Pendant les soldes, ce forfait mobile 5G de 300 Go est à moins de 10 €/mois

Cdiscount Mobile lance un forfait avec une généreuse enveloppe de données mobiles à prix cassé : 300 Go de data en 5G, sans engagement, pour seulement 9,99 euros par mois.

Après avoir dégainé le premier forfait le moins cher des soldes à seulement 1,99 euro par mois, Cdiscount fait le grand écart en proposant un forfait bien fourni. Pour 9,99 euros par mois, vous avez 300 Go de données mobiles en 5G, sans engagement, avec appels, SMS et MMS illimités et même une enveloppe de 25 Go (en 4G cette fois) à utiliser dans l’Union européenne et les DOM. Une offre qui tombe à pic pour les Soldes et à l’approche des vacances d’été.

Pourquoi choisir ce forfait Cdiscount Mobile ?

Parce qu’avec 300 Go, vous ne serez jamais inquiété

Parce que la carte SIM est à 1 € seulement

Parce qu’il est sans engagement donc vous faites ce que vous voulez

Avec ce forfait mobile, Cdiscount s’adresse aux utilisateurs qui ont besoin de beaucoup de data. 300 Go en 5G sans engagement pour 9,99 euros par mois, c’est ce que vous propose le MVNO Cdiscount Mobile pour les soldes.

Un forfait pour streamer en toute liberté

À l’approche de l’été, les opérateurs mobiles proposent des forfaits adaptés à cette période un peu spéciale où les gens vont se mettre à voyager pendant plus ou moins longtemps. Des moments où il n’y aura pas forcément toujours du WiFi à disposition et où il faudra compter sur l’itinérance pour accéder à Internet. C’est dans cette optique-là que Cdiscount Mobile sort son forfait 5G sans engagement avec pas moins de 300 Go de data à utiliser tous les mois.

Ces 300 Go peuvent servir à tout : consulter vos mails, aller sur Internet, jouer, regarder des vidéos. Bien sûr, certains usages sont plus gourmands que d’autres. Si vous voyagez à l’étranger, Cdiscount Mobile vous réserve une petite enveloppe de 25 Go, en 4G cette fois, pour continuer d’utiliser votre mobile. Il va par contre être plus sélectif sur les apps qui vont utiliser des données en itinérance, car 25 Go ça peut vite partir.

Cdiscount ne vous met pas de boulet au pied

L’une des phrases clés de ce forfait est qu’il est sans engagement. C’est-à-dire qu’à tout moment, vous pouvez aller voir ce que propose la concurrence, sans payer de frais de résiliation ou attendre de date anniversaire. Par contre, si Cdiscount Mobile lui-même propose un forfait qui vous intéresse un peu plus, ça se corse. Il faudra essayer de négocier directement avec le service client.

Ce dernier est accessible par l’app NRJ Mobile, qu’il faudra télécharger pour gérer vos options et consulter vos factures, en plus de parler au SAV. Sachant que le MNVO utilise les antennes Bouygues Telecom, ça commence à faire beaucoup de noms. Mais à l’usage, c’est assez simple. Comme d’habitude, les appels, SMS et MMS sont illimités en France et depuis l’UE et les DOM.

Au moment de changer d’opérateur, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de mobile actuel. Pour ça, il faut composer gratuitement le 3179 et noter le numéro RIO qui vous est communiqué. Vous le reportez ensuite au moment de l’inscription, ce qui vous permet de garder votre numéro et de résilier auprès de l’ancien opérateur.

