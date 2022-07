Sommaire Pixter Moment Apexel Commentaires

La photographie sur téléphone a certes beaucoup évolué mais reste perfectible. Notre sélection d'objectifs pour smartphones vous permettra de ne jamais être pris au dépourvu.

La photographie sur smartphone reste l’un des usages privilégiés au quotidien comme en vacances. Beaucoup d’utilisateurs délaissent désormais les boîtiers photo traditionnels au profit de leur téléphone. Effectivement, pour la plupart des meilleurs smartphones, le rendu final des clichés est de bon niveau, même si tous les objectifs mis en place ne sont pas égaux.

Cependant un professionnel vous le confirmera : la force d’un boîtier photo repose aussi sur son parc optique. Un bon objectif capable de répondre à une situation précise est d’un grand secours. En effet, malgré les grands progrès réalisés par les constructeurs de smartphones, des limitations techniques et de taille empêchent les capteurs photos de s’exprimer pleinement.

Investir dans un bon smartphone photo est déjà la moitié du chemin. Ensuite, nous vous invitons à consulter l’ensemble des guides dédiés aux accessoires. Les stabilisateurs vous permettront de ne pas être pris au dépourvu. Notre sélection dédiée aux ring light est aussi utile pour dénicher un éclairage de qualité.

Les objectifs Pixter : optez pour un module supplémentaire

Sur ce type de produits, il n’est pas nécessaire de faire une liste exhaustive de marques et de références. Il est plus important de vous montrer quelques marques de confiance et parmi elles, Pixter propose des objectifs pour smartphones attractifs. Voici quelques modèles pour orienter votre achat.

Le Pixter objectif Super Fisheye : pensé pour les réseaux sociaux

Au sein de son catalogue, plusieurs types d’objectifs vous sont proposés par Pixter. Les lentilles Fisheye sont sans nul doute les moins présentes sur les appareils photos de smartphones. En effet, les rendus des clichés à travers une lentille Fisheye arrondissent tous les bords de la photographie. Les rendus sont surtout populaires pour des contenus sur les réseaux sociaux ou bien des vidéos types TikTok.

Le Super Fisheye de Pixter propose un angle de vision à 238 degrés avec une focale de 11,2 mm. La formule optique est composée de 6 lentilles. Les clichés pris avec cet objectif seront très immersifs mais surtout situationnels. Pour le système de fixation, soit cela se fait par un système de clip universel, soit par une coque optimisée pour les iPhone. Il est possible d’acquérir cet objectif seul, mais il est aussi compris dans le pack Starter ci-dessous.

Le pack Starter de chez Pixter : choisissez un équipement complet

Si vous avez un peu plus de certitudes sur les différents objectifs que vous désirez sur votre smartphone, un pack complet peu être un bon investissement. Chez Pixter, il est possible d’acquérir un ensemble d’objectifs à placer sur votre smartphone. Le Starter pack est composé d’un Super Fisheye, un grand-Angle et un module Macro. Enfin se trouve un clip universel pour le placer sur votre téléphone.

Outre le Fisheye, que nous vous avons décrit plus haut, il n’est pas réellement nécessaire de s’attarder sur le grand-angle. La plupart des smartphones haut de gamme sont bien équipés en la matière pour mettre à l’honneur les paysages. L’objectif Macro est plus intéressant en ce sens puisqu’il est souvent délaissé. Il permet d’offrir un meilleur grossissement des sujets avec un x6.

L’ensemble des objectifs est aussi livré avec un clip universel qu’il faudra bien penser à placer pour obtenir des clichés de grande qualité. La mise en place est un peu plus longue et ne vous permettra pas de prendre les photos à main levée.

Moment : la référence du secteur

Si vous vous intéressez un peu plus aux optiques destinés aux téléphones, mais aussi aux appareils photos hybrides, vous connaissez Moment. La réelle valeur ajoutée de la marque est qu’elle commercialise aussi des coques qui permettent d’y placer les objectifs tout en stabilité. En l’occurrence, la marque propose de l’équipement orienté pour les iPhone, les Samsung jusqu’aux Galaxy S21 Ultra, les Google Pixel 6 et 6 Pro et les OnePlus 6T.

Capteur Telephoto 58 mm Moment : à clipser sur votre smartphone

Les objectifs telephoto ne sont pas encore omniprésents sur les appareils photos haut de gamme. Ce genre d’équipement vous permet de prendre en plan serré des éléments assez éloignés. Comme évoqué plus haut, il est nécessaire pour en profiter d’investir dans une coque dédiée aux marques compatibles.

En matière de caractéristiques techniques, elle annonce une focale de 58 mm. Attention toutefois, cette donnée n’est valable que sur l’objectif principal d’un iPhone. Toutefois, Moment précise que son objectif est aussi utilisable sur les smartphones d’autres marques. Les données varient quelque peu comme la distance focale minimale. Enfin, Moment assure deux années de garantie.

Vous pourrez le constater en vous rendant sur le site de la marque, les objectifs sont importés depuis les États-Unis. Il faudra donc se montrer patient et payer un peu plus pour obtenir un matériel de qualité. En l’occurrence, le telephoto de Moment coûte autour de 149 dollars.

Objectif Macro x10 Moment : accordez de l’importance au détail

Si malgré ses bonnes dispositions en téléobjectif, votre smartphone reste chiche en grossissement, il est possible d’y accoler une lentille macro. Malgré un appareil photo de haut niveau, le Google Pixel 6 Pro est par exemple démuni d’un tel capteur. Associé à une coque pensée pour le design particulier du smartphone, l’objectif Macro x10 de Moment est une bonne solution.

En matière de compatibilité, le produit fonctionne avec plusieurs modèles d’iPhone, de Samsung Galaxy S21 et de Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Comme pour le téléobjectif, l’application mobile Moment Camera Pro vous permettra de mettre en place des contrôles plus avancés. La distance focale annoncée est de 25 mm et la lentille dispose d’une garantie de deux ans.

En matière de tarifs, il faudra donc vous accommoder, si besoin, d’une coque compatible de la marque et de 129 dollars pour faire l’acquisition d’un produit qui vous aidera pour de belles photos.

Tentez le pari des marques tierces

Sur les sites e-commerces, beaucoup de marques que nous qualifierons de moins populaires proposent eux aussi des objectifs pour smartphones. En général il s’agit de produits un peu plus aléatoires. Il est toujours possible d’investir vos économies dans l’une de leurs offres toutefois, c’est une vraie prise de risque. Si toutefois vous en décidez autrement, nous vous recommandons de faire preuve de prudence.

Objectif macro Apexel : adaptez-vous à tous les types de téléphones

Vous avez pu le comprendre au fil de notre sélection, le but est de vous faire profiter d’objectifs qui sont assez rares même sur les smartphones haut de gamme. Avec l’objectif Macro de la marque Apexel, il est possible de le placer sur n’importe quel appareil par le biais d’un clip universel. Attention toutefois, votre téléphone ne doit pas avoir de coque sous prétexte d’avoir une installation bancale.

Selon la description du produit, celui-ci est compatible aussi bien pour les iPhone que les appareils haut de gamme Android. L’objectif offre une focale théorique de 100 mm, mais gardez à l’esprit que cela dépend avant tout des caractéristiques techniques du capteur placé sur votre téléphone. En termes d’utilité, la lentille macro à pour objectif de prendre des photos de sujets proches avec beaucoup plus de précision dans les détails.

Comment choisir un objectif pour smartphone ?

Quels sont les usages de la photo avec mon smartphone ?

Avant de vous précipiter sur l’achat d’un kit d’objectifs, il est important de savoir ce que vous pouvez faire avec votre smartphone. En effet, les modèles haut de gamme sont déjà parfaitement dotés même s’ils font l’impasse sur un objectif en particulier. C’est souvent l’objectif macro qui est laissé sur la touche. Il est donc important d’anticiper avant de vous lancer dans l’achat.

Quels sont les inconvénients des objectifs pour smartphone ?

N’allez pas croire pour autant qu’il s’agit de la solution miracle pour sauver vos photographies au quotidien. Le fait est que placer un objectif sur un autre objectif altérera forcément votre image. Une distorsion d’autant plus importante si vous ne parvenez pas à placer la lentille pile dans l’axe du premier capteur. Il est donc indispensable de choisir des produits de confiance, approuvés qui apporteront un vrai plus à votre consommation.

Quels sont les avantages d’un objectif pour smartphone ?

De par leur format, les téléphones ont quelques contraintes techniques et certains modèles font l’impasse sur un objectif. Grâce à un kit d’objectif, il est possible désormais de répondre à une situation, surtout si vous avez un usage professionnel. De plus, ce genre de produits est aisément transportable et facile à installer.

