Siri : l’assistant d’Apple devient bien plus poussé grâce à l’IA sur iPhone, Mac et iPad

Apple a présenté la nouvelle version de Siri, poussée par Apple Intelligence, pour remplacer un assistant vocal qui devenait vieillissant.

L’annonce était attendue ce lundi. À l’occasion de sa conférence WWDC 2024, Apple a dévoilé les nouveautés liées à son système d’intelligence artificielle : Apple Intelligence. L’une des principales nouveautés annoncées par Apple concerne l’assistant vocal d’Apple, Siri, qui s’équipe désormais de nombreuses fonctionnalités autour de l’IA.

Concrètement, la nouvelle version de Siri va désormais permettre à l’assistant vocal d’Apple de mieux comprendre les utilisateurs. Apple promet notamment une meilleure compréhension vocale en cas d’erreur de langage ou de bafouillement. Ainsi, pas besoin d’énoncer parfaitement sa requête pour qu’elle soit comprise. Par ailleurs, cette nouvelle version de Siri va également comprendre le contexte d’une question, par exemple si vous avez déjà parlé d’un lieu et que vous demandez la météo à « cet endroit », Siri comprendra de quel lieu vous parlez.

En plus de ces améliorations somme toute classiques, il est désormais possible pour les utilisateurs d’interagir avec Siri par écrit, en plus de la version vocale intégrée depuis des années. Cette mise à jour va également voir l’arrivée d’une nouvelle animation en cas d’interaction avec Siri, avec des halos lumineux tout autour de l’écran lorsque vous communiquez avec l’assistant vocal.

Un assistant vocal vraiment intelligent

Trois nouveautés liées spécifiquement à l’intelligence artificielle « Apple Intelligence » ont également été mises en exergue par la firme. La première concerne la capacité de Siri à comprendre ce qui est affiché à l’écran. Par exemple, vous pouvez demander vocalement à Siri d’ajouter une adresse reçue par message à Maps pour que l’assistant comprenne de quelle adresse vous parlez. Siri comprendra également le contexte personnel de l’utilisateur en fonction des messages reçus, de votre relation avec vos proches ou de qui est votre compagne ou votre frère.

Surtout, Siri sera désormais capable de naviguer d’une application à l’autre. Vous pouvez par exemple demander à afficher une photo, ce qui ouvrira automatiquement l’application Photos d’Apple. Par la suite, si vous souhaitez copier cette photo dans une nouvelle note de l’application du même nom, Siri le comprendra également et pourra gérer cette action, d’une application à l’autre.

La nouvelle version de Siri devrait arriver avec les nouveaux logiciels d’Apple, qu’il s’agisse d’iOS 18, de macOS Sequoia ou d’iPadOS 18.