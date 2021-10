Quels sont les meilleurs iPhone reconditionnés en 2021 ?

Envie d’un iPhone pas cher, mais les tarifs d’un modèle neuf sont trop élevés pour vous ? Pourquoi ne pas tenter le reconditionné ? Nous avons choisi pour vous les modèles d’iPhone reconditionnés les plus intéressants du moment.

Les meilleurs iPhone reconditionnés en 2021

S’il y a bien une marque qui sort du lot quand on parle de smartphone reconditionné, c’est Apple. La firme de Cupertino opère depuis longtemps son propre programme de refurb et propose des offres de reprise pour ses anciens téléphones. Pour trouver un iPhone reconditionné, il faudra en revanche passer par des tiers comme Backmarket, Smaaart ou encore Amazon.

Reste que choisir le bon iPhone reconditionné n’est pas forcément aisé. Nous avons donc choisi pour vous les iPhone reconditionnés offrant le meilleur rapport performance/prix du moment. Et si vous cherchez le meilleur iPhone moderne, lisez donc notre comparatif des meilleurs iPhone.

Apple iPhone XS L'iPhone moderne pour les petits budgets

Sorti en 2018, l’iPhone XS est une version plus mature d’un iPhone X, certes innovant, mais qui sentait encore un peu la peinture fraîche. On retrouve donc un écran de 5,8 pouces et un design agréable mêlant verre et acier. Contrairement à d’autres modèles évoqués dans ce guide, on n’a pas l’impression de tenir un « vieux » téléphone.

L’écran lui-même est d’ailleurs de très bonne qualité avec, comme toujours chez Apple, des couleurs parfaites, mais aussi une bonne luminosité de près de 650 cd/m2. Rien à redire non plus sur l’A12 Bionic qui n’a aucun souci à faire fonctionner iOS 15 avec une fluidité parfaite. En prime, l’autonomie est plus que correcte, de l’ordre d’une journée et demie d’utilisation normale.

La photo est l’autre force de l’iPhone XS : le double capteur de 12 Mpx produisant d’excellents clichés dans quasiment toutes les situations. En chipotant un peu, on le trouvera moyen en basse lumière, mais rien de honteux.

Disponible sous la barre des 400 euros, l’iPhone XS est pour nous le sweet spot pour qui cherche un bon téléphone iOS qui ne dynamitera pas le compte en banque. Et même comparé à des smartphones actuels dans cette gamme de prix, il est loin de rougir. Si vous voulez en savoir plus, il faudra lire notre test complet de l’Apple iPhone XS.

Apple iPhone 8 L'iPhone abordable

Sorti en 2017, l’iPhone 8 est l’iPhone le plus abordable que nous puissions conseiller à ce jour. Disons-le tout de suite : son design était déjà daté à sa sortie et l’est encore plus de nos jours. Il reste cependant élégant et agréable en main. On apprécie tout particulièrement la présence d’un bouton physique et l’absence d’encoche. L’utilisation de Touch ID est aussi un point fort non négligeable en ces temps ou Face ID patine dans la semoule face à nos masques.

Du point de vue des performances, le processeur A11 Bionic a toujours de beaux restes, iOS 15 est fluide et l’on ne remarque aucun ralentissement particulier en utilisation normale. Seuls les jeux les plus récents pourront lui poser quelques soucis. Pour ce qui est de l’autonomie, comptez une bonne journée. Cerise sur le gâteau, il est aussi le premier téléphone de la marque à supporter la charge QI.

Sa principale faiblesse est cependant le module photo composé d’un unique capteur. Il est suffisant pour des clichés de jour, mais est à la peine en basse lumière. Malgré des capacités photo décevantes, l’iPhone 8 est un excellent choix pour les petits budgets.

Apple iPhone 11 Pro Max Zéro compromis

Vous aimez les grands écrans, mais vous n’avez pas envie de dépenser plus de mille euros ? N’allez pas plus loin que l’iPhone 11 Pro Max. Entre son écran de 6,5 pouces et ses 226 grammes, on tient là un beau bébé entre les mains.

La dalle OLED est toujours d’une qualité exceptionnelle, avec notamment une luminosité de quasiment 800 cd/m2. Autant dire que vous n’aurez aucun souci de lisibilité même en plein soleil. Seule l’encoche massive nous ennuie un peu. Sous le capot, on retrouve le même SoC A13 Bionic que sur l’iPhone SE 2020. La puce est toujours aussi convaincante, et ce dans toutes les situations.

Par rapport à son ancêtre, l’iPhone XS Max, cette cuvée 2019 embarque une batterie 25 % plus importante. C’est un véritable game changer en matière d’endurance puisqu’il n’a aucun souci à tenir deux jours en utilisation légère. Seul bémol : une charge rapide qui se traine un peu.

Le module photo est une vraie réussite, avec trois capteurs (dont un téléobjectif et un ultra grand-angle) qui offrent une vraie polyvalence au quotidien. Surtout, Apple a enfin maitrisé sur cette génération l’art du mode nuit. Le rendu est naturel et efficace, même si l’on a plus de détails chez certains concurrents.

Vendu sous la barre des 800 euros en reconditionné, l’iPhone 11 Pro Max est toujours un vrai téléphone haut de gamme et n’a pas à rougir face à ses successeurs. On vous le présente en long en large et en travers dans notre test de l’iPhone 11 Pro Max.

Apple iPhone 8 Plus Le grand boutoneux

Le grand frère de l’iPhone 8 partage le même processeur A11 Bionic que son cadet, mais embarque une dalle plus grande. D’une diagonale de 5,5 pouces, elle bénéficie également d’une définition Full HD bienvenue.

Outre le format, la différence la plus significative avec l’iPhone 8 est la présence d’un second module photo téléobjectif ouvrant à F/2,8. S’il n’est pas révolutionnaire, ce dernier apporte une flexibilité bienvenue à l’iPhone 8 Plus en matière de photographie. Sa grande taille lui permet également d’embarquer une batterie de plus grande capacité. En pratique, vous tirerez sans trop de soucis une journée et demie du téléphone.

Si vous êtes un amoureux des boutons physiques et que l’iPhone 8 ou SE sont trop petits pour vous, l’iPhone 8 Plus est toujours une valeur sure. C’est d’ailleurs toujours le téléphone principal de votre serviteur !

Apple iPhone SE 2020 C'est dans les vieux pots ...

Il est peut être récent, mais l’iPhone SE cuvée 2020 garde une place de choix dans notre sélection. Reprenant le design et le format de l’iPhone 8, il embarque en revanche des composants bien plus modernes. Cela en fait l’iPhone de choix pour eux qui ne veulent VRAIMENT pas se passer d’un bouton principal et qui veulent garder leur iPhone le plus longtemps possible.

Bien qu’un peu vieillot au vu des standards de notre époque, l’écran reste lumineux et extrêmement bien calibré. Principal changement par rapport à l’iPhone 8 : l’utilisation du même A13 Bionic que sur l’iPhone 11. Cela lui confère des performances de premier ordre, même si les 3 Go de mémoire vive pourront être limitants lors de multitasking intense. Les amateurs de jeux apprécieront également la possibilité de profiter de titres modernes dans d’excellentes conditions, la définition relativement basse étant ici un avantage.

Comme chez son ancêtre, sa grande faiblesse est l’unique capteur photo. À l’aise en plein jour, il est cependant un peu à la peine en basse lumière. L’autonomie pourra aussi décevoir puisque l’on peine à tenir une journée complète loin de la prise.

L’iPhone SE 2020 est donc un téléphone à part, ancien sur la forme, mais toujours très performant. Si vous êtes allergiques au form factor introduit par l’iPhone X, on ne trouve tout simplement pas mieux. Pour plus d’infos vous pouvez lire notre test complet de l’iPhone SE 2020.

Tout savoir sur les iPhone reconditionnés

D’où viennent les iPhone reconditionnés ?

Comme son nom l’indique, un iPhone reconditionné a déjà eu une première vie. Sa provenance est variée, il peut ainsi s’agir d’un téléphone retourné par un client ayant fait jouer le délai de rétractation ou encore d’un appareil ayant été retourné au SAV pour réparation. D’autres sources fréquentes sont les offres de reprises d’opérateurs ou encore des entreprises qui revendent leurs flottes de téléphones.

Quelle est la différence entre un iPhone reconditionné et d’occasion ?

La principale différence entre passer par une entreprise de reconditionnement et un vendeur particulier est la garantie. En effet, un produit reconditionné doit bénéficier d’une garantie de six mois et nombre d’acteurs vont au-delà du minimum légal. Amazon propose par exemple un an de garantie. En cas de soucis, vous pourrez donc faire appel à un SAV compétent.

Pourquoi choisir un iPhone reconditionné ?

Le principal avantage d’un iPhone reconditionné est sans surprise le prix. Les smartphones d’Apple sont particulièrement chers, avec un tarif d’entrée de 489 euros pour un iPhone SE 2020. Pour les adeptes d’iOS qui ne souhaitent pas vider leurs économies, le reconditionné est une bonne option pour faire des économies.

Une des grandes forces de l’iPhone est le suivi logiciel. Ainsi, un iPhone 6s sorti en 2015 bénéficie de la dernière mise à jour iOS 15 et des fonctions apportées par ce dernier ! Acheter un iPhone ayant quelques années ne veut donc pas dire que l’on est coincé avec un système d’exploitation antédiluvien.

Dans quel état est un smartphone reconditionné ?

Les téléphones reconditionnés sont classés en fonction de leur état extérieur. Plus ce dernier est abimé, plus le prix baisse. Pour notre comparateur de prix, nous avons volontairement fait le choix de ne mettre en avant que les produits en parfait état. Personne n’a en effet envie de jouer à la roulette russe et de se retrouver avec une grosse rayure sur son téléphone.

Quel est l’état d’une batterie d’iPhone reconditionné ?

Logiquement, les batteries d’iPhone reconditionnés ont subi une certaine usure. Toutefois, aucun des produits reconditionnés n’est sous la barre des 80 % de capacité originale. De quoi donc garantir quelques années d’usage confortable. Si vous souhaitez changer la batterie pour une neuve, Apple vous facturera 55 euros pour un iPhone 8 et 75 euros pour un modèle plus récent.

Puis-je renvoyer mon iPhone reconditionné ?

Pas satisfait par votre iPhone reconditionné ? Quelle que soit la raison, vous pouvez faire jouer votre délai de rétractation de 14 jours. Encore mieux : des vendeurs comme Amazon ou Backmarket vous laissent 30 jours pour vous décider.