise pour établir son baromètre du prix des box internet. C’est-à-dire que l’on estime un coût moyen mensuel sur deux ans en comptant le prix de l’abonnement, les frais d’activation et le décodeur TV. Voici ce qu’il en ressort :

Bbox fit SFR Fibre Starter Coût abonnement sur 24 mois 19,99 €/mois pendant un an

32,99 €/mois ensuite

= 635,76 € 29,99 €/mois

= 719,76 € Coût décodeur TV 0 € (Pas de décodeur) 0 € (Décodeur TV Plus inclus) Frais d’activation 48 € 49 € Total 683,76 € 768,76 € Coût mensuel moyen 28,49 €/mois 32,03 €/mois

Sans surprise, le coût lissé sur deux ans de la Bbox fit est le moins élevé. Il n’empêche qu’au bout d’une année d’abonnement, la Bbox fit à un prix mensuel plus élevé que l’offre SFR Fibre Starter. Et 32,99 euros par mois pour une box sans les services TV, ça ne risque pas d’attirer les foules. Sans compter que l’écart entre les coûts lissés est de moins de quatre euros.

Ce qui nous pousse à donner le point pour l’offre SFR Fibre Starter dans cette catégorie. Son coût moyen sur deux ans est, certes, supérieur, mais son rapport qualité-prix est de loin le meilleur.

Bbox fit 2 – 3 SFR Fibre Starter

Bbox fit ou SFR Fibre Starter : laquelle choisir ?

La Bbox fit et la SFR Fibre Starter sont toutes deux des offres d’entrée de gamme mais l’une propose la connexion internet et la téléphonie fixe seulement tandis que l’autre inclut également les services TV. Et afin de donner un coté plus équitable à ce duel, nous avons décidé de ne pas les évaluer sur les services TV et SVoD.

Malgré cela, c’est l’offre SFR Fibre Starter qui l’emporte de peu dans ce comparatif, grâce à ses débits d’une part et à son coût moyen de l’autre. En premier lieu, la box de SFR n’a rien à envier à l’offre d’entrée de gamme de Bouygues en termes de performances, son débit de 1 Gb/s symétrique parle pour elle.

Ensuite, son rapport qualité-prix n’est pas vraiment extraordinaire, mais c’est parce que la Bbox fit devient trop chère passée la première année d’abonnement que nous avons accordé le point à SFR. 32,99 euros par mois pour une offre dual-play sans les services TV, c’est tout simplement trop. C’est ce dernier argument qui nous pousse à recommander l’offre SFR Fibre Starter. Bouygues aurait-il adopté une autre stratégie tarifaire pour sa Bbox fit, nous l’aurions probablement recommandée à la place.

