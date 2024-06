iPadOS 18 annoncé avec son lot de nouveautés pour l’iPad : voici les plus importantes

Avec iPadOS 18, Apple compte bien révolutionner notre expérience tablette. L'iPad se pare de nouvelles fonctionnalités exclusives, tandis que l'interface et les animations sont revues.

C’est officiel, iPadOS 18 est en approche et avec lui, de nombreuses nouveautés pour l’iPad. L’occasion pour Apple de proposer une expérience utilisateur encore plus aboutie sur tablette, mais aussi de renforcer l’attrait de sa tablette face à la concurrence.

Les nouveautés d’iPadOS 18 pour l’iPad : barre de boutons flottante, nouvelles animations, Calculette enfin disponible…

Avec iPadOS 18, Apple apporte de nombreux changements à son système d’exploitation pour l’iPad. Déjà, il bénéficie des nouveautés d’iOS 18, dont la personnalisation d’interface. Ainsi que les nouveautés de l’app Messages.

Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve une nouvelle barre de boutons flottante. Cette fonctionnalité permet de garder le contenu en plein écran et de ne faire apparaître les boutons que lorsque c’est nécessaire. Une fonctionnalité pratique pour les apps qui ont besoin de beaucoup d’espace à l’écran.

De nouvelles animations sont également prévues dans toutes les apps et pour ces nouvelles interfaces. Les animations semblent plus fluides et plus naturelles. Les développeurs peuvent également en tirer parti pour leurs propres apps.

Autre nouveauté attendue de longue date par les utilisateurs : l’arrivée de la Calculette sur l’iPad.

Avec Math Notes, on peut même écrire des expressions mathématiques à la main et la Calculette les comprend et affiche le résultat en temps réel. Cette fonctionnalité est également disponible sur l’app Notes, ce qui permet de faire des calculs en direct directement dans ses notes.

Notes permet même de coller du texte avec votre propre écriture. On peut corriger des fautes, effacer un élément… C’est comme du texte écrit à l’ordinateur, mais manuscrit.

SharePlay a reçu une mise à jour pour l’occasion. Désormais, on peut dessiner sur l’écran pendant un partage pour montrer ce qu’il faut faire. Et on peut même contrôler à distance l’iPad ou iPhone pendant le partage. De quoi renforcer la collaboration à distance.

Quand est-ce que c’est disponible ?

iPadOS 18 sera disponible en bêta-test très rapidement, et sera disponible en version finale à l’autonome 2024.