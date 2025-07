Honor 400 vs Google Pixel 9a : comment choisir le meilleur smartphone milieu de gamme ?

Google a-t-il définitivement plié le game du milieu de gamme, ou reste-t-il de la place pour la concurrence ? Le Honor 400, en tout cas, déploie de bons arguments. On les passe à la loupe dans notre nouveau versus !

On ne vous apprendra rien : le marché du milieu de gamme des smartphones à moins de 500 euros est bouché, et rares sont les références à sortir vraiment du lot. Google mène sa barque avec brio depuis des années, notamment avec l’excellent Pixel 9a récemment sorti. Mais des challengers tentent de le faire chavirer, comme Honor avec l’ambitieux Honor 400 – noté 8/10. Un smartphone vendu 499 euros, qui s’oppose donc au dernier-né de Google qui s’affiche à 549 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans notre comparatif.

Les fiches techniques des Honor 400 et Google Pixel 9a

Modèle Honor 400 Google Pixel 9a Dimensions 74,6 mm x 156,5 mm x 7,3 mm 73,3 mm x 154,7 mm x 8,9 mm Interface constructeur MagicOS Android Stock Taille de l’écran 6,55 pouces 6,3 pouces Définition 2736 x 1264 pixels 2424 x 1080 pixels Densité de pixels 460 ppp 422 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Google Tensor G4 Puce graphique Qualcomm Adreno 720 N/C Stockage interne 256, 512 Go 128, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200

Capteur 2 : 12 Mp Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 13 Mp Capteur photo frontal 50 Mp 13 Mp Définition enregistrement vidéo 4K 4K @ 60 fps Wi-fi N/C Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5300 mAh 5100 mAh Poids 184 g 185,9 g Couleurs Noir, Or Noir, Blanc, Bleu, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux adorables smartphones

C’est sûr, les Pixel ont un look bien à eux, mais Honor fait de gros efforts chaque année pour rendre ses smartphones plus remarquables. Et il faut bien dire que le Honor 400 est diablement sexy.

Adoptant selon nous un format idéal, avec son écran de 6,55″, il est à la parfaite jonction entre confort d’utilisation et compacité. Le Pixel 9a est à peine plus petit, mais les deux partagent un poids relativement identique, de 184 grammes et 186 grammes.

On fait toutefois remarquer que les bordures de l’écran du Honor 400 sont infiniment plus petites que celles du Pixel 9a. L’occupation de l’écran atteint presque 91% sur le premier, contre 83,5% sur le second. En d’autres termes, l’afficheur du Honor semble plus impressionnant.

En revanche, le Pixel 9a a pour lui une certification IP68, plus avancée que celle de son concurrent (IP65). Il est donc plus résistant, notamment en cas d’immersion accidentelle.

Un Pixel beaucoup plus lumineux

Voilà quelques années maintenant que Google offre à ses smartphones des écrans en tous points excellents. Et figurez-vous que le Pixel 9a, tout milieu de gamme qu’il soit, ne déroge pas à la règle. Coupons court : le smartphone de Google propose de loin la dalle la plus alléchante (malgré ses vilaines bordures, donc).

Sa luminosité, d’abord, dépasse les 2400 nits, et se montre donc beaucoup plus lisible que celle du Honor 400 qui plafonne à 1600 nits. Côté couleurs, la calibration est également bien plus heureuse en sortie de boîte sur le mobile Google.

Il faut toutefois porter au crédit du Honor 400 d’être plutôt juste lorsqu’on sélectionne le mode d’affichage « Naturel ». Dans tous les cas, on ne relève rien de honteux dans la proposition. Ajoutons toutefois que la définition 1,5K du Honor est légèrement supérieure à ce que propose le Pixel 9a (1080p).

Deux smartphones débordants d’IA

Les deux smartphones concurrents du jour tournent sous Android 15 avec leur surcouche respective. Si l’on a une petite préférence pour le côté épuré et simple de la Pixel Experience, il faut bien reconnaître que Honor s’est bien amélioré en matière d’UX. Les deux smartphones sont par ailleurs presque au même niveau concernant les mises à jour : le 400 profitera de six ans de mises à jour, et sept ans pour le Pixel 9a. Excellent dans les deux cas.

Concernant l’IA, le Honor 400 et son rival figurent parmi les smartphones les plus enrichis. On dénombre énormément de fonctionnalités d’intelligence artificielle servant notamment à résumer des textes, à générer des images ou à agir au sein de vos photographies pour les retoucher ou faire disparaître des éléments importuns.

Deux smartphones assez difficiles à départager au chapitre du logiciel donc. Aussi on préférera laisser vos préférences vous guider pour arrêter votre choix !

Google Pixel 9a

L’Exynos 2400 fait mieux que l’A16

De nos jours, les smartphones de milieu de gamme jouissent d’excellentes performances. Vous ne pouvez pas vraiment vous tromper ici ; le Honor 400 et le Pixel 9a sont deux mobiles très véloces, parfaitement fluides, permettant même de jouer à quelques jeux sans être incommodés par une chauffe trop gênante.

Techniquement parlant, en revanche, la puce Tensor G4 du Pixel 9a (la même que les modèles Pro) dispose d’une réserve de puissance supplémentaire face à la Snapdragon 7 Gen 3. Pas sûr que la majorité des utilisateurs et des utilisatrices sauraient faire la différence, smartphone en main, mais c’est à ça que servent nos benchmarks !

Deux très bons photophones

Google a excellente réputation en matière de photographie. On ne peut pas vraiment en dire autant de Honor, qui opte souvent pour une approche assez agressive pour son traitement numérique. Toutefois, la configuration photo du Honor 400 apparaît très clairement comme la meilleure des deux ici.

Honor 400 :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1.9, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx. f/2.2 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

Google Pixel 9a :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1,7, OIS ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx, f/2.2 ;

Selfie : 13 Mpx, f/2.2.

Comme on le prédisait, les photos du Honor 400 sont, certes, très belles, mais également très saturées et parfois un peu artificielles. C’est sûr, ça pète ! Mais si vous recherchez un peu plus de justesse, la proposition de Google vous conviendra sans doute mieux. Reste que l’on peut être impressionnés par la qualité des clichés du Honor 400, et en particulier du piqué de son grand-angle.

Comme trop souvent, le capteur secondaire fait de la figuration. On exagère : en journée, la copie est encore assez propre, même si la perte de définition est assez violente. Les couleurs se ternissent aussi beaucoup du côté de chez Honor, là où elles restent encore assez homogènes sur le Pixel.

Si aucun des deux smartphones ne dispose d’un véritable téléobjectif, ils peuvent venir rogner dans les images haute-définition du capteur principal pour obtenir un grossissement numérique de bonne facture. Forcément, à ce petit jeu, le Honor 400 s’en tire mieux grâce à son module principal de 200 mégapixels. Google s’en sort également très bien, en dépit d’une résolution inférieure, pour peu qu’on se limite à un grossissement 4x.

Une autonomie identique

Le Honor 400 et le Pixel 9a proposent une autonomie très semblable. Le protocole de test automatisé de GSM Arena nous informe que le premier tient 12h29 et 12h42 pour le Google. Pas vraiment une différence déterminante au quotidien ; les deux smartphones sont relativement endurants et permettent de tenir une bonne journée, voire un jour et demi sans problème.

Mais, comme souvent, le smartphone chinois pousse le curseur plus loin que son concurrent sur la recharge rapide. Comptez environ 45 minutes pour refaire le plein avec un adaptateur 66W, et environ 1h40 pour son concurrent.

Honor 400 ou Google Pixel 9a : lequel choisir ?

Le duel est serré, et peut-être même plus qu’on pouvait l’imaginer ! Google n’est plus le seul maître à bord sur le milieu de gamme, et le Honor 400 est un redoutable concurrent.

Malgré tout, quand on fait les comptes, le Pixel 9a conserve d’après nous une légère avance, notamment en matière de qualité d’affichage ou d’homogénéité de l’expérience logicielle. Cela se joue de peu, car le Honor 400 a pour lui une prestation photo impressionnante et un design original aux finitions impeccables.

À voir si une promotion agressive sur ce dernier ne fait pas finalement basculer la balance en sa faveur.