Free nous réserve encore des surprises avec la Freebox Ultra : un nouveau player, de la domotique…

Free n'a pas tout dit pendant la conférence où la Freebox Ultra a été annoncée. Il est question de futures annonces concernant un player TV, mais aussi de la domotique.

Free vient de lancer sa Freebox Ultra, et on peut dire qu’elle a de quoi faire parler. Disponible dès maintenant, elle promet de chambouler un peu le monde des box internet avec ses 8 Gbit/s en débit montant et descendant, le Wi-Fi 7 et ses services inclus. Canal+ en direct ? C’est dans le paquet, un vrai plus. D’ailleurs, le résumé de la conférence est à lire ici.

D’autres annonces sont à venir

Cependant, Xavier Niel a lâché un petit scoop à UniversFreebox : ce qu’on voit aujourd’hui, ce n’est pas encore la version ultime de la Freebox Ultra. Apparemment, un nouveau player TV, plus costaud, va débarquer plus tard. Pour l’instant, on doit se contenter du Player TV 4K de la Pop, mais ça sent le changement dans l’air.

D’ailleurs, Free est resté silencieux sur beaucoup d’aspects de la Freebox Ultra, pas mal de choses qu’on attendait sont aux abonnés absents. Par exemple, le cloud gaming, on en a pas entendu parler. Et c’est un peu pareil pour les films, le sport… Même constat pour tout ce qui touche à la domotique, Xavier Niel l’a d’ailleurs abordé avec Numerama lors d’un entretien. On a l’impression que Free garde des cartes cachées sous le coude.