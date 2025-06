Boulanger lance une belle promo sur ce nouveau TV 4K Mini LED Samsung de 55″ (144 Hz, HDMI 2.1)

Parmi les nouveaux téléviseurs 2025 de Samsung, on trouve le QN77F de 55 pouces, un modèle entrée de gamme qui est pourtant bien équipé : dalle Mini LED jusqu’à 144 Hz le tout pour 799 euros au lieu de 899 euros habituellement.

Samsung TQ55QN77F 2025 // Source : boulanger

Samsung a profité du CES 2025 pour dévoiler sa nouvelle gamme de téléviseurs, et s’ils sont en ventes depuis peu, certains sont déjà moins chers. C’est le cas de la référence TQ55QN77F, un modèle entrée de gamme qui met en avant un bel écran Mini LED pouvant atteindre 144 Hz et dont le prix est plus intéressant suite à une ODR de 100 euros.

Les avantages du Samsung TQ55QN77F 2025

Un TV Mini LED de 55 pouces avec un taux de rafraîchissement natif à 100 Hz

Compatible 4K la prise en charge des formats HDR, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

Optimisé pour le gaming : HDMI 2.1, VRR, ALLM…

Proposé à 899 euros, le téléviseur Samsung TQ55QN77F 2025 peut vous revenir à 799 euros grâce à une ODR de 100 euros sur le site de Boulanger.

Une belle qualité d’image sur un écran ultra fin

Découvrez la puissance du Mini LED TCL Une luminosité record, un nouveau design Zero Border, un système son Bang & Olufsen et toujours le meilleur rapport qualité-prix du marché : voici la nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED TCL C89K, de 55 à 98 pouces.

La qualité de fabrication est au rendez-vous sur cette nouvelle référence Samsung. Le TQ55QN77F adopte une silhouette ultra fine avec une épaisseur de seulement 2,6 cm sans pied, et son cadre noir mat s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs. Sa dalle de 55 pouces est très agréable à regarder, d’autant plus qu’elle utilise un rétroéclairage Mini-LED. Il est animé par le processeur NQ4 AI Gen2, qui permet la mise à l’échelle 4K AI et l’optimisation du son et de l’image grâce à l’intelligence artificielle.

Outre le Mini LED, ce TV présente d’autres avantages. Il affiche une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes, et supporte les contenus HDR10, HLG HDR10+. Sur la partie audio, on a droit à un système sonore 2.0 canaux de 20W compatible Dolby Atmos, complété par des technologies comme l’Active Voice Amplifier Pro et l’Adaptive Sound Pro qui viennent optimiser le son en fonction du contenu et de l’environnement.

Une belle image pour vos jeux vidéo

Le Samsung est aussi une option intéressante pour les joueurs et les joueuses. Il intègre une connectique HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120 FPS pour jouer dans les meilleures conditions qui soient sur les consoles next-gen et grâce à la technologie Motion Xcelerator, la fréquence de rafraîchissement peut monter jusqu’à 144 Hz. On peut également compter sur la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Parfait pour réduire la latence et ainsi obtenir une meilleure fluidité en jeu.

Qui dit Samsung dit TizenOS. L’interface est claire et intuitive grâce à une barre latérale discrète, qui laisse plus de place à la mise en valeur de vos contenus. La navigation est agréablement fluide et donne accès à de nombreuses applications dont les cadors de la SVoD, mais aussi une myriade de fonctionnalités intelligentes, des commandes vocales basiques, à la compatibilité avec les objets connectés (IoT).

Vous ne savez pas quoi choisir entre Oled, QLED, LCD ou même QD-OLED ? Découvrez notre sélection pour savoir quel est le meilleur TV 4K choisir selon vos besoins.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.