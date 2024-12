Freebox Pop VS SFR Fibre Power : laquelle de ces offres internet milieu de gamme est la meilleure ?

Si Free et SFR proposent des box haut de gamme les plus intéressantes des quatre opérateurs historiques (quoique pour différentes raisons), n’en oublions pas leurs offres du milieu de gamme qui proposent de bonnes prestations pour un tarif maîtrisé. Dans ce duel entre la Freebox Pop et l’offre SFR Fibre Power, quelle est la meilleure ?

Commercialisée en 2020, et alors qualifiée comme étant l’une des meilleures box internet de l’année par nos testeurs, la Freebox Pop a su évoluer avec son temps. À l’origine, elle ne proposait que le Wi-Fi 5, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, les abonnés fibre pouvant depuis quelque temps profiter du Wi-Fi 7. La Freebox Pop et la Freebox Ultra sont actuellement les seules box internet dotées de cette technologie, quoique Bouygues aurait commencé à s’activer dans ce domaine-là avec une toute nouvelle box dans les tuyaux.

Côté SFR, les offres box ne profitent plus d’un tarif préférentiel les 12 premiers mois de l’abonnement, mais affichent en revanche un prix plus intéressant sur le long terme. Sur le plan technique, c’est un peu moins aguicheur que ce que propose Free, mais pour un usage lambda, c’est amplement suffisant. Quoique le résultat de ce match semble couru d’avance, il reste intéressant à suivre.

Connectivité : du Wi-Fi 7 pour 30 €/mois, vraiment ?

À l’heure où sont écrites ces lignes, les offres box du milieu de gamme proposent majoritairement du Wi-Fi 6. C’est le cas de la SFR Box 8 de l’offre SFR Fibre Power et de la Freebox Pop pour les abonnés ADSL.

Par rapport au Wi-Fi 5, le Wi-Fi 6 propose des débits théoriques environ trois fois supérieurs, une latence réduite, une meilleure prise en charge des connexions simultanées et les appareils connectés consomment moins d’énergie grâce à la fonction TWT (Target Wake Time). Quand bien même le Wi-Fi 5 reste aujourd’hui encore suffisant pour les usages domestiques, le Wi-Fi 6 est utile quand on est plusieurs à la maison, ou à télétravailler, ou à streamer en ligne.

Sauf que, depuis mars 2024, la Freebox Pop fait encore mieux puisqu’elle est désormais compatible avec le Wi-Fi 7 lorsque branchée à la fibre. La dernière norme disponible promet un débit théorique cinq fois supérieur à celui du Wi-Fi 6 et permet aux appareils compatibles de se connecter à plusieurs bandes de fréquences en simultané (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz).

Mais le problème avec le Wi-Fi 7, c’est qu’il n’y a pas de « cahier des charges » imposé et que le label peut être utilisé à tort et à travers parce que le marketing avant tout. On distingue donc un vrai et un faux Wi-Fi 7.

Malheureusement, la Freebox Pop fait partie de ces appareils « faux Wi-Fi 7 » car elle exploite seulement deux bandes de fréquences (2,4 GHz et 5 GHz). Selon l’opérateur du Groupe iliad, ce Wi-Fi 7 low-cost serait tout de même deux fois plus puissant que le Wi-Fi 6, mais n’est clairement pas au niveau du Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra.

Enfin, les bandes de fréquences de 2,4 GHz et de 5 GHz sont aujourd’hui les plus encombrées, pas pratique quand on a beaucoup de voisins dans le quartier. Dans certains cas de figures, le Wi-Fi 7 de la Freebox Pop peut s’avérer être moins pratique que le Wi-Fi 6E qui, lui, propose une troisième bande de fréquence (6 GHz), quand bien même sa portée est moins grande et qu’elle ait plus de difficultés à traverser les murs.

Connectique : Autant de ports des deux côtés, mais pas le même débit

Pour commencer, voyons ce que cache la Freebox Pop dans son dos :

Un port Ethernet 1 Gb/s

Un port Ethernet 2,5 Gb/s

Un port Ethernet 1 Gb/s + Power (fournit une connexion Internet et une alimentation de 13 W)

Un port RJ11 DSL (pour la connexion ADSL/VDSL)

Un port RJ11 (pour la ligne fixe)

Un port SFP (pour la fibre optique)

Un port USB-A 3.0

Et pour la SFR Box 8 :

Quatre ports Ethernet Gigabit

Un port TEL (RJ11 et RJ45)

Un port fibre PON

Un port USB-A 3.0

On remarque deux différences. Tout d’abord, les ports Ethernet, quatre pour la SFR Box 8 et trois pour la Freebox Pop. En revanche, là où la box de SFR propose uniquement des ports Ethernet 1 Gb/s, la Freebox Pop en dispose de trois sortes, dont un de 2,5 Gb/s et un autre fournissant à la fois une connexion internet et une alimentation électrique, ce qui s’avère utile pour certains appareils comme une caméra intérieure.

L’autre différence est que la Freebox Pop est à la fois compatible avec la fibre et avec l’ADSL2+/VDSL2 avec son port RJ11 DSL. Côté SFR, les clients ADSL doivent se rabattre sur une autre version de la SFR Box 8 qui n’a que deux ports Ethernet.

Qu’il s’agisse de la connectique ou de la connectivité sans-fil, la Freebox Pop a une bonne longueur d’avance sur la box de l’offre SFR Fibre Power. Un point pour la Freebox Pop.

Freebox Pop 1-0 SFR Fibre Power

Débits : non, la Freebox Pop ne propose pas du 5 Gb/s

Si vous pensiez que la Freebox Pop pouvait vous faire goûter aux joies du 5 Gb/s en descendant sur un seul appareil, vous faites fausse route. C’est comme pour le Wi-Fi 7, il faut savoir lire les petites lignes.

Il s’agit en réalité de 5 Gb/s en partagés, c’est-à-dire que la somme des Gb/s répartis entre plusieurs postes via les câbles Ethernet et le Wi-Fi peuvent atteindre les 5 Gb/s. En revanche, un appareil seul branché sur la Freebox Pop profite au mieux d’un débit de 2,5 Gb/s. Cela reste une très bonne performance pour une offre du milieu de gamme, et même la meilleure quand on regarde ailleurs. La Bbox must propose un débit en téléchargement de 2 Gb/s, idem pour la Livebox 6 d’Orange.

Pour ce qui est du débit en envoi, la Freebox Pop émet du 700 Mb/s, ce qui est là la moins bonne performance sur le segment du milieu de gamme.

Source : Romain Heuillard pour Frandroid

Du côté de l’offre SFR Fibre Power, la SFR Box 8 délivre un débit de 2 Gb/s en descendant, autant sur un appareil seul qu’en partagé, ce qui est du même niveau que les autres opérateurs (hormis Free). Côté débit montant, la SFR Box 8 envoie du 1 Gb/s, ce qui est la meilleure performance des quatre box du segment du milieu de gamme.

SFR Box 8 // Source : Frandroid

Ici, nous ne prenons pas en compte les baromètres de nPerf et de DegroupTest sur les performances des réseaux fibrés. Ceux-ci présentent une moyenne à l’échelle nationale mais peuvent ne pas refléter la réalité à l’échelle d’une ville ou même d’un quartier.

Précisons toutefois que SFR occupe la dernière place chez ces deux comparateurs, probablement parce que l’opérateur au carré rouge s’appuie sur la fibre coaxiale, une technologie moins puissante que la vraie fibre optique. De son côté, Free est classé à la seconde place derrière Bouygues Telecom dans le dernier baromètre de nPerf et tout en haut du podium dans celui de DegroupTest.

Le point revient donc une fois de plus à la Freebox Pop.

Freebox Pop 2-0 SFR Fibre Power

Bouquet TV et SVoD : avantage TV pour Free, avantage SVoD pour SFR

Du côté de l’offre TV, les deux box parviennent à tirer leur épingle du jeu. Si la Freebox Pop a le plus gros bouquet de chaînes TV avec 230 chaines incluses, l’offre SFR Fibre Power donne plus de choix en donnant la possibilité de ne pas recevoir de décodeur TV avec 200 chaines incluses mais en profitant des 160 chaînes de l’application SFR TV sur smartphone, tablette et PC. Cela reste dommage que SFR ne propose pas de réduction sur l’abonnement si on choisit l’option sans décodeur.

Passons aux décodeurs. L’offre SFR Fibre Power met à disposition un SFR Connect TV sous Android TV, compatible avec la 4K HDR10, le Dolby Vision et le Dolby Atmos. En plus des enregistrements simultanés, du replay et du contrôle du direct, ce décodeur dispose d’un disque dur numérique capable de stocker jusqu’à 100 heures d’enregistrements.

La Freebox Pop est quant à elle accompagnée d’un Player TV Free 4K, un autre décodeur Android TV compatible 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. Lui aussi propose le replay, le contrôle du direct et un disque dur numérique de 100 heures d’enregistrement dont il est possible d’augmenter la capacité moyennant un supplément (0,02 €/h/mois). Sachez qu’il est possible de remplacer le Player TV Free 4K par un Apple TV 4K (128 Go) pour 2,99 euros par mois pendant 48 mois (ou totalité payable à tout moment).

Source : Romain Heuillard pour Frandroid

Enfin, les deux offres proposent une option Multi-TV qui permet de profiter d’un deuxième décodeur TV, pratique si l’on a deux TV chez soi. Du côté de la formule Freebox Pop, l’option Multi-TV est à 4,99 euros par mois (ou 6,99 euros par mois avec le décodeur Apple TV 4K). SFR propose aussi le Multi-TV pour 5 euros par mois, sachant qu’il faut également verser une garantie de 49 euros et payer 60 euros de frais s’il y a besoin d’installer une seconde prise coaxiale.

Et la SVoD dans tout ça ?

SFR Fibre Power et la Freebox Pop donnent évidemment accès aux principales plateformes de SVoD : Netflix, Prime Video, Disney+, Max, DAZN, etc… (mais toujours pas d’Apple TV+ chez SFR). Chacune de ces offres a ses propres avantages.

Tout d’abord, la Freebox Pop offre trois mois d’accès à Canal+ la chaîne en live et à la formule « Basic avec pub » de Max. SFR Fibre Power offre aussi un accès gratuit à une plateforme de SVoD, mais de six mois ici. Lors de la souscription, les futurs abonnés ont le choix entre Netflix Standard avec pub, Max Basic avec pub ou Amazon Prime + Bouquet Famille (45 chaînes dont Syfy, Nickelodeon, Paramount Channel, Discovery, etc…).

Enfin, pour les passionnés de sports, SFR propose à tous ses abonnés (box ou mobile) de profiter du bouquet RMC Sport à 9 euros par mois au lieu de 19 euros par mois pour la formule avec un engagement de 12 mois, ou à 15 euros par mois au lieu de 25 euros pour la formule sans engagement.

Sur la partie TV, le duel est beaucoup plus serré. Concernant les décodeurs et le bouquet inclus, la Freebox Pop a l’avantage, mais c’est SFR Fibre Power qui s’avère être plus intéressante sur les options SVoD, qu’il s’agisse des tarifs préférentiels ou des accès inclus les premiers mois de l’abonnement. C’est donc un match nul sur la partie TV.

Freebox Pop 3-1 SFR Fibre Power

Services et accessoires inclus : il faut se contenter de peu

Avec l’offre Freebox Pop autant qu’avec SFR Fibre Power, un répéteur Wi-Fi est inclus sur demande dans le package. Un répéteur Wi-Fi 7 du côté de la Freebox Pop, il est possible de demander jusqu’à trois répéteurs supplémentaires facturés chacun 20 euros. Avec l’offre SFR Fibre Power, c’est un répéteur Wi-Fi 6 qui est inclus. Un supplément qui s’avère utile si votre habitation a beaucoup de surface et des zones blanches à combler.

Source : Romain Heuillard pour Frandroid

Les deux opérateurs mettent également à disposition un routeur Wi-Fi de poche permettant de profiter d’internet en attendant l’installation de la box. Moyennant 10 euros, le Pocket Wi-Fi de Free alloue 200 Go en 4G les trois premiers mois puis 50 Go ensuite. L’option Internet Garanti de SFR (offerte le premier mois puis 5 €/mois) permet de profiter de 200 Go en 4G jusqu’au raccordement puis d’un supplément de 30 Go par mois.

Au final, les services inclus sont assez similaires malgré quelques détails qui ne suffisent pas à départager les deux offres. Match nul.

Freebox Pop 4-2 SFR Fibre Power

Prix : la Freebox Pop plus avantageuse sur deux ans, mais à long terme ?

Entre une offre qui applique un tarif préférentiel la première année d’abonnement et une autre qui propose un prix maîtrisé et sans augmentation par la suite, laquelle est la plus intéressante ?

Pour en avoir le cœur net, nous appliquerons ici la même méthodologie que le comparateur Ariase utilise pour établir son baromètre du prix des box internet. C’est-à-dire que l’on estime un coût moyen mensuel sur deux ans en comptant le prix de l’abonnement, les frais d’activation et le décodeur TV. Voici ce qu’il en ressort :

Freebox Pop SFR Fibre Power Coût abonnement sur 24 mois 29,99 €/mois pendant un an

+ 39,99 €/mois ensuite

= 839,76 € 36,99 €/mois

= 887,76 € Coût décodeur TV 0 € (Player TV Free 4K inclus) 0 € (SFR Connect TV inclus) Frais d’activation 49 € 49 € Total 888,76 € 936,76 € Coût mensuel moyen 37,03 € 39,03 €

Avec un coût lissé légèrement plus avantageux, la Freebox Pop semblerait être plus intéressante que l’offre SFR Fibre Power. Cependant, la formule SFR Fibre Power a un coût mensuel inférieur à celui de la Freebox Pop au bout de la première année d’abonnement, à 36,99 euros par mois contre 39,99 euros par mois.

Alors au bout de combien de temps la SFR Fibre Power devient plus rentable que la Freebox Pop ? Pas au bout de la troisième année où c’est encore la Freebox Pop qui affiche le coût mensuel moyen le plus bas. C’est au bout de trois ans et demi que l’offre SFR Fibre Power commence à revenir moins cher.

Or, peu de personnes gardent leur box internet aussi longtemps, d’une part parce que les équipements évoluent rapidement, mais aussi parce que nous préférons généralement changer d’abonnement tous les ans pour réaliser des économies grâce aux tarifs préférentiels pour les nouveaux abonnés. Enfin, nous ne sommes pas à l’abri d’une augmentation des mensualités après signature du contrat, comme cela est arrivé il y a quelques mois pour les clients box SFR.

La Freebox Pop s’offre ici un dernier point.

Freebox Pop 5-2 SFR Fibre Power

La Freebox Pop ou l’offre SFR Fibre Power : laquelle choisir ?

Vous l’aurez peut-être compris tôt dans ce comparatif, la Freebox Pop est la meilleure offre et elle surclasse la formule SFR Fibre Power sur quasiment tous les points. Rien qu’en termes de débits et de connectivité, la box internet du milieu de gamme de Free a plusieurs longueurs d’avance sur celle de l’opérateur au carré rouge. Avec un débit de 5 Gb/s « partagés » et un « faux » Wi-Fi 7, la Freebox Pop est plus performante, même son coût lissé sur deux ans (et également sur trois ans) est plus intéressant.

Côté bouquet TV/SVoD et services et accessoires inclus, les prestations sont équivalentes à ce que propose l’offre SFR Fibre Power. Plus globalement, cette dernière ne surpasse la Freebox Pop dans aucun des points abordés ci-dessus. Ce qui nous amène à recommander chaudement la Freebox Pop.

