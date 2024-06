Grammaire, résumé, concentration : ce qu’Apple Intelligence peut faire pour vous

Vous en avez assez de passer des heures à trier vos emails, à corriger vos fautes de grammaire et à vous laisser distraire par des notifications inutiles ? Bonne nouvelle : Apple a peut-être la solution à tous vos problèmes.

Lors de sa dernière WWDC, la keynote d’ouverture de la grande conférence, Apple a créé la surprise en annonçant Apple Intelligence (c’est faux, on le savait déjà), sa nouvelle technologie d’intelligence artificielle. Apple Intelligence sera intégré dans macOS Sequoia, iOS 18 et iPadOS 18.

Tout d’abord, qu’est-ce qu’Apple Intelligence ? Il s’agit d’une technologie d’IA très complète, qui utilise des algorithmes avancés pour vous aider dans de nombreuses tâches du quotidien. On peut générer des images, et faire beaucoup de choses que l’on peut faire avec un chatbot IA. D’ailleurs, Siri a également été complètement revu.

Pour aller plus loin

Apple Intelligence dévoilée : « la grande nouvelle étape » de la marque

Apple Intelligence au service de votre productivité

Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, Apple Intelligence peut, par exemple, vous aider à corriger votre grammaire et votre syntaxe, ou encore à résumer n’importe quel texte en quelques secondes. Dans Mail, ça sera possible.

Mais ce n’est pas tout : Apple Intelligence peut aussi vous aider à vous concentrer en réduisant les notifications et en sélectionnant automatiquement celles qui sont les plus importantes et urgentes. Cette fonctionnalité, baptisée « Reduce Interruptions », est particulièrement utile si vous avez tendance à vous laisser distraire par votre téléphone ou votre ordinateur.

Enfin, Apple Intelligence se charge aussi de trier vos e-mails et de sélectionner pour vous les plus importants et les plus urgents. L’application Mail affiche également un résumé des e-mails en attente dans votre boîte de réception, et n’importe quel message peut être résumé si vous le demandez.