À la recherche d’un forfait mobile pas cher ? Les 60 Go sont à moins de 6 €/mois avec cette offre sans engagement

L’opérateur YouPrice revoit son forfait Le Starter et augmente son enveloppe data de 20 % pour le même prix. Disponible sur les réseaux Orange et SFR, ce forfait sans engagement s’adapte aux besoins des utilisateurs en quête d’un bon forfait à petit prix.

YouPrice ajuste ses forfaits mobile pour rester compétitif. Son offre Le Starter 60 Go permet désormais de profiter d’une enveloppe data améliorée sans hausse tarifaire. En effet, il passe de 50 à 60 Go pour le même prix ! C’est sûrement l’une des offres 4G les plus intéressantes du moment pour celles et ceux qui veulent réduire leur facture téléphonique mensuelle.

Le Starter en bref :

60 Go de 4G en France

10 Go utilisables en Europe et DOM

Appels et SMS illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l’UE et les DOM

Option eSIM disponible sur le réseau Orange

Ce forfait de YouPrice est actuellement disponible à 5,99 euros par mois sur le réseau de SFR et 7,99 euros par mois sur le réseau d’Orange.

Que peut-on faire avec 60 Go de data ?

Avec 60 Go de data, ce forfait offre une grande liberté d’utilisation sans avoir à surveiller sa consommation en permanence. Pour ceux qui passent du temps sur les réseaux sociaux, consultent régulièrement des sites d’actualités ou regardent des vidéos en ligne, cette enveloppe permet un usage fluide et varié.

En streaming vidéo, elle correspond à environ 90 heures de visionnage en qualité standard ou 30 heures en HD, de quoi profiter confortablement de Netflix, YouTube ou Twitch. Pour l’écoute musicale, ce volume permet plus de 1 000 heures de streaming sur Spotify ou Deezer, soit bien au-delà d’une consommation classique.

Le télétravail et la navigation professionnelle sont également bien couverts avec cette quantité de data. Il est possible d’envoyer et recevoir des emails, de stocker des fichiers en ligne et de participer à des visioconférences sans difficulté.

Une connexion de ce type permet aussi un partage de connexion ponctuel pour un ordinateur ou une tablette, sans impacter trop vite la consommation globale. Ceux qui utilisent leur smartphone pour le gaming en ligne trouveront également un bon équilibre.

À qui s’adresse ce forfait ?

Ce forfait s’adresse à un large public, allant des utilisateurs occasionnels aux plus connectés, sans aller jusqu’aux très grands consommateurs de data. Avec 10 Go utilisables en Europe et DOM, il peut aussi être un bon choix pour ceux qui voyagent occasionnellement et veulent garder une connexion mobile sans dépendre du Wi-Fi.

Les étudiants et jeunes actifs apprécieront son tarif attractif, qui permet d’accéder à une enveloppe confortable de data pour pas cher. Les travailleurs nomades, quant à eux, pourront compter sur une connexion mobile stable pour consulter leurs emails, stocker des documents ou participer à des réunions en ligne, que ce soit sur le réseau Orange, reconnu pour sa fiabilité, ou celui de SFR, classé n°1 par nPerf en 2024.

Même si le prix est un élément clé dans le choix d’un forfait, il est tout aussi important de s’assurer de la qualité de la couverture réseau. Pour cela, l’Arcep propose une carte interactive permettant de visualiser la répartition des réseaux mobiles en France.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

