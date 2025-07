Pour booster le son de votre TV, cette barre de son LG 2.1 et 300 watts soldée à moins de 150 € est idéale

Une barre 2.1 taillée pour les salons de 20 à 40 m², un caisson de basse sans fil, du Bluetooth 5.3, et une promo qui tombe pile pour upgrader ton setup. Les soldes font passer son prix de base de 179 euros à 149 euros chez Boulanger.

Aujourd’hui, un TV sans barre de son, c’est comme un mojito sans menthe : ça manque de goût. Et quand on veut booster l’audio sans atomiser le budget, LG sort une carte très sérieuse avec sa S40T, une barre de son 2.1 compacte et bien équipée. 300 watts au compteur, un caisson sans fil qui vibre là où il faut, et une compatibilité Dolby/DTS qui ne fait pas semblant. Le tout se branche vite, s’installe discret, et surtout fonctionne très bien avec un téléviseur LG, grâce à la fameuse WOW Interface. Et pour les soldes, elle perd 30 euros chez Boulanger.

Les bons points de cette LG S40T

300 W de puissance avec caisson sans fil

Dolby Digital, DTS, AI Sound Pro

Bluetooth 5.3, HDMI ARC, optique

Au lieu de 179 euros, la LG S40T est aujourd’hui disponible en promotion à 149 euros sur Boulanger.

Une barre qui envoie du bois (et du grave)

La S40T embarque un système 2.1 qui joue dans la cour des grands. Avec 300 watts RMS, elle couvre sans problème une grande pièce de 20 à 40 m². L’élément clé, c’est son caisson de basse sans fil qui permet de libérer les graves sans tirer de câble à travers le salon. Lui permettant ainsi d’apporter une scène sonore ample, immersive, et une vraie sensation de profondeur pendant les films.

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Côté formats audio, LG ne lésine pas : Dolby Digital, DTS Digital Surround et l’AI Sound Pro, une techno maison qui analyse le type de contenu (dialogue, action, musique) pour ajuster automatiquement l’égalisation. En clair, on entend toujours ce qu’il faut, quand il faut.

Le format reste compact, 72 cm de long pour à peine 6,3 cm de haut. Parfait pour glisser sous la plupart des téléviseurs sans bloquer le bas de l’écran. Le design noir mat, sobre et net, se fond dans n’importe quel intérieur sans effet cheap.

Connectivité moderne et compatibilité LG native

Côté branchements, cette S40T assure l’essentiel. HDMI ARC, entrée optique, Bluetooth 5.3, nous pouvons envoyer du son depuis le TV, un smartphone ou une box Android sans galérer avec des adaptateurs. Les connexions sont stables, et la latence reste maîtrisée même en Bluetooth.

Mais ce qui fait la différence, c’est sa compatibilité poussée avec les téléviseurs LG. Grâce à la WOW Interface, le téléviseur détecte automatiquement la barre, et permet de piloter le son, les modes audio, et les volumes directement depuis la télécommande LG. Fini les conflits de télécommande ou les réglages planqués dans trois menus.

La consommation énergétique est aussi contenue, que ce soit en veille ou en fonctionnement. Ce n’est pas une enceinte nomade, mais ça reste un produit réfléchi, pratique, qui mise autant sur la qualité que sur la simplicité.

Afin de comparer la LG S40T avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son du moment.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.