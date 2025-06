Voici le bon forfait 5G pas cher des soldes : 150 Go pour moins de 7 €/mois, et c’est évolutif en fonction de votre consommation

Prixtel est un MVNO qui propose des forfaits flexibles où vous ne payez que ce que vous consommez tous les mois. Avec Oxygène, vous pouvez utiliser jusqu’à 200 Go de données mobiles à partir de 6,99 euros par mois.

Prixtel est un MVNO qui utilise le réseau SFR pour proposer non seulement des forfaits mobiles attractifs, mais avec leur patte personnelle. Chez Prixtel, les factures se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. Ici, ça fonctionne par palier et vous ne payez que ce que vous consommez tous les mois. Parce qu’on a pas forcément les mêmes besoins en données mobiles d’un mois sur l’autre, Prixtel offre cette flexibilité assez unique, avec en plus un prix attractif. Ce forfait Oxygène, par exemple, commence à 6,99 euros/mois avec un premier palier à 150 Go. Une offre qui a toute sa place en période de soldes, surtout si vous cherchez à changer d’opérateur.

Pourquoi choisir le forfait Oxygène chez Prixtel ?

Pour payer uniquement les données consommées

Pour profiter du réseau SFR en 5G sur tout le territoire

Parce que Prixtel s’engage à réduire son empreinte carbone

Le forfait Oxygène de Prixtel commence à 6,99 euros/mois si vous consommez entre 0 et 150 Go de données mobiles et peut monter jusqu’à 10,99 euros/mois si vous atteignez les 200 Go.

Un système par palier séduisant

Le fonctionnement de Prixtel est simple : chacun de ses forfaits, y compris l’Oxygène présenté ici, fonctionne par palier. Ainsi, si vous consommez entre 0 et 150 Go de données dans le mois, votre facture sera de 6,99 euros. Si vous consommez jusqu’à 170 Go, elle s’élèvera à 8,99 euros. Et si vous avez besoin de jusqu’à 200 Go, elle sera de 10,99 euros. C’est aussi simple, ça permet de faire des économies d’un mois sur l’autre et d’éviter de se dire qu’on paye pour rien les moins où on n’a pas eu besoin de données mobiles.

Pour le reste, c’est un forfait on ne peut plus classique, où vous retrouvez les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM. En ce moment, la carte SIM ou eSIM coûte un euro seulement, en plus. Et l’opérateur offre la 5G alors qu’avant, il fallait payer un supplément.

Un forfait aussi économique qu’écologique

Si les communications en France et depuis l’UE et les DOM sont illimitées, elles ne le sont pas vers ces destinations, attention tout de même. Si vous décidez de voyager à l’étranger, en tout cas dans l’UE et les DOM, vous avez une enveloppe de 15 Go de données à utiliser qui peuvent toujours dépanner. Le forfait est sans engagement donc si à tout moment la formule par palier ne vous correspond plus, vous pouvez partir sans surcoût.

Le petit plus de Prixtel, c’est qu’il se veut écologique. Le MVNO s’engage à planter des arbres pour chaque nouvel abonné afin de compenser l’empreinte carbone de ses utilisateurs. Un forfait mobile représentant environ 30 kg de CO2e par an, on peut saluer la bonne intention. On regrette juste que chez Prixtel le service client soit difficilement accessible, tout se fait en ligne et rarement par téléphone alors que c’est plus rapide et facile pour s’exprimer.

Au moment de changer d’opérateur, vous pouvez choisir de conserver votre numéro de téléphone actuel. Une manœuvre simple et rapide qui évite pas mal de déconvenues. Pour ça, il faut composer gratuitement le 3179 avant de changer de forfait et récupérer votre numéro RIO. Vous le reportez lors de l’inscription chez votre nouvel opérateur et vous êtes tranquille.

