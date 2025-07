Les 18 meilleures offres pour changer de TV 4K (QLED ou OLED) avant la fin des soldes

Il y a encore de belles offres côté TV pour la dernière démarque des soldes. Vous avez encore une semaine pour profiter des dernières promotions sur des téléviseurs de qualité. Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur un ensemble de références disponibles chez de grandes marques.

Pour les soirées binge-watching de cet été, rien ne vaut le charme vintage d’un vidéoprojecteur. Mais pour ceux qui préfèrent les blockbusters, il vaut mieux se diriger vers un TV 4K pour profiter d’images époustouflantes. Quoi qu’il en soit, chacun devrait trouver son bonheur grâce aux vagues de promotions de ces soldes d’été.

Les meilleures offres TV 4K et vidéoprojecteurs des soldes d’été 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez jeter un œil à nos différents guides d’achat sur le sujet, à commencer par notre sélection des meilleurs TV pour jouer à la Nintendo Switch 2. Nous avons également un comparatif des meilleurs TV 4K de 55 pouces du moment ainsi qu’un guide des meilleurs vidéoprojecteurs pas chers.

Philips 55OLED759

Le Philips 55OLED759 est un excellent TV 4K équipé de la technologie Ambilight et de toutes les normes vidéos modernes. Pendant les soldes, on le trouve en promotion à seulement 867 euros sur Amazon.

Ce qu’on apprécie du Philips 55OLED759

Un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz idéal pour le gaming

L’Ambilight, c’est quand même vachement cool

Le petit traitement HDR et la compatibilité FreeSync qui vont bien

Au lieu de 1 799 euros au lancement, puis réduit à 1 199 euros récemment, le TV Philips 55OLED759 est encore moins cher aujourd’hui : 867,10 euros sur Amazon.

JMGO PicoPlay

Si vous êtes à la recherche d’un vidéoprojecteur à emmener partout avec soi et avec une bonne qualité d’image, le JMGO PicoPlay est un bon choix. Il est même en promotion à 314 euros lors des soldes sur Amazon, contre 349 euros de base.

Le JMGO PicoPlay, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur au format ultra compact

Un écran géant de 200″ FHD, HDR10 et 400 ISO lumens

Une batterie intégrée et Google TV

Le JMGO PicoPlay est vendu à 349 euros, mais grâce à un coupon de réduction de 10 %, il revient à 314,10 euros sur Amazon.

Philips 55PUS7800

Le TV Philips 55PUS7800 est un modèle plutôt complet pour son prix : il profite d’une dalle Qled avec de l’Ambilight, quelques-unes des meilleures normes vidéos ainsi que des fonctionnalités gaming intéressantes, le tout pour moins de 470 euros grâce aux soldes.

Pourquoi choisir le Philips 55PUS7800 ?

La technologie QLED, la fidélité des couleurs en mode HDR

Des images immersives avec l’Ambilight

L’interface Titan OS et sa fluidité

Lancé à 599 euros, le téléviseur Philips 55PUS7800 est désormais proposé à 463 euros sur le site Ubaldi.

Thomson 43QG7C14

Boulanger propose un petit téléviseur connecté de 43″ pendant les soldes qui a l’avantage de proposé de la 4K à 144 Hz maximum pour un prix inférieur à 400 euros.

Les avantages du Thomson 43QG7C14

Fonctionne avec Google TV, un OS hautement personnalisable

60 Hz natif, peut être poussé jusqu’à 144 Hz pour le gaming

La technologie QLED, même sur du 43″, est impressionnante

Le Thomson 43QG7C14 est un téléviseur qui est normalement vendu 799 euros. Vous avez de la chance s’il vous intéresse, car en ce moment et pour une durée limitée, vous pouvez le commander pour 399 euros grâce à une ODR de 50 euros.

LG OLED55B5

La série B5 représente l’entrée de la gamme des téléviseurs OLED chez LG en 2025. Cette référence ne manque pas d’intérêt pour autant : entre sa qualité d’affichage très maîtrisée, sa prise en charge du HDMI 2.1 pour le gaming et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo, il est tout choisi pour être le TV à mettre dans votre salon.

Les points forts du LG OLED55B5

Sa dalle OLED 4K UHD avec un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz

Sa compatibilité avec les normes HDR10, HLG et Dolby Vision et Atmos

Ses ports HDMI 2.1 et webOS 2025

Lancé à 1 699 euros, le téléviseur LG OLED de la série B5 en 55 pouces se trouve moins cher sur le site Ubaldi : 1 390 euros.

On trouve aussi le modèle 65 pouces de ce téléviseur LG à 1 699 euros au lieu de 2 299 euros chez Boulanger.

Sinon, il y a aussi l’ancien modèle, le LG OLED55B4, en ce moment en forte promotion chez Cdiscount : 734 euros au lieu de 1 290 euros avec le code promo 15DES129.

TCL 65C89B

Le TV TCL C89B affiche l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché puisque son tarif est encore plus abordable même pour les (très) grandes tailles.

Les points fort du TCL 65C89B

Une dalle QLED Mini LED lumineuse de 65 pouces de bonne qualité

Compatible HDR10+ et Dolby Vision IQ, Dolby Atmos et DTS-X

Dalle 144 Hz, HDMI 2.1, VRR, ALLM, faible input lag

Lancé à 1 390 euros, puis réduit à 899 euros le téléviseur TCL 65C89B est dorénavant proposé à 720 euros sur le site Darty grâce à 10 % de remise dans le panier.

Philips 65MLED910 2025

Dalle QLED Mini LED, Ambilight, ports HDMI 2.1… Les points forts du téléviseur Philips 65MLED910 de 2025 sont nombreux. En voici encore un : son prix, qui est passé de 1 599 euros à 1 099 euros pendant les soldes.

Le Philips 65MLED910 2025 c’est quoi ?

Une dalle QLED Mini LED de 65 pouces + Ambilight

La 4K, HLG, le HDR10+ ou encore le Dolby Vision et Atmos

HDMI 2.1, ALLM, VRR et 144 Hz

De base à 1 599 euros, le téléviseur Philips 65MLED910 2025 passe à 1 199 euros chez Boulanger.

TCL NXTVision 55A300PRO

Les soldes sont souvent l’occasion de faire de bonnes affaires et trouver de bons prix sur des téléviseurs. C’est le cas du TCL NXTVision 55A300 Pro, un TV atypique avec barre de son intégré, qui perd près de 200 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir du TCL NXTVision 55A300PRO

Une dalle mate QLED de 55 pouces qui se transforme en tableau

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Une barre de son Bang&Olufsen

De base à 1 090 euros, le TV TCL NXTFrame 55A300 Pro est actuellement à 881 euros chez Ubaldi avec le code promo

W2JF2625.

Philips 55PUS8550

Envie d’un maximum d’immersion dans votre salon ? Voici le Philips 55PUS8550, un TV équipé d’une dalle QLED de 55 pouces avec la technologie Ambilight pour vous faire plonger au cœur de l’action avec un prix plus doux à l’occasion des soldes.

Le Philips 55PUS8550, c’est quoi ?

Une dalle QLED avec l’Ambilight sur 3 côtés

Compatible 4K, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1 avec VRR et ALLM

Lancé à 699 euros, le téléviseur Philips 55PUS8550 se négocie pendant les soldes à 585 euros sur le site Ubaldi.

Philips NeoPix Ultra 2 TV+

Si vous souhaitez transformer votre salon en cinéma miniature, miser sur un vidéoprojecteur reste la meilleure solution. Et si vous attendiez les soldes pour vous en procurer un, vous pouvez vous tourner vers le Philips NeoPix Ultra 2 TV+. Il diffuse des images en FHD jusqu’à 120 pouces.

Le Philips NeoPix Ultra 2 TV+ en résumé

Un format compact

Une image FHD jusqu’à 120 pouces

Android TV de la partie

Avec un prix barré à 239 euros, le vidéoprojecteur Philips NeoPix Ultra 2 TV+ est actuellement remisé à 179 euros sur le site son-video.com.

TCL 75T69C

Des promotions sur les téléviseurs, il y en a pendant ces soldes d’été, et si vous cherchez un grand TV QLED, celui-ci pourrait bien vous plaire. Le TCL 75T69C se pare non seulement d’une (très) grande diagonale, mais aussi de fonctionnalités dernier cri à prix plus contenu.

Les points forts du TCL 75T69C

Une grande dalle QLED de 75 pouces

La 4K, HDR10+, HDR10, HLG et Dolby Vision et Atmos

L’OS Google TV et son catalogue d’applications

Lancé à 1 199 euros, le téléviseur TCL 75T69C est actuellement remisé à 799 euros sur le site Ubaldi, mais en appliquant le code

W5JF2625, il revient à seulement 759 euros.

Thomson 43QG4S14

Pas besoin de dépenser une fortune si on souhaite un écran plat avec ce qu’il faut de technologies pour apprécier ses films et séries. Le Thomson 43QG4S14 en est un parfait exemple. Pour un peu plus de 230 euros durant ces soldes d’été, il propose le minimum syndical qu’on attend en 2025 avec quelques petits trucs en plus : écran QLED en 4K, interface Google TV, prise en charge du Dolby Vision et du Dolby Atmos et des ports HDMI 2.1.

Les points forts du Thomson 43QG4S14

Un TV QLED en 4K vraiment pas cher

Interface Google TV et prise en charge du Dolby Vision

Des ports HDMI 2.1

Au lieu de 449 euros, le Thomson 43QG4S14 est aujourd’hui disponible en promotion à 259 euros avec le code promo 15DES129.

TCL 65Q8C

Ce récent modèle TCL 65Q8C, un téléviseur connecté 4K de 65 pouces, avec une dalle 144 Hz QLED Mini LED compatible Dolby Vision IQ et Dolby Atmos et fonctionnant avec Google TV. Pour ne rien gâcher, il bénéficie près de 50 % de remise pendant les soldes.

Les points forts du TCL 65Q8C

Le système de QD-Mini LED renforce bien les contrastes

La prise en charge Dolby Vision et Dolby Atmos

Les 144 Hz de fréquence de rafraîchissement pour le gaming

Le TCL 65Q8C est un produit qui a été lancé à 1 899 euros. Mais si vous allez sur Ubaldi en ce moment, vous avez une opportunité de le commander pour 849 euros grâce à une ODR de 200 euros.

Samsung TQ55S92D

Avec le téléviseur Samsung S92D, vous avez là un appareil qui met l’accent sur la qualité de l’image, quelle que soit l’activité pratiquée ou le divertissement diffusé. Films, séries, compétitions sportives, jeux vidéo : avec sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et son affichage Ultra HD compatible HDR, vous allez être comme au cinéma, mais à la maison.

Les points forts du Samsung TQ55S92D

La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz native est très appréciable, qui peut monter à 144 Hz

L’audio est compatible Dolby Atmos, pour un son spatialisé de qualité

Le processeur NQ4 AI Gen2 garantit une navigation fluide dans les menus

Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, le Samsung TQ55S92D est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Boulanger.

Pour les aficionados des grands écrans et de l’ultra haut de gamme, sachez que le Samsung TQ83S90D est lui aussi en promotion lors des soldes d’été. On le retrouve à 2 699 euros au lieu de 3 590 euros chez le même marchand.

LG OLED55C5

La série C des TV OLED de LG est souvent l’option la plus intéressante pour goûter au savoir-faire de la marque. Si vous attendiez les soldes pour vous le procurer, c’est le moment : il tombe à moins de 1 500 euros.

Les points forts du LG OLED55C5

Une dalle White-OLED Evo de 55 pouces

Sa compatibilité avec les normes HLG, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ

Les performances gaming

Au lieu de 1 799 euros, le LG OLED55C5 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 499 euros sur la Fnac.

Si vous voulez du 55 pouces avec WebOS sans payer le prix fort, il y a aussi le TV LED LG 55UT73 en promotion à seulement 349 euros au lieu de 499 euros chez Carrefour.

Sony 43BRAVIA3

Avec ces BRAVIA, Sony propose des TV d’entrée de gamme tournés vers le jeu vidéo grâce à leur compatibilité au PS Remote Play ainsi que leurs ports HDMI 2.1. Mais n’oublions pas que cela reste un TV et que Sony y a aussi mis les moyens pour apprécier ses films et séries comme il se doit. La définition est en 4K, on retrouve les modes d’images Professionnel et IMAX Enhanced et le système Google TV pour piloter la partie connectée.

Les points forts du Sony 43BRAVIA3

Un écran LED 4K de 43 pouces

Des ports HDMI 2.1 sur un modèle d’entrée de gamme

Compatible avec PS Remote Play

Au lieu de 699 euros, le Sony 43BRAVIA3 est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Boulanger.

