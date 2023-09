Free: quelle Freebox choisir en 2023 ?

Freebox Delta, Freebox Révolution ou encore Freebox Pop, l’opérateur Free propose une offre internet variée, qui peut vite paraître confuse si le monde des box internet n’est pas votre passion. Design, features, débits fibre ou ADSL, tarification, on vous guide sur la box Free à choisir en 2023.

Le choix d’un opérateur pour sa connexion Internet, TV ou ligne téléphonique a un impact non négligeable sur le quotidien. Au point qu’il est devenu presque impératif de comparer les offres pour trouver le bon rapport entre les besoins, les performances, les services et surtout le prix. Parmi les acteurs majeurs de ce domaine en France, Free s’est toujours démarqué par son offre diversifiée de Freebox et une marque forte invariablement associée au bon rapport qualité-prix, même si cette réputation n’est plus vraiment d’actualité aujourd’hui.

Ce qui est certain en revanche, c’est que Free propose une offre Freebox, en Fibre ou en ADSL, qui a largement évoluée pour aujourd’hui s’avérer cohérente, surtout vis-à-vis de la concurrence. En mettant fin à la distribution de la Freebox Mini 4K et de la Delta S (qui est devenue l’offre Delta tout court), Free propose trois offres bien distinctes, avec différentes caractéristiques et placement tarifaires.

Freebox Pop Freebox Delta Freebox Révolution Prix 29€99 /mois

pendant 1 an puis 39.99€/mois. 39€99 /mois

pendant 1 an puis 49.99€/mois. 19€99 /mois

pendant 1 an puis 44.99€/mois. Engagement NON NON OUI (1 an) Type de connexion Fibre Fibre Techno 10G EPON Fibre ou ADSL Vitesse de connexion 5 Gbit/s descendant

700 Mbit/s montant 8 Gbit/s descendant

700 Mbit/s montant 1 Gbit/s descendant

600 Mbit/s montant Player TV Player Pop (inclus) ou Apple TV à l'achat (+2€/mois

sur 48 mois) Player Pop (inclus) ou Apple TV à l'achat (+2€/mois

sur 48 mois) ou Player Devialet (6,99 €/mois) Freebox TV (inclus) Type de Wifi WIFI 6 +répéteur inclus WIFI 6E +répéteur inclus WIFI 5 Téléphonie Illimité vers fixes et mobiles Illimité vers fixes et mobiles Illimité vers fixes et mobiles

Côté débits fibre, Free est le plus rapide (sur le papier)

Dans la guerre des chiffres à qui sera le plus rapide, nul doute que Free est en très bonne place. Si l’on compare aux opérateurs historiques que sont Orange, SFR et Bouygues Télécom, Free peut se targuer de proposer les débits fibre théoriques les plus élevés sur le marché, notamment avec sa Freebox Delta qui peut attendre jusqu’à 8 Gb/s via la technologie intégrée à sa box, la fameuse 10G EPON. Cette dernière promet des taux de bande passante ultra élevés et surtout extrêmement fiables. Tout ceci est particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui ont des besoins en bande passante importants, tels que le streaming de vidéos 4K/8K, les jeux en ligne, le téléchargement de contenus, le partage de fichiers, le télétravail, etc.

Simple argument marketing ou réalité ? Dans les faits, cette technologie est accessible à tous les clients éligibles à la fibre Free, mais ses performances effectives dépendent d’énormément de critères. Il peut, par exemple, y avoir des saturations locales sur le NRO (nœud de raccordement optique), mais elles sont en général passagères. La latence est par contre plus facile à estimer puisqu’elle dépend principalement de la distance aux serveurs. Ces derniers sont d’ailleurs plutôt centralisés sur les grandes agglomérations, et donc la latence minimale sera forcément meilleure pour la population alentour.

Mais qu’en est-il concrètement ? Eh bien force est de constater que les tests effectués par des organismes indépendants comme Degrouptest ou Nperf en date sont assez parlants, dans tous les cas, Free est au-dessus d’autres opérateurs et est le seul à dépasser la barre des 500 Mb/s en moyenne sur l’Hexagone.

Le dernier baromètre Nperf des connexions Internet fixes en France datant de Janvier 2023 Le dernier baromètre Degroupest sur les débits internet datant de Septembre 2023

Les offres Freebox en 2023

Freebox Pop

Lancé en juillet 2020, tout comme la nouvelle identité visuelle tout en rondeur de Free, la Freebox Pop reprend ce concept avec un routeur en forme de cercle tout blanc qui ressemble étonnamment à un robot aspirateur. Curiosité mise à part, Free a surtout mis l’accent encore une fois sur la simplicité d’utilisation allant de pair avec ses caractéristiques techniques.

La box intègre dans cette idée un petit écran Oled, qui lui permet d’afficher des informations pratiques, telles que le QR Code de connexion au réseau Wi-Fi par exemple.

Wi-Fi 6

port Ethernet 2,5 Gb/s

2 ports Ethernet 1 Gb/s

Elle est fournie avec le Player Pop, un player TV tournant sous une version custom de Google TV et reprenant la forme arrondie du serveur Pop, mais en plus petit et de couleur noire. Cela ne l’empêche pas de proposer des prestations techniques intéressantes sur le papier comme une compatibilité 4K et avec la plupart des formats HDR (HDR 10, HLG, Dolby Vision), DTS HD et Dolby Atmos côté audio, un port USB 3.0, du Wi-Fi (version 5 seulement) et surtout une prise HDMI 2.1 qui peut théoriquement fournir jusqu’à 120 images par secondes en 4K, mais qui dans les faits s’avère plus compliqué que prévu. Toutefois, c’est davantage côté expérience TV que le bât blesse avec de nombreux ralentissements, notamment dans la navigation des menus. Le processeur Amlogic S905X2 est visiblement parfois à bout de souffle et une mise à jour s’impose sûrement.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre avis complet sur la Freebox Pop.

Freebox Delta

Lancée en décembre 2018, La Delta se distingue par ses performances techniques avancées et son design plutôt élégant et épuré qui la fait s’intégrer très efficacement dans n’importe quel environnement domestique. On apprécie notamment les bonnes idées de design comme l’écran tactile avec LED intégrées qui émettent une lumière douce pour indiquer le statut de l’appareil ou afficher l’heure, le statut de la connexion Internet, les notifications, etc.

Wi-Fi 6E

Port SFP+ 10 Gbit

4 ports Gigabit

Serveur NAS avec 4 emplacements

Elle est aussi fournie avec le player Pop ainsi qu’un répéteur Wi-Fi Pop pour étendre le signal de votre réseau sans fil.

En conclusion, la Freebox Delta est une excellente box internet qui combine performances, habilités et design. Elle se place directement comme concurrente des Livebox 6 et SFX Box 8X dans le haut de gamme des offres internet disponibles sur le marché.

Freebox Revolution

Datant de 2006, la Freebox Revolution est sans conteste la doyenne des box Internet du marché. Mais Free a choisi de la conserver dans son offre en 2023 (et même mettre fin à l’offre Freebox Mini 4K) notamment grâce sa formidable longévité. Elle représente aujourd’hui l’offre d’entrée de gamme chez Free. On a donc le droit à deux blocs noirs monolithiques, un pour le serveur, l’autre pour le player TV. Le premier dispose d’un affichage latéral avec des commandes tactiles et des caractéristiques encore à la page :

Wi-Fi 5

4 ports Gigabit

disque dur interne de 250 Go

Le player TV quant à lui ne fonctionne pas sur une version custom d’Android TV, mais sur un OS propriétaire de Free fonctionnant sous Linux. Cependant, la fonction principale de celui-ci est qu’il dispose d’un lecteur Blu-ray intégré, chose que l’on ne retrouve nulle par ailleurs.

Clairement, la Freebox Revolution constitue encore une offre intéressante pour qui souhaite dépenser le moins possible pour une ligne fibre. Et pour 19,99 euros par mois la première année, elle n’a pas à rougir des offres concurrentes. Cependant, passé un an, son prix passe à 44,99 euros par mois. C’est le même tarif que la Freebox Delta, et 10 euros de plus que la Pop, ce qui n’en fait pas l’offre la plus rentable de l’opérateur.

Quelle Freebox nous recommandons ?

Dans l’idée, tout dépendra de vos besoins et de votre budget. Free a tout de même un avantage non négligeable par rapport à la concurrence : il propose des offres sans engagement et de frais de résiliations fixes qui peuvent être remboursées si l’on change d’opérateur. En revanche, côté tarifs, Free ne peut plus mettre en avant son argument « opérateur le moins cher ». Si l’on regarde attentivement les grilles tarifaires d’autres opérateurs, on s’aperçoit que Free est loin d’être le plus avantageux dans ce cas-ci et que les opérateurs low cost comme Sosh, RED ou même Bouygues Télécom sont moins chers, à des prestations techniques moindres cependant.

Néanmoins, si vous êtes décidé à passer chez Free, nous vous recommandons la Freebox Pop. Peu de différences techniques avec la Delta sont à déplorer, à l’exception du Wi-Fi 6E Tri-band sur cette dernière, mais qui ne justifie pas réellement les 10 euros par mois supplémentaires demandés. De plus, la fibre 10G EPON ne dispose que de trop peu d’usage pour le commun des mortels à l’heure actuelle et les 5 Gb/s partagés de la Pop se suffisent largement à eux-mêmes. Concernant l’offre en elle-même, on est encore sensiblement dans le même ordre d’idée avec un bouquet TV de 220 chaînes (270 pour la Delta) et les appels illimités vers fixes et mobiles. Tout dépendra donc de vos besoins réels et surtout de votre budget.

Cependant, prenez aussi bien en compte nos remarques sur le Player Pop qui est proposé avec les offres Pop et Delta. Celui-ci n’est clairement pas au niveau des autres box TV du marché, notamment face à la Bbox 4K HDR chez Bouygues Télécom. Dans ce cas-ci, nous vous recommandons de passer par directement par l’OS de votre téléviseur connecté (si vous en possédez un) via l’application TV OQEE ou d’investir dans un boîtier TV digne ce nom, la Nvidia Shield TV faisant parfaitement l’affaire.

