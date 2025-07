Darty casse le prix de ce puissant laptop gaming Lenovo avec RTX 4050 + i5 12e gen durant les soldes : moins de 600 €

Cette promotion sur le Lenovo LOQ 15IAX9E chez Cdiscount est une opportunité d’avoir un PC portable orienté gaming et création pour 595,59 euros au lieu de 849,99 euros.

Avec le Lenovo LOQ 15IAX9E, la marque propose un PC portable pour toute personne en quête de puissance. Que ce soit pour le gaming, qui est son utilisation première, ou pour tout ce qui est création de contenu, montage, retouche photo/vidéo. Avec sa carte graphique dédiée et son processeur de bonne facture, c’est un excellent rapport qualité-prix vendu, de base, à 849,99 euros. Pour les soldes, Cdiscount l’affiche à 699,99 euros et si vous utilisez le code promo du site, il passe à 595,25 euros.

Les atouts du Lenovo LOQ 15IAX9E

Son écran IPS Full HD 144 Hz 100 % sRGB

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050

Le processeur Intel Core i5-12450HX qui monte jusqu’Ã 4.4 GHz

Darty annonce comme prix fort du Lenovo LOQ 15IAX9E comme étant de 1049,99 euros. Dernièrement, il était plutôt à 849,99 euros et là , pendant les soldes, il est affiché à 699,99 euros. Puis, une fois au panier, le code LENOVO15 permet de le faire passer à 595,59 euros.

Un laptop Lenovo gaming, multimédia et création

Lenovo est une marque réputée pour tout ce qui est PC portable, c’est une des raisons pour lesquelles vous pouvez vous intéresser à ce LOQ 15IAX9E. Il s’agit d’un PC portable fait pour être utilisé en déplacement même si, en usage gaming, la batterie va se vider assez rapidement. La marque indique environ 5 h en usage léger et entre 2 et 3 h en usage gaming/intensif, donc il ne faut pas oublier votre chargeur.

L’écran est une dalle IPS de 15,6 pouces qui affiche de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement maximum de 144 images par seconde. Le petit truc en plus c’est la couverture à 100 % de l’espace colorimétrique sRGB qui fait que même les graphistes et les créateurs de contenu peuvent se pencher sur ce laptop.

Le Lenovo LOQ 15IAX9E sort les dents pour jouer

La configuration de ce laptop gaming est composée d’un processeur Intel Core i5-12450HX avec 8 cœurs, cadencé de base à 3.1 GHz et peut monter jusqu’à 4.4 GHz en cas de besoin. Avec, vous avez 16 Go de RAM et bien sûr la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 avec 6 Go de RAM dédiés. Avec ça, à vous les Cyberpunk 2077, Elden Ring, Baldur’s Gate 3 et autres Forza Horizon 5.

La connectique est bien fournée avec deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.1, un port Ethernet et une prise jack. Avec, vous avez droit au WiFi 6 et au Bluetooth 5.2. C’est une machine robuste qui en paye le prix sur la balance, puisqu’elle fait quand même 2,4 kg. L’avantage, c’est que Windows 11 est préinstallé dessus, ce qui n’est pas forcément le cas sur ce type de machine.

Il existe de nombreux autres références de laptops gaming sur le marché. Notre guide d’achat est là pour vous aider à séparer le bon grain de l’ivraie et vous orienter vers des PC portables on ne peut plus stables.

