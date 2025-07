1 million de personnes se mobilisent pour préserver les jeux vidéo

Pour lutter contre l’obsolescence programmée des jeux vidéo et améliorer leur préservation, l’initiative européenne « Stop Killing Games » vient de réunir un million de signatures. De quoi porter le sujet devant le Conseil de l’Union européenne.

Logo de l’initiative « Stop Killing Games » // Source : Accursed Farms

Il y a un an, Ubisoft mettait fin au jeu de course The Crew sorti en 2014 qui avait su fédérer des millions de joueurs au fil des années. L’arrêt brutal des serveurs avait alors permis de remettre en lumière le fait que les joueurs ne possèdent jamais vraiment leurs jeux.

Pour faire face à ce qui s’apparente à de l’obsolescence programmée, un mouvement citoyen mené par le vidéaste Ross Scott, tenant de la chaîne Accursed Farms voyait le jour. Intitulé « Stop Killing Games », le mouvement est en bonne voie pour être entendu au conseil de l’Union européenne.

Un sursis de mobilisation

Rien ne laissait présager d’une issue favorable pour le mouvement lancé en avril 2024. Après un démarrage positif, la pétition avait fini par stagner aux alentours des 400 000 signatures, rapporte Notebookcheck. Cependant, une récente vidéo de Scott associé à un relai médiatique a permis à l’initiative de décoller. Au 4 juillet 2025, ce sont 1 077 619 personnes qui donnaient leur soutien au mouvement.

Si le nombre symbolique et nécessaire du million a été franchi, rien n’est encore joué, précise « Stop Killing Games ». L’initiative vise désormais 1,4 million de signatures, un nombre qui lui permettrait de compenser les fausses signatures et de s’assurer d’être entendue auprès du conseil de l’Union européenne avec un objectif clair : obliger les développeurs et les éditeurs à prévoir des solutions de préservation pour leurs jeux vidéo afin d’éviter qu’ils ne soient plus du tout accessibles.

Une initiative qui pourrait trouver un écho avec des mouvements entrepris par des industriels comme GOG qui militent activement pour la préservation de ce patrimoine vidéoludique.

Pour signer, les citoyens européens ont jusqu’au 31 juillet 2025 pour se mobiliser. Pour cela, il leur suffit de se rendre sur le site de l’initiative citoyenne européenne.