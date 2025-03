Grosse enveloppe de data et petit prix avec ce forfait 90 Go à 6,99 €/mois

Avec ce forfait chez Auchan Telecom, vous profitez de 90 Go en 4G sur le réseau Bouygues Telecom. Une offre intéressante si vous cherchez une enveloppe suffisamment généreuse sans vider le porte-monnaie.

Auchan est un MVNO qui utilise le réseau de Bouygues Telecom pour proposer ses propres forfaits mobile à petit prix. C’est comme ça que vous vous retrouvez avec un forfait 4G sans engagement, une enveloppe de 90 Go à utiliser depuis la France métropolitaine, dont 22 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM et surtout : le tout est sans engagement. Une flexibilité que seuls les MVNO peuvent se permettre.

Le forfait Auchan Telecom, c’est quoi ?

90 Go en 4G sur le réseau Bouygues Telecom

Vous profitez de 22 Go quand vous voyagez en Europe et dans les DOM

La carte SIM est à seulement 1 €

Si vous passez chez Auchan Telecom en ce moment, vous pouvez profiter de ce forfait sans engagement pour 6,99 euros par mois. Avec 90 Go en 4G, vous avez de quoi utiliser votre smartphone en itinérance pour aller sur les plateformes de streaming, jouer ou encore consulter vos mails.

Un forfait généreux à petit prix

Avec 90 Go de data en 4G, ce forfait Auchan Telecom permet de faire tout ce qu’on fait d’habitude avec un smartphone. Que vous soyez amateur de streaming vidéo, adepte des réseaux sociaux ou en télétravail, son enveloppe data permet une navigation fluide et sans contrainte. En cas de dépassement, le débit est simplement réduit, sans risque de hors-forfait. Comme ça, vous n’avez pas la désagréable surprise au moment de recevoir la facture.

L’offre comprend également 22 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM. Un avantage non négligeable si vous comptez voyager tout en restant connecté, sans pour autant avoir des frais supplémentaires. Les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Union européenne et les DOM permettent aussi de garder le contact, où que vous soyez.

Un forfait sans engagement et sans surprise

Auchan Telecom propose cette offre sans engagement, ce qui vous laisse une totale liberté de résiliation, et ce, à tout moment. De plus, la carte SIM est facturée seulement 1 €, ça renforce l’attractivité de l’offre. Par contre, vous êtes cantonné à la 4G, qui propose des débits tout à fait solides, mais qui sont loin d’égaliser ceux de la 5G. Donc si vous êtes beaucoup sur votre smartphone, jusqu’à travailler dessus ou l’utiliser en partage de connexion, c’est peut-être limité comme offre.

Côté réseau, l’offre s’appuie sur les infrastructures de Bouygues Telecom, ce qui assure une bonne couverture et une connexion stable. C’est l’un des avantages du MVNO : se greffer sur les lignes des quatre grands opérateurs historiques et utiliser leur réseau pour proposer un forfait téléphonique sans avoir à payer les coûts d’entretien. C’est pour ça et comme ça qu’ils arrivent à proposer des prix aussi bas.

Lorsque vous changez d’opérateur, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de téléphone actuelle. Une option pratique qui évite d’avoir à informer tout votre réseau que vous avez changé de numéro. Pour ça, il faut fournir votre numéro RIO au moment de la souscription. Celui-ci s’obtient gratuitement en composant le 3179. Ce qui permet aussi à votre nouvel opérateur de résilier auprès de l’ancien.

