Nothing Ear (a) : ces excellents écouteurs abordables notés 9/10 sont à -33 % lors des soldes

42,5 heures d’écoute, Bluetooth multipoint, réduction de bruit et un petit coup d’IA dans le mix : voici les Nothing Ear (a). Ils sont en promo pour les soldes, à 66,46 euros au lieu de 99,99 euros sur Amazon.

Le marché des écouteurs Bluetooth est saturé, mais Nothing continue d’y poser sa patte. Avec ces Ear (a) notés 9/10 par la rédaction, la marque affine encore sa recette avec un look toujours aussi identifiable, des basses gonflées à bloc grâce à son algorithme maison, une réduction active du bruit qui tient la route et une compatibilité ChatGPT pour ceux qui aiment causer à leur oreillette. Ces écouteurs affichent une autonomie monstre pour la catégorie. Et pour les soldes, ils prennent -33 % de réduction sur Amazon.

Les atouts des Nothing Ear (a)

Jusqu’à 42,5 heures d’autonomie avec boîtier

Réduction active du bruit et algorithme Bass Enhance

Intégration directe de ChatGPT pour les curieux

Au lieu de 99,99 euros, les Nothing Ear (a) est aujourd’hui disponible en promotion à 66,46 euros sur Amazon.

Les autres coloris sont aussi en promotion à 69 euros (Blanc) et 68,90 pour la variante jaune.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Nothing Ear (a). Le tableau s’actualise automatiquement.

Du son bien équilibré et des graves qui claquent

Nothing a travaillé son rendu audio maison avec ces Ear (a). Et le résultat procure des basses plus profondes et plus présentes, grâce à l’algorithme Bass Enhance. Le reste du spectre reste propre, sans baver sur les médiums ni les aigus. Rien de révolutionnaire, mais une signature sonore cohérente et facile à apprécier sur tous les genres et en prime la compatibilité avec le codec LDAC et le label Hi-Res.

Côté isolation, la réduction active du bruit ne rivalise pas avec les ténors du marché, mais elle reste largement suffisante pour atténuer les nuisances du quotidien (transports, open space, etc.). Le mode transparence est, lui aussi, bien fichu, avec un rendu naturel et sans effet de souffle.

Enfin, l’autonomie reste l’un des gros points forts, avec pas moins de 42,5 heures cumulées avec le boîtier, de quoi partir en week-end sans crainte de panne sèche. Rien qu’avec les écouteurs, on tient plus de 5 heures d’affilée avec ANC activé.

Connectivité, IA et confort d’usage

Les Nothing Ear (a) brillent aussi par leur polyvalence : Bluetooth multipoint pour jongler entre ordi et smartphone, Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour une connexion rapide, et une appli maison claire pour affiner les réglages (ANC, égaliseur, commandes tactiles…).

Le petit twist, c’est l’intégration de ChatGPT, l’IA d’OpenAi directement via les écouteurs, pratique pour poser une question rapide, demander la météo ou s’offrir un quiz improvisé sans sortir le téléphone. Gadget ? Oui, mais plutôt bien pensé et sans latence gênante.

Le boîtier reste fidèle au style Nothing : compact, léger, IP54, et facile à glisser dans une poche. Une réussite autant côté design que praticité.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Nothing Ear (a).

Afin de comparer les Nothing Ear (a) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans-fil pas chers du moment.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.