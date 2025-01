Free assomme la concurrence avec son forfait 5G sans engagement à moins de 10 € par mois

Free commence 2025 en mettant une vitesse à la concurrence avec son forfait Série Free 140 Go 5G sans engagement pour 9,99 euros par mois. Et ça, que vous soyez déjà abonné ou non, il est ouvert à tout le monde.

Série Free 140 Go // Source : Free

Free est l’opérateur connu pour avoir donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Xavier Niel a débarqué sur le marché et a tiré tous les tarifs vers le bas, que ce soit aussi bien au niveau des forfaits mobile que des forfaits Internet. Ce qui a permis de démocratiser cette petite guerre des opérateurs qui font tout pour proposer l’offre la plus alléchante. Free entame la passe d’arme avec ce forfait 5G sans engagement, 140 Go de données mobiles, appels, SMS et MMS illimités pour moins de 10 euros par mois.

Ce qu’il faut retenir du forfait Free Mobile

Le tarif de 9,99 euros/mois est valable pendant un an

Les appels, SMS et MMS illimités avec la qualité du réseau Free

L’enveloppe de 30 Go en 4G à utiliser en UE et dans les DOM

En ce début d’année, les offres de tous les opérateurs et MVNO se succèdent pour essayer de séduire un maximum de monde. Free tire son épingle du jeu avec son forfait 5G 140 Go sans engagement disponible pour 9,99 euros/mois.

Vous avez Free, vous avez tout compris

Free est là pour régaler ses nouveaux abonnés, avec un petit twist tout de même, dont il faut bien avoir conscience : le prix proposé ici est valable pendant un an, les 9,99 euros/mois. Suite à quoi vous repassez au tarif classique Forfait Free 5G : 15,99 euros/mois si vous êtes abonné Freebox, sinon c’est 19,99 euros/mois. Mais comme c’est un forfait sans engagement, vous pouvez à tout moment partir dans les 12 mois qui suivent votre souscription, pour ne pas subir une hausse de forfait non désirée. Alors que chez la concurrence, le tarif ne bouge pas au-delà d’un an.

Une fois cette information digérée, voyons ce dont vous pouvez profiter : un forfait mobile 4G/5G (selon votre zone géographique) avec appels, SMS et MMS illimités, 140 Go de données mobiles dont 30 Go à utiliser à l’étranger et tout le service client et suivi Free. Un rapport qualité/prix des plus intéressants en ce début d’année si vous cherchez un forfait pour accompagner le nouveau smartphone obtenu à Noël.

Free multiplie les à-côtés pour séduire

En souscrivant ce forfait, vous bénéficiez donc de tout ce qui a été cité au-dessus, avec des bonus exclusifs à Free. Notamment l’app TV OQEE by Free, incluse et gratuite, qui permet de regarder la TV en direct ou en replay, de contrôler le direct, mais aussi d’accéder à des films gratuits sur cette plateforme exclusive. Aussi, vous avez l’app Free Foot qui permet de suivre le meilleur de la Ligue 1 McDonald’s avec des extraits vidéos en quasi live sur DAZN.

Des bonus auxquels vous pouvez accéder via votre espace sur l’app Free, très bien pensée, qui cumule aussi votre compte Internet (si vous en avez un). Là, vous suivez votre consommation en temps réel, très pratique si vous êtes à l’étranger en train de phagocyter votre enveloppe de 30 Go.

Lorsque vous changez d’opérateur, vous pouvez conserver votre numéro actuel. C’est une démarche rapide et gratuite qui peut vous éviter bien des démarches embêtantes. Pour ça, il faut appeler le 3179 (gratuitement) pour obtenir votre numéro RIO, AVANT de changer d’opérateur. Ensuite, vous reportez ce numéro lors de votre souscription et le tour est joué.

