Apple change les règles de son App Store dans l’UE en complexifiant encore plus les choses

Quelques semaines après l’imposition d’une amende de 500 millions d’euros pour entorse au DMA, Apple a changé les règles de son App Store dans l’UE en introduisant encore plus de complexité dans le système.

Crédit : Frandroid

Apple ne semble pas ravi de devoir obéir aux règles de l’Union européenne. Alors que la firme avait jusqu’au 26 juin pour proposer des solutions de mises en conformité avec les directives proconcurrence de l’Union européenne, elle a attendu le dernier moment pour présenter ses nouvelles règles, encore plus complexes que les précédentes.

Comme l’explique 9to5Mac, Apple a à la fois lâché un peu de lestes sur le contrôle qu’elle exerçait sur l’App Store tout en créant une situation encore moins lisible pour les développeurs et développeuses et en ne changeant pas les aspects les plus polémiques de son programme.

5 ou 13 % de commission

Concrètement, les applications auront désormais plus de liberté pour faire de la pub pour des contenus hébergés hors de l’App Store. Plus de règles strictes sur la quantité ou la redirection des liens affichée dans une app, les développeurs et développeuses peuvent proposer des méthodes de paiement alternatives à l’App Store plus facilement, sans que des pop-up d’alerte découragent les internautes.

Pour ce qui est de la simplification, c’est à peu près tout par contre. Celles et ceux qui voudront proposer leurs apps sur l’App Store tout en offrant des méthodes de paiement alternatives devront opter pour l’une des deux formules proposées par Apple. La première exige une commission de 5 % sur l’achat de contenu effectué via l’App et la seconde une commission de 13 %.

Crédit : Frandroid

Selon l’abonnement choisi, les développeurs et développeuses pourront profiter d’avantages différents sur l’App Store avec le moins cher qui fera l’impasse sur les téléchargements et les mises à jour automatique ou même les note sur la fiche de l’app. Une espèce de version « light » du célèbre magasin d’application.

La « taxe Apple » persiste

Plus important encore, les équipes de développement qui choisiront de se passer complètement de l’App Store n leur préférant un magasin d’application alternatif devront toujours payer le « Core Technology Fee » de 50 centimes par installation (au-dessus de 1 million de téléchargements). Cette « taxe Apple » est l’une des raisons principales pour laquelle la Commission européenne a ouvert une enquête et sanctionné l’entreprise pour ses entorses au Digital Markets Act.

Pour aller plus loin

Apple : tout ce qui change sur l’iPhone en Europe

Il semble donc que le fabricant d’iPhone veuille se lancer dans une guerre des nerfs avec Bruxelles en offrant des solutions toujours plus complexes pour montrer la supposée inanité des règlements européens. Pas sûr que la Commission européenne ne le prenne très bien.