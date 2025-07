Ce récent boîtier sous Google TV avec assistant vocal est soldé à moitié prix, une belle alternative abordable à la Nvidia Shield TV

Avec son assistant vocal mains libres, le récent boîtier multimédia Thomson Streaming Box Plus 270 va vous permettre de vous passer de télécommande. Un modèle bien pratique que l’on trouve en ce moment à 69 euros au lieu de 129 euros sur Amazon.

Dévoilée en 2025, la Thomson Streaming Box Plus 270 est une box avec Google TV qui se démarque de bien des concurrents grâce à ses microphones intégrés lui permettant de recevoir des requêtes vocales. Pratique pour ne plus avoir à chercher pendant des heures sa télécommande pour changer de chaîne. Son autre avantage par rapport à ses rivaux, c’est son prix, qui ne dépasse actuellement pas les 70 euros.

Les points forts de la Thomson Streaming Box Plus 270

Des micros certifiés par Google

Google TV

La compatibilité avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos

Habituellement affichée à 129 euros, la Thomson Streaming Box Plus 270 est aujourd’hui disponible en promotion à 69 euros sur Amazon.

Quand l’assistant vocal remplace la télécommande

La Thomson Streaming Box Plus 270 est une box compacte et discrète dont le premier atout se niche dans ses entrailles. En effet, ce boîtier embarque des microphones avancés certifiés par Google qui lui permettent de capter votre voix et d’obéir à vos ordres. Un « Ok Google » suffit pour que l’assistant vocal change de chaîne pour vous, sélectionne un film ou ouvre une application. Plus besoin de télécommande, donc. La Streaming Box Plus 270 se différencie ainsi nettement des Apple TV 4K et autres Fire TV Stick, qui n’offrent pas cette fonctionnalité de manière aussi complète.

Mais qui dit assistant vocal, dit aussi contrôle d’une installation domotique. Oui, la Streaming Box Plus 270 peut se transformer en centre de contrôle pour votre maison intelligente puisque vous pourrez contrôler tous vos appareils connectés compatibles avec l’écosystème Google Home. Vous pourrez même lui demander la météo du jour si besoin.

Tout plein de compatibilités

La Thomson Streaming Box Plus 270 s’accompagne, sans surprise, de Google TV, une interface bien fluide sur laquelle vous trouverez une foule de films, émissions et séries, ainsi que les applications de streaming phares comme Netflix, Prime Video et Disney+, accessibles très facilement. La fonction Chromecast est aussi de la partie et vous permettra de diffuser du contenu sur le téléviseur depuis un smartphone ou une tablette. Le boîtier est également fourni avec une télécommande, qui intègre des boutons de raccourci. Un accessoire que l’on peut d’ailleurs retrouver très aisément en cas de perte, grâce à un bouton situé sur la box qui va déclencher un signal sonore émis par la télécommande.

La marque a par ailleurs doté son boîtier d’un processeur quadcore associé à 3 Go de RAM, une configuration qui promet une navigation rapide dans les menus et un temps de chargement des applications considérablement réduit. Mention spéciale aussi pour la compatibilité avec les formats Dolby Vision et Dolby Atmos ; de quoi profiter d’images bien détaillées et contrastées, ainsi que d’un son vaste et immersif. N’oublions pas que la box offre aussi des contenus en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels).

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures box TV du moment.

