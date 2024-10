Comment Google veut prendre soin de votre bien-être avec cette nouvelle alerte

Google souhaite faire évoluer son application « Bien-être numérique » pour intégrer une fonction pour limiter des comportements comme le doomscrolling.

Les smartphones font partie intégrante de notre quotidien : outil social, sources d’informations et de divertissement, il est facile d’y passer des heures, parfois sans s’en rendre compte. Les équipes d’Android Authority, ont repéré une nouvelle fonction dans l’application « Bien-être numérique » de Google qui pourrait y remédier et inciter les utilisateurs à poser un peu plus leur téléphone.

Une utilisation raisonnée

En observant le code de la bêta de l’application « Bien-être numérique », les équipes d’Android Authority sont tombées sur une fonctionnalité intitulée « Mindful Nodge » ou encore « Reminders ».

Cette fonction qui n’a pas encore de nom définitif pourrait être activée sur des applications spécifiques et créer des rappels pour prévenir les utilisateurs qu’ils ont passés « X » temps sur ces dernières. Android Authority rapporte qu’en l’état actuel des choses, « Reminders » sera capable de faire ces rappels sur un nombre limité d’applications : les utilisateurs devront peut-être en retirer certaines avant d’en ajouter d’autres.

Un air de déjà-vu

Ces nouvelles fonctionnalités font échos à de nouvelles pratiques de consommation que l’on peut retrouver notamment chez les adolescents. Des applications comme Instagram ou TikTok ont par exemple mis en place des restrictions permettant d’avoir un usage journalier limité ou encore de supprimer les notifications passé un certain horaire.

Si l’application se veut ici moins restrictive plutôt qu’informative, il existe aussi sur Android ou iOS des modes de concentration pour réduire les notifications parasites sur vos temps de travail ou vos temps de déconnexion.