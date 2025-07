Un bon laptop gaming pas cher pendant les soldes ?

Les soldes d’été sont aussi l’occasion de faire de très bonnes affaires niveau PC portables taillés pour le jeu vidéo. En ce moment, c’est le HP Victus 15-fb2032 qui mérite notre attention : ce laptop bien équipé est proposé à 649,99 euros au lieu de 949,99 euros chez Darty.

Au sein de son catalogue, HP propose une ribambelle de PC portables taillés pour le gaming, réunis dans sa gamme Victus. À l’intérieur, il est possible de trouver de très bonnes configurations proposées à des prix convenables. Par exemple, pendant ces soldes d’été, on trouve le modèle Victus 15-fb2032, avec Ryzen 5 et Radeon RX 6550M, à moins de 700 euros.

Les points forts du HP Victus 15-fb2032

Une grande dalle IPS Full HD de 15,6 pouces

Un combo Ryzen 5 + Radeon RX 6550M + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 949,99 euros, le PC portable HP Victus 15-fb2032 est aujourd’hui disponible en promotion à 649,99 euros chez Darty.

Un grand écran pour plus de confort

Le PC portable HP Victus 15-fb2032 bénéficie tout d’abord d’un design plutôt minimaliste avec ce châssis noir dépourvu de fioritures ; un look qui tranche avec celui de bien des machines gaming qui accumulent les détails géométriques et les lignes agressives. HP a même fait le choix d’utiliser des matériaux recyclés pour la fabrication de son ordinateur, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Sur ce même châssis, on trouve par ailleurs une connectique plutôt généreuse, avec un port USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ-45 et une prise combo casque/micro 3,5 mm.

Côté écran, on a droit à une dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une grande diagonale qui permet de jouer bien plus confortablement et de ne louper aucun détail dans le coin d’une scène. Les angles de vision sont aussi bien larges. On aurait tout de même aimé que la couverture de l’espace colorimétrique sRGB, ici de 62,5%, soit un peu plus importante pour plus de réalisme et de netteté.

Une configuration qui promet une belle fluidité

Au cœur de la bête, se niche tout d’abord une puce Ryzen 5 7535HS, dont la fréquence de base peut grimper jusqu’à 4,55 GHz en mode Boost. Elle est ici épaulée par 16 Go de RAM, qui permettent de profiter de performances multitâches fluides. Côté GPU, HP a misé sur une AMD Radeon RX 6550M, qui permet de lancer les titres les plus récents sans encombre au niveau des graphismes, et même d’exécuter des tâches graphiques exigeantes, comme le montage vidéo.

Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui garantit un lancement rapide de la machine et des applications. Côté connectivité sans fil, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 sont de la partie. Notez par ailleurs que vous bénéficiez d’un essai gratuit de 1 mois au Xbox Game Pass. Enfin, côté autonomie, comme toute machine dédiée au gaming, la batterie pourrait se vider rapidement ; on vous conseille donc de garder le chargeur à proximité pour éviter les mauvaises surprises.

