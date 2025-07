Ce TV QLED XXL de 98 pouces (144 Hz) profite d’une belle ristourne de 700 € pour les soldes

Une image démesurée, une fluidité haut de gamme, un son Dolby Atmos, ce téléviseur TCL 98C655 raye toutes les lignes du grand spectacle. Les soldes d’été lui permettent même d’avoir une réduction à la hauteur de ses 248 cm. De 2 299 euros à 1 590 euros sur Boulanger.

Les téléviseurs grand format ne sont plus réservés aux salles obscures ou aux salons hollywoodiens. TCL vient bousculer les codes avec le 98C655, une TV QLED de 248 cm de diagonale, conçue pour les amateurs d’images qui claquent, de sport en ultra grand format ou de jeux vidéo en mode XXL. Ce modèle combine le meilleur du moment : 4K à 144 Hz, compatibilité HDMI 2.1, Dolby Vision, son Dolby Atmos et une interface Google TV. Le site marchand Boulanger profite des soldes pour faire sauter 700 euros à la grande dalle.

Les points forts de ce TCL 98C655

Une dalle QLED 4K en 144 Hz de 98 pouces

Un son Dolby Atmos puissant de 40W avec ajustement automatique

Google TV, HDMI 2.1, VRR, ALLM, parfait pour le jeu et le streaming

Au lieu de 2 299 euros, le TCL 98C655 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 590 euros sur Boulanger.

Une dalle gigantesque pensée pour l’action

Le TCL 98C655 est équipé d’un écran QLED de 98 pouces, affichant une définition 4K UHD à 3840 x 2160 pixels. Le taux de rafraîchissement natif de 144 Hz assure une fluidité remarquable, aussi bien pour le sport que pour les jeux vidéo rapides. La compatibilité HDR et Dolby Vision offre un contraste renforcé, des noirs plus profonds et une restitution des détails plus fine dans les zones sombres comme lumineuses.

Le processeur quad-core embarqué garantit une navigation fluide et un traitement d’image performant. Pour les joueurs, le mode Game Master, combiné au VRR et à l’ALLM, optimise les performances de consoles de dernière génération, sans déchirure d’image ni latence excessive. Ajoutez à cela quatre ports HDMI 2.1 pour connecter tout l’écosystème sans compromis.

Audio soigné et interface connectée

Le système audio repose sur 40 watts de puissance, avec une gestion Dolby Atmos intégrée. Le résultat est à la hauteur, avec un son ample, clair et bien spatialisé. La télé ajuste automatiquement le volume selon l’ambiance sonore de la pièce, pour un rendu toujours équilibré, même à bas volume, mais pour un rendu optimal, il vaut mieux passer par un home cinéma.

Côté logiciel, la TCL 98C655 s’appuie sur Google TV, une interface moderne, fluide et personnalisable. On retrouve les incontournables : Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, et une intégration native de Chromecast et AirPlay 2 pour diffuser facilement du contenu depuis un smartphone ou un ordinateur.

Pour conclure, la connectique est aussi complète que polyvalente : 4 ports HDMI 2.1, 1 port USB, Wi-Fi, Bluetooth, sortie optique, et HDMI ARC pour relier aisément une barre de son. L’ensemble est compatible avec Google Assistant pour piloter la télévision à la voix, sans télécommande.

Afin de comparer le TCL 98C655 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV QLED ou OLED du moment.

