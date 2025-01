Voici une bonne nouvelle pour que vos jeux ne disparaissent jamais

La plateforme polonaise GOG rejoint la plus grande coalition européenne pour la préservation des œuvres vidéoludiques.

Cette nouvelle survient alors que de nombreux éditeurs tentent de se raccrocher à leurs titres, même les plus anciens, au risque de voir disparaître une partie de ce patrimoine culturel.

(Re)découvrir des jeux rétros n’est pas chose aisée. Il faut bien évidemment mettre la main sur des titres qui peuvent avoir été distribués il y a quelques décennies sur des supports désormais obsolètes, mais aussi posséder la console ou le micro-ordinateur qui les faisaient tourner. Des modes de compatibilité, des émulateurs, des appareils plus modernes et de nombreuses ROMs peuvent rendre cette tâche plus évidente, mais l’expérience n’est évidemment pas parfaite, et l’aventure peut toujours s’avérer laborieuse.

C’est d’ailleurs pour cette raison que GOG (Good Old Games) existe en premier lieu. Lancée en 2008, cette plateforme a pour premier but de restaurer de vieux jeux vidéo PC, pour les rendre compatibles avec nos ordinateurs modernes et ainsi les distribuer au plus grand nombre. Une démarche louable qui fait même l’objet, depuis fin 2024, d’un programme visant à préserver le plus de titres possibles, toujours sans DRM et avec un support technique dédié.

Pour aller plus loin dans cette démarche, l’entreprise polonaise vient d’adhérer à l’EFGAMP, une fédération européenne ayant pour but de préserver les œuvres vidéoludiques, un patrimoine culturel qui nous concerne tout autant que la littérature ou le cinéma. Elle rejoint ainsi d’autres organismes et associations, comme le Musée du Jeu Vidéo de Rome, le Computerspielemuseum de Berlin et surtout l’association française MO5.

Un engagement qui arrive au bon moment

Cette adhésion permettra à GOG de partager ses compétences et ses moyens avec les membres de l’EFGAMP. La plateforme pourra notamment, comme le pressentent nos confrères de Polygon, mettre la main sur certaines œuvres archivées par d’autres organismes. Après tout, un jeu vidéo, c’est d’abord fait pour être joué.

Cette nouvelle intervient après quelques années difficiles pour la conservation des jeux vidéo. Alors que les développeurs d’émulateurs ont connu des temps plus cléments, il y a quelques mois, une association d’éditeurs aux États-Unis a réussi à mettre un frein à la conservation de titres rétros.

Si l’industrie défend son droit évident à l’exploitation de ses assets pouvant encore être commercialisés, de nombreux titres disparaissent chaque année, faute de moyens ou de bonne volonté de la part des ayants droit. Les membres de l’EFGAMP nous prouvent qu’il existe un moyen pour y remédier, et voir une plateforme lucrative, compétente et déterminée rejoindre ses rangs ne peut qu’aller dans le bon sens (du moins, on l’espère).