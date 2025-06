Google va vous aider à prendre de meilleures photos sur votre Pixel avec cette fonctionnalité

Google commence à déployer son Hub éducatif. Conçu pour les possesseurs d’un Google Pixel, cet assistant va les aider à maîtriser leur appareil photo.

Annoncée lors du Pixel Drop de juin, la nouvelle fonctionnalité éducative de l’appareil photo des Google Pixel commençait à se faire attendre. On apprend aujourd’hui, via Android Authority, que ce Hub éducatif commence à être déployé. Une bonne nouvelle pour les amateurs de photos et de vidéo qui pourront mieux comprendre et exploiter leur smartphone.

Un assistant photo et vidéo

Disponible à partir du Pixel 6, cette nouvelle option est accessible aux utilisateurs de la version 9.9 de l’application Pixel Camera. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans l’appareil photo et de cliquer sur le point d’interrogation situé en haut à droite de l’écran.

Dans ce nouveau menu, différentes techniques de photo sont présentées. On y retrouve par exemple des tutos pour l’astrophotographie ou encore la mise au point ou le mode portrait. Selon Android Authority, ces modes diffèrent en fonction du modèle du Pixel et des caractéristiques de son appareil photo. Une idée bienvenue pour ne pas se perdre dans les techniques.

Loin de se limiter à la photo, Google propose également des tutos associés à de la vidéo.

Aperçu du nouveau hub éducatif sur les Google Pixel // Source : Android Authority

De quoi réaliser des Time Lapse ou encore un flou cinématique. Comme pour la partie photo, lorsqu’un utilisateur cliquera sur une technique, un nouveau menu présentera pas à pas la manière de réaliser le cliché ou l’extrait le tout accompagné d’exemples.

Si l’ajout de cette section est plus que bienvenu, on regrette cependant le retrait de la fonction de partage rapide vers les réseaux sociaux depuis l’appareil photo. Vos clichés améliorés devront désormais patienter un peu avant de pouvoir être partagés.