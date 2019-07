Bien que les prix des smartphones premium grimpent au fur et à mesure des années, il est encore tout à fait possible de trouver d’excellents smartphones sous Android à moins de 500 euros en 2019. Pour cela, il faut se tourner vers le segment haut de gamme abordable, où des constructeurs comme Xiaomi, Honor, ou encore Samsung, proposent des appareils performants, même si quelques concessions peuvent être faites pour baisser la facture finale. Retrouvez notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Xiaomi Mi 9 : notre recommandation

En étant le premier smartphone en France à embarquer le Snapdragon 855, le Xiaomi Mi 9 fait tout simplement partie des smartphones les plus puissants de la sphère Android, tout segments tarifaires confondus. Épaulée par 6 Go de mémoire vive, la puce haut de gamme du constructeur Qualcomm fait tout simplement des miracles, dépassant largement les performances respectives des SoC Kirin 980 (Huawei) et Exynos 9820 (Samsung).

Vous l’aurez compris, cette configuration se veut donc optimale pour profiter d’une expérience utilisateur totalement fluide d’une part, tout en étant parfaitement adaptée pour faire tourner les jeux les plus gourmands d’autre part. Notez d’ailleurs qu’il tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI 10.

Sans prendre en compte la puissance, le flagship de Xiaomi a évidemment d’autres atouts sous sa coque. Il intègre une dalle de 6,39 pouces affichant une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels qui profite de la technologie AMOLED, où l’encoche est d’ailleurs bien présente, mais plutôt discrète grâce à sa forme en goutte d’eau. L’écran prend par ailleurs en charge la norme HDR10, ce qui est assez rare sur cette gamme de prix.

Du côté de la photo, il propose un module triple capteur de 48 + 16 + 12 mégapixels très performant avec des modes plus qu’appréciés pour apporter la polyvalence tant recherchée en 2019. Les modes macro, portrait, ultra grand-angle et zoom x2 sans perte sont alors de la partie, et il faut dire que le résultat est convaincant pour cette tranche tarifaire.

Le seul bémol vient de son autonomie. Avec sa batterie de 3 300 mAh et sa fiche technique plutôt gourmande, le smartphone chinois tiendra la journée, mais pas plus. Il est néanmoins compatible avec la charge rapide jusqu’à 27 W et la charge sans fil Turbo Power jusqu’à 20 W.

Pourquoi s’orienter vers le Xiaomi Mi 9 ?

L’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché

La puissance du Snapdragon 855

Sa dalle OLED compatible HDR10

Le module triple capteur convaincant pour cette gamme de prix

Sa compatibilité charge rapide + charge sans fil

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet où il a reçu la note de 9/10.

Honor 20 : la bonne alternative

Le Honor 20 est le nouveau flagship de la marque chinoise pour cette année 2019. S’il a su se faire désirer en faisant patienter ses fans après son annonce officielle, il est maintenant bel et bien disponible dans l’Hexagone. Au premier coup d’œil, on ne peut s’empêcher de penser au View 20 qui arbore pratiquement le même design, notamment en raison de son écran percé sur le coin supérieur gauche. Il est néanmoins plus compact avec sa dalle IPS LCD de 6,24 pouces (contre 6,4 pouces pour son prédécesseur). L’effet au dos se veut d’ailleurs un peu moins kitsch, mais il brille toujours autant.

Pour rivaliser avec le Xiaomi Mi 9, il embarque la puce Kirin 980, épaulée par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon le modèle choisi. Ce combo que l’on retrouve également sur les Huawei P30 et P30 Pro est toujours aussi efficace pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien, ainsi que pour jouer aux jeux les plus gourmands dans les bonnes conditions. L’écart de puissance est particulièrement prononcé sur AnTuTu face d’un Snapdragon 855, mais cela n’empêche pas qu’il fera aujourd’hui tout ce qu’arrive à faire un smartphone équipé de la dernière solution de Qualcomm.

Le principal argument vient toutefois de son module photo qui intègre pas moins de 4 capteurs, soit la composition suivante : 48 + 16 + 2 + 2 mégapixels. Cette configuration a pour but d’apporter la polyvalence qui manquait cruellement au View 20. Ultra grand-angle, macro, mode portrait, tout est là pour satisfaire la majorité des besoins, et même un mode nuit particulièrement efficace pour les situations en basse lumière.

On peut ensuite regretter l’absence de compatibilité avec la charge sans fil, mais on peut néanmoins se réconforter avec sa batterie de 3 750 mAh qui lui confère une autonomie bien supérieure à son rival chinois, le Mi 9. Par ailleurs, il n’y a plus de craintes à avoir par rapport à Android 10 Q. Honor a annoncé que 4 de ses smartphones seront mis à jour vers la prochaine mouture de Google, et le Honor 20 en fait évidemment partie.

Pourquoi choisir le Honor 20 ?

Moins kitsch et plus compact que le View 20

La puissance du Kirin 980 au quotidien

4 capteurs photo pour une polyvalence appréciée

Une autonomie étalée sur 2 jours selon l’utilisation

Android 10 Q est prévu

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test du Honor 20.

Samsung Galaxy A70 : très grand écran, très autonome

Si le Samsung Galaxy A70 propose le même design soigné et agréable en main que les autres smartphones de la gamme Galaxy A, il a néanmoins une particularité importante : une dalle Super AMOLED qui propose une large diagonale de 6,7 pouces.

Pour avoir un ordre d’idée, il possède grosso modo le même gabarit que l’imposant OnePlus 7 Pro. Cette taille d’écran est alors idéale pour dévorer du contenu en tout genre, même si elle rend difficilement manipulable le smartphone avec une seule main. Heureusement que l’ergonomie de l’interface One UI est là pour rendre l’expérience un peu plus agréable sur ce type de format.

Contrairement au Galaxy A50 qui embarque un SoC Exynos 9610 et 4 Go de mémoire vive, ce modèle grand format monte en gamme grâce à l’intégration de la puce Snapdragon 675 épaulée par 6 Go de mémoire vive. On est évidemment très loin de la puissance d’un Snapdragon 855 ou d’un Kirin 980, mais cette configuration est amplement suffisante pour profiter d’une expérience utilisateur fluide et sans accrocs, tout en permettant de lire quelques jeux 3D. Il ne faut pas espérer jouer dans les meilleures conditions, mais Fortnite arrive tout de même à tourner avec des graphismes faibles à 30 images par seconde.

Côté photo, il embarque un module triple capteurs de 32 + 8 + 5 mégapixels qui a pour unique priorité d’apporter la polyvalence recherchée par les utilisateurs en 2019 (mode ultra grand-angle, mode portrait, etc.). Pour ce qui est de la qualité des clichés, elle est correcte, mais sans plus. Les lacunes se trouvent notamment dans les situations en basse lumière… ce qui est dommage face à l’excellent Pixel 3a vendu moins cher.

En revanche, là où le smartphone coréen va surtout briller est au niveau de son autonomie exemplaire. Avec sa batterie de 4 500 mAh, il se classe tout simplement dans notre top 5 des smartphones plus autonomes du moment.

Pourquoi nous recommandons-vous le Samsung Galaxy A70 ?

Sa large dalle Super AMOLED pour dévorer du contenu

Une belle montée en gamme grâce à l’intégration du Snapdragon 675

La polyvalence de l’appareil photo est au rendez-vous

Tout simplement dans le top 5 des smartphones les plus autonomes

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A70.

