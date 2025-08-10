Mini LED, 65″, 144 Hz, le nouveau NeoQLED de Samsung profite d’une belle promo de -260 € pour la braderie de Boulanger

Le nouveau Samsung NeoQLED de 65 pouces passe en dessous des radars avec un prix en baisse. Technologie Mini LED, taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, IA embarquée… Un modèle de 2025 déjà taillé pour durer. En promo à 999 euros sur Boulanger, l’ajout au panier lui retire 70 euros en plus ce qui fait 929 euros au lieu de 1 199 euros.

Il y a les TV qu’on regarde d’un œil en mangeant des nouilles froides… et puis il y a celles qu’on contemple. Des images tellement nettes qu’elles feraient pleurer un daltonien. Avec ses Mini LED, son cerveau boosté à l’IA et son interface fluide, ce nouveau NeoQLED de Samsung a de quoi faire fondre les rétines. La double ristourne de Boulanger permet de retirer 260 euros à ce téléviseur, mais il faudra être vif, la date limite est le 11 aout.

Les bons points de ce Samsung NeoQLED TQ65QN77F 2025

Une dalle Mini LED 4K de 65 pouces

Un processeur NQ4 AI Gen2 avec upscaling intelligent et optimisations en temps réel

Des options Gaming et Smart TV, interface One UI 2025, 144 Hz, assistants vocaux et plus

Au lieu de 1 199 euros, le Samsung NeoQLED TQ65QN77F 2025 est aujourd’hui disponible en promotion à 929 euros sur Boulanger.

Le NeoQLED, ou comment dompter la lumière avec élégance

Depuis quelques années, Samsung ne jure plus que par son label NeoQLED. Et pour cause, derrière ce nom se cache une technologie Mini LED qui pousse le contraste dans ses retranchements. Sur cette dalle 4K de 65 pouces, chaque pic lumineux est parfaitement contrôlé, chaque nuance sombre est sculptée. C’est net, profond, maîtrisé.

Le processeur NQ4 AI Gen2 n’est pas là pour faire de la figuration. Dopé à l’intelligence artificielle, il analyse chaque scène pour ajuster l’image en temps réel. Même un vieux DVD trouvé au fond d’un tiroir ressortira avec un petit quelque chose en plus. Mention spéciale à la prise en charge du HDR10+ et du HLG adaptatif qui rehausse les contenus compatibles.

Enfin, côté fluidité, c’est du velours. Jusqu’à 144 Hz de rafraîchissement avec la techno Motion Xcelerator, compatible FreeSync Premium Pro. Que l’on regarde un match, un film ou qu’on joue à un FPS nerveux, le rendu reste stable et limpide.

Un Smart TV bardée de fonctionnalités

Le TQ65QN77F ne se contente pas d’être beau. Il est aussi intelligent. L’interface One UI 2025 propose une navigation simple, directe, bien pensée. On y retrouve toutes les applications de streaming modernes, mais aussi des nouveautés comme Click to Search (chercher un contenu directement depuis ce qu’on regarde) ou Live Translate pour sous-titrer les dialogues en live.

Bixby et Alexa sont embarqués et obéissent au doigt et à la voix. Pour les utilisateurs Samsung, l’écosystème est bien huilé, le mirroring fonctionne comme une lettre à la poste, et les smartphones Galaxy interagissent à merveille avec ce TV.

Côté jeu, le Gaming Hub centralise les services cloud comme Xbox Game Pass, et le mode jeu automatique bascule les réglages pour réduire la latence et optimiser chaque session. En clair, un modèle qui se transforme selon vos envies : cinéma, sport, jeu ou détente.

Afin de comparer le Samsung NeoQLED TQ65QN77F 2025 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K (OLED, QLED, Full LED) du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.