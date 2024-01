Resident Evil, Monster Hunter : Capcom provoque l’ire des joueurs avec ce DRM

Une mise à jour des jeux Capcom cause l'ire des joueurs. En cause, l'ajout du DRM Enigma Protector sur des titres parfois vieux de 11 ans.

Sur PC, comme sur console, il est possible de mettre à jour un jeu vidéo de longues années après sa sortie initiale. En principe, c’est plutôt positif. Cela permet à l’éditeur de continuellement améliorer son jeu. Des développeurs comme Blizzard se sont parfois fait la spécialité d’aller corriger des bugs dans des jeux très anciens sans demander un centime aux joueurs.

Chez Capcom, la stratégie ne semble pas être la même. L’éditeur à succès des franchises Resident Evil et Monster Hunter a procédé à une vague de mises à jour. Les utilisateurs en ont été très mécontents.

Le DRM de la discorde : Enigma Protector

Le studio japonais a en effet publié une mise à jour pour plusieurs jeux, parfois vieux de 11 ans comme Resident Evil Revelation, ajoutant un nouveau DRM, une technique de protection contre le piratage et le modding. Il ne s’agit cette fois pas de Denuvo, mais d’Enigma Protector.

Problème, cette mise à jour ne permettait plus de lancer le jeu sur de nombreuses configurations. Chez les personnes ayant installé des mods d’une part, mais aussi plus simplement pour les joueurs sur Steam Deck. En effet, certains joueurs se plaignaient alors d’une incompatibilité probable entre le DRM et l’exécution du jeu sur SteamOS, basé sur GNU/Linux et non Windows.

Devant cette levée de boucliers, Capcom a retiré la mise à jour en urgence dans le cas de Resident Evil Revelations, mais le DRM semble toujours présent pour les autres jeux de l’éditeur. Pour autant, Capcom n’a pas indiqué si le coupable dans cette mise à jour était réellement l’Enigma Protector. On sait peu de choses sur ce DRM que l’éditeur japonais a récemment commencé à utiliser. Il est assez intuitif de le pointer du doigt, mais à ce stade rien n’indique qu’il est réellement en cause dans cette affaire.

Cela pose tout de même question. Un éditeur peut-il vraiment forcer l’installation d’une mise à jour sur des jeux vieux de dizaines d’années pour des joueurs qui ont tout à fait légalement acheté ces jeux. Ces derniers peuvent parfois se retrouver davantage pénalisés qu’en installation une version piratée du jeu. Un comble.