Grosse enveloppe, mini prix : ce forfait 5G propose pas moins de 150 Go pour 10 €/mois

Si vous faites chaque mois partie des gros consommateurs de données 5G, alors il vous faut un forfait mobile adapté qui comprend une enveloppe généreuse. Justement, Auchan Télécom présente en ce moment une offre 5G de 150 Go, et la bonne nouvelle, c’est qu’il est affiché à 9,99 euros par mois.

Celles et ceux qui ont besoin d’un forfait 5G généreux en Go, mais dont le prix mensuel n’est pas excessif, pourront se tourner vers Auchan Télécom. Cet opérateur virtuel, ou MVNO, propose actuellement une offre de 150 Go à moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait Auchan Télécom ?

150 Go de données 5G en France métropolitaine + 30 Go depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités, sous certaines conditions

Le réseau de Bouygues Télécom

En ce moment, le forfait 5G de 150 Go proposé par Auchan Télécom est affiché à 9,99 euros par mois. Et c’est évidemment sans engagement.

Le forfait idéal pour les gros consommateurs de Go

Si vous avez l’habitude de naviguer sur le web durant de longues heures dans une même journée, de multiplier les parties de jeu en ligne, de visionner plusieurs épisodes de votre série préférée en streaming, ou tout simplement de faire du partage de connexion lorsque vous travaillez hors de chez vous, par exemple, alors le forfait proposé par Auchan Télécom qui nous intéresse ici devrait tout à fait vous convenir.

Avec 150 Go de 5G, vous aurez en effet largement de quoi faire pour tenir tout le mois. Et pour ne rien gâcher, le réseau 5G permet de profiter de débits bien plus rapides et d’une latence plus faible sur votre smartphone, par rapport à ce qu’offre la 4G. Assurez-vous, bien sûr, que votre appareil soit compatible. Par ailleurs, si vous voyagez dans un pays européen ou dans les DOM, sachez que vous aurez droit à une enveloppe supplémentaire de 30 Go de 4G pour vous accompagner.

Un excellent réseau à la clé

Ce forfait comprend naturellement les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers ces zones et vers la France. Attention, vous ne devez pas dépasser 3 heures par appel et ne pas contacter plus de 129 destinataires par mois.

Enfin, l’offre proposée par Auchan Télécom permet de profiter du très bon réseau de Bouygues Télécom. En 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 96 % du territoire selon l’ARCEP. Et côté 5G, Bouygues Télécom se place en troisième place, derrière Orange et SFR, concernant les sites 3,5 GHz, avec 7 408 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Pour en savoir plus sur ce MVNO, n’hésitez pas à lire notre article sur Auchan Télécom.

Notez que vous devrez rajouter 5 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

Et si vous voulez changer de forfait, mais conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO (on vous explique comment le récupérer ici) et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne. Le changement d’opérateur se fera ainsi sans coupure.

