Ce TV 4K QLED de 75″ (compatible 144 Hz) profite d’une offre très généreuse sur Amazon

DĂ©voilĂ© en mai 2024, le TCL 75T8B est un tĂ©lĂ©viseur de taille impressionnante qui cumule les technologies d’amĂ©lioration de l’image pour une immersion de qualitĂ©. Une qualitĂ© qui baisse de prix chez Amazon avec une rĂ©duction de plus de 20 %.

TCL 75T8B // Source : TCL

Avec son TCL 75T8B sorti cette annĂ©e, TCL fait clairement de l’oeil aux amateurs de cinĂ©ma, de belle image et mĂŞme de bon son, avec le système audio Onkyo compatible Dolby Atmos pour une puissance de 45W RMS. Il faut prĂ©voir un peu de place sur le meuble ou au mur, puisqu’un Ă©cran de 190 cm de diagonale c’est tout de mĂŞme imposant. Mais une fois qu’il est installĂ©, avec Google TV et toutes les apps de streaming disponibles, c’est un vrai petit bonheur. D’autant que moins d’un an après sa sortie, vous profitez dĂ©jĂ de plus de 200 euros de remise.

Les points forts du TCL 75T8B

Il peut afficher jusqu’Ă 144 images par seconde

Les options pour le gaming et le mode HDR Pro

Enfin un vrai système audio qui assure

Normalement, le TCL 75T8B est vendu 999 euros. Mais si vous allez sur Amazon en ce moment, vous pouvez le commander pour 796 euros.

Un téléviseur qui va sans doute plaire aux gamers

Avec le TCL 75T8B Ă la maison, tous les membres de la famille y trouveront leur compte. Que ce soit pour regarder les programmes classiques, mais aussi les amoureux de films et les fanas de sĂ©ries. Vous profitez d’une dalle 4K QLED de 75″, soit 190 cm de diagonale compatible HDR PRO. Avec cette technologie et les bons rĂ©glages, vous profitez de couleurs vives et de contrastes marquĂ©s qui font ressortir les dĂ©tails de chaque image, chaque plan.

Si jamais vous ou un autre membre de votre foyer joue Ă la PlayStation 5 ou Ă la Xbox Series X, le rendu va ĂŞtre tout aussi bluffant. HDMI 2.1, ALLM, FreeSync Premium et une interface entièrement dĂ©diĂ©e Ă l’optimisation de l’image en fonction des jeux, avec une rĂ©activitĂ© quasiment instantanĂ©e.

Un système audio qui permet (presque) de se passer d’une barre de son

LĂ oĂą ce TV brille particulièrement, c’est sur son système audio. D’habitude, lorsqu’on recommande des TV, on vous conseille d’opter pour une barre de son pour profiter d’un vrai bon son. Ici, vous pouvez vous en passer, sauf si vous ĂŞtes vraiment tatillon sur la qualitĂ© sonore. Parce qu’avec son système 2.1 Onkyo Dolby Atmos d’une puissance de 45W RMS, vous avez dĂ©jĂ une excellente base. Vous profitez de deux haut-parleurs avant de 15W RMS chacun et d’un Woofer de 15W RMS.

Ajoutez Ă tout ça que TCL opte pour le système d’exploitation Google TV, permettant de tĂ©lĂ©charger et d’accĂ©der Ă tous vos services de streaming, et bien plus. Une interface fluide et ergonomique, que vous pouvez lier Ă votre compte Google, ce qui permet de retrouver vos achats et votre historique de visionnage, dans YouTube notamment.

