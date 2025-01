Les soldes d’hiver s’attaquent aussi aux forfaits mobile, avec d’énormes quantités de Go à prix bas

Les soldes d’hiver 2025 entrent dans leur deuxième démarque et à mesure que l’on progresse dans l’événement, les bonnes affaires se font plus nombreuses. Aussi, cette période est un moment propice pour changer de forfait mobile, voici les meilleures offres que l’on peut trouver en ce moment.

Changer de smartphone, mais aussi de forfait mobile. Autant profiter de tout ce que les soldes d’hiver ont à offrir, d’autant plus que les promotions sur les forfaits mobiles permettent de faire des économies sur le long terme. Trouver un forfait avec un gros paquet de data pour pas cher est facile de nos jours, surtout si l’on regarde du côté des MVNO, mais cela n’empêche pas certains opérateurs de se démarquer avec des offres agressives.

Dans ce guide régulièrement mis à jour, nous vous présentons les meilleures offres du moment sur les forfaits mobiles en 4G et en 5G.

Les meilleures offres forfaits mobiles des soldes d’hiver 2025

Forfait Woot de NRJ Mobile

Parfois, il n’y a pas besoin de dépenser dans des forfaits avec un immense paquet de données mobiles. Nous consommons en moyenne une quinzaine de Go par mois, c’est-à -dire que si des personnes sont à 30 Go mensuels, d’autres n’utilisent même pas 5 Go sur la même durée. Aussi, ce mini-forfait de NRJ Mobile avec seulement 6 Go en 4G en France et 6 Go en roaming est tout indiqué.

Les points forts du forfait Woot de NRJ Mobile

S’appuie sur le réseau mobile 4G de Bouygues Telecom

6 Go en France métropolitaine + 6 Go en UE/DOM

Appels et SMS/MMS illimités

Le forfait Woot de NRJ Mobile avec une enveloppe de 6 Go est aujourd’hui disponible à seulement 2,99 euros par mois. De plus, c’est sans engagement.

Série spéciale d’Auchan Télécom

Parmi les forfaits bien dotés et pas chers, nous avons ceux proposés par Auchan Télécom. L’opérateur virtuel qui s’appuie lui aussi sur le réseau mobile de Bouygues Telecom propose actuellement des séries spéciales dont ce forfait de 40 Go en 4G. Un forfait qui convient parfaitement aux grands voyageurs puisqu’il propose en plus un paquet de 19 Go en roaming, c’est bien assez pour les séjours d’une à deux semaines, à condition de veiller à sa consommation.

Les points forts de la série spéciale d’Auchan Télécom

S’appuie sur le réseau mobile de Bouygues Telecom

40 Go en France métropolitaine + 19 Go en roaming

Appels et SMS/MMS illimités

La série spéciale de 40 Go d’Auchan Télécom est aujourd’hui disponible à 4,99 euros par mois. Comme d’habitude, c’est sans engagement.

Forfait 5G de Cdiscount Mobile

Probablement la meilleure offre de ces soldes d’hiver. En ce moment, l’opérateur virtuel Cdiscount Mobile propose pour un temps limité un forfait de pas moins de 200 Go en 5G pour moins de 10 euros par mois ! Sans compter un beau paquet de données en roaming prévu pour une trentaine de destinations et la carte SIM à seulement 1 € !

Les points forts du forfait 5G de Cdiscount Mobile

S’appuie sur le réseau mobile de Bouygues Télécom

200 Go en France métropolitaine + 34 Go en 4G en roaming

Appels et SMS/MMS illimités

Le forfait 5G de 200 Go de Cdiscount Mobile est aujourd’hui disponible à 9,99 euros par mois. C’est sans engagement et la carte SIM est à seulement un euro.

Le nouveau forfait de RED by SFR

C’est tout récemment que RED by SFR a lancé ce forfait mobile, une offre avec une enveloppe de 200 Go de données mobiles à moins de 10 euros par mois, et avec l’option 5G offerte ! Les baroudeurs seront ravis d’apprendre qu’il y a également une enveloppe de 38 Go en itinérance !

Les points forts du nouveau forfait de RED by SFR

La qualité du réseau mobile de SFR

200 Go en France métropolitaine + 38 Go en roaming

Appels et SMS/MMS illimités

Le nouveau forfait de RED by SFR avec 200 Go de data et l’option 5G offerte est aujourd’hui disponible à 9,99 euros par mois. L’offre est sans engagement.

Forfait Lyca S Plus de Lyca Mobile

Voici une offre qu’on ne reverra pas de sitôt : un forfait 5G de 300 Go pour seulement 7,99 euros par mois ! Mais bien qu’il soit présent dans une vingtaine de pays et est connu pour ses offres tournées vers l’international, l’opérateur virtuel ne propose ici qu’un paquet de 13 Go en itinérance dans l’Union Européenne. Les appels et SMS sont illimités, mais seulement ceux en nationaux.

Les points forts du forfait Lyca S Plus de Lyca Mobile

S’appuie sur le réseau mobile de Bouygues Telecom

300 Go en France métropolitaine + 13 Go en roaming

Appels et SMS illimités

Le forfait Lyca S Plus de 300 Go en 5G de Lyca Mobile est aujourd’hui disponible à seulement 7,99 euros par mois. L’offre est sans engagement.

Forfait Le Pulse de YouPrice

YouPrice est un MVNO est un opérateur qui a la particularité de s’appuyer sur deux réseaux mobiles : ceux d’Orange et de SFR. Déjà lors du dernier Black Friday, le jeune opérateur virtuel proposait des forfaits avec une énorme quantité de data. Pendant les soldes d’hiver, il remet le couvert avec ce forfait Le Pulse, un forfait 5G de 350 Go de data sur le réseau Orange, ou SFR, au choix, pour seulement 10,99 euros par mois !

Les points forts du forfait Le Pulse de YouPrice

S’appuie sur les réseaux mobiles d’Orange et de SFR

350 Go en France métropolitaine + 16 Go en roaming

Appels et SMS/MMS illimités

Le forfait Le Pulse de YouPrice avec 350 Go de data en 5G est aujourd’hui disponible à 10,99 euros par mois, que ce soit sur le réseau Orange ou SFR. L’offre est sans engagement et la carte SIM est à cinq euros.

La portabilité du numéro est un droit, et c’est très simple à réaliser. Il vous suffit d’envoyer « RIO » par SMS au 31179, peu importe votre opérateur actuel. Vous recevrez immédiatement votre code RIO, valable pendant trois mois. Ce code sera demandé lors de la souscription à votre nouveau forfait, et votre nouveau fournisseur s’occupera de toutes les démarches de résiliation et de transfert.

