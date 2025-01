Ce laptop gaming MSI bien puissant (RTX 4060 + i5 13e gen) ne dépasse pas les 800 € grâce aux soldes

Si vous attendiez les soldes pour enfin vous offrir un PC portable gamer doté d’une des dernières RTX 4000 à un bon prix, alors vous avez bien fait. En ce moment, le MSI Katana 15 avec une RTX 4060 et un i5 de 13e gen est proposé à 799,99 euros au lieu de plus de 1 000 euros chez Cdiscount.

La gamme Katana de MSI regorge de machines gaming dotées d’une configuration pointue pour lancer des jeux AAA dans les meilleures conditions. Et non, il n’est pas toujours nécessaire de dépenser une fortune pour s’acheter un tel PC portable. La preuve avec le MSI Katana 15, équipé d’une RTX 4060 et d’un i5 de 13e gen, qui est actuellement vendu à moins de 800 euros, en cette fin de soldes d’hiver.

Les points essentiels du MSI Katana 15

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo RTX 4060 + i5 de 13e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant proposé à plus de 1 000 euros, puis réduit à 899,99 euros, le PC portable gamer MSI Katana 15 (B13VFK-2226XFR) est actuellement affiché à 799,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo PC100D699.

Le prix réduit du MSI Katana 15 après application du code promo sur le site de Cdiscount.

Une machine très « gaming » et réactive

Le laptop gaming MSI Katana 15 adopte tout d’abord ce design très « gamer » que l’on retrouve souvent sur de telles machines, à base de lignes anguleuses, de clavier rétroéclairé avec les touches principales de commandes en surbrillance ou encore de détails géométriques. Heureusement, ce PC portable dispose d’un châssis métallique noir plutôt sobre, qui conviendra au plus grand nombre. Attendez-vous également à un modèle un peu lourd, puisqu’elle pèse 2,25 kg ; mais ce n’est pas étonnant pour un ordinateur dédié au jeu et donc bien configuré.

Côté écran, on a ici droit à une dalle Full HD de 15,6 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour jouer et ne louper aucun détail dans sa partie. Elle a en plus le net avantage d’être rafraîchie à 144 Hz, un taux qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo. De quoi supprimer les saccades ou flous de mouvement qui perturbent une partie. Les amateurs de FPS et de jeux compétitifs apprécieront.

Une partie graphique maîtrisée

À l’intérieur de ce Katana 15, on trouve un processeur Intel Core i5-13420H à 8 cœurs, donc capable d’exécuter simultanément un grand nombre de tâches sans perdre la cadence, et cadencé à 3,40 GHz (boost jusqu’à 4,6 GHz). Il est par ailleurs épaulé par 16 Go de mémoire vive pour gérer le multitâche et ainsi effectuer plusieurs tâches gourmandes en ressources sans ralentissement. À ses côtés, se tient l’une des dernières cartes graphiques de Nvidia, la RTX 4060. Un GPU qui permet de lancer les derniers titres AAA en 1080p, voire en 1440p, avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS 3. Et pour ne rien gâcher, la consommation électrique de cette carte graphique est moindre que celle des générations précédentes.

Un SSD de 512 Go complète le tout pour ajouter une dose de réactivité et offrir un espace de stockage conséquent. Côté connectique, le laptop se dote de deux ports USB-C, de trois ports USB-A et d’un port HDMI (8K@60 Hz / 4K@120 Hz). Et côté connectivité, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 sont de la partie.

