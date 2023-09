L’iPhone 12 interdit à la vente en France… ça tombe bien, Apple vient de le retirer

À partir d'aujourd'hui, l'iPhone 12 n'est plus vendu par Apple, tout simplement parce que sa commercialisation est interdite. En cause, cet iPhone émet trop d'ondes selon l'État. Apple pourrait être contraint de rappeler tous les iPhone 12 vendus en France s'ils ne sont pas mis en conformité sous quinze jours.

Petit coup de tonnerre pour Apple, au moment même où celui-ci annonce ses nouveaux iPhone 15. Il n’est plus autorisé à vendre son iPhone 12 sur le territoire français, pour cause de dépassement de la limite de débit d’absorption spécifique (DAS). En quelques mots, ce modèle d’iPhone émet trop d’ondes et ne respecte pas la réglementation européenne. L’ANFR a mis en demeure Apple de retirer ce modèle de la vente et de mettre en conformité ceux déjà vendus.

L’iPhone 12 interdit à la vente : les conséquences pour Apple et les revendeurs

Dans un communiqué de presse, l’Agence Nationale des Fréquences « demande à Apple de retirer du marché français l’iPhone 12 à compter du 12 septembre 2023 ». Cela veut dire qu’Apple « doit prendre immédiatement toutes mesures visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des téléphones concernés présents dans la chaîne d’approvisionnement. »

Mais ce n’est pas tout : les smartphones déjà vendus sont, eux aussi, concernés. Peu importe les moyens mis en œuvre, Apple doit rendre conformes les modèles utilisés actuellement par les consommateurs. Cela pourrait être possible via une mise à jour de l’iPhone 12. Pour réaliser tout cela, Apple dispose de quinze jours.

D’ailleurs, l’ANFR va transmettre les résultats de ses tests à toutes ses équivalentes des États membres de l’Union européenne. Si les autres agences nationales de fréquences de l’Union valident ces résultats, elles pourraient aussi demander l’arrêt de la commercialisation de l’iPhone 12. En théorie, le smartphone pourrait ne plus être disponible dans toute l’Union européenne au cas où Apple ne se mettrait pas en conformité.

Vous n’aurez peut-être bientôt plus votre iPhone 12 entre les mains

Si Apple ne rentre pas dans les clous, l’entreprise pourrait même devoir rappeler tous les téléphones. C’est d’ailleurs sur ce point qu’a insisté le ministre chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Jean-Noël Barrot, dans un entretien accordé au Parisien.

Le ministre se dit toutefois confiant « dans le sens des responsabilités de l’entreprise pour se conformer à nos règles. […] Si elle ne le faisait pas, je suis prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation. » Depuis 2017, sur 42 retraits du commerce, six modèles ont été rappelés par l’ANFR. Et c’est la première fois que cela arrive à Apple.

Pourquoi est-ce que l’État bloque les ventes de cet iPhone ?

L’ANFR explique qu’elle réalise des vérifications sur les téléphones portables commercialisés en France, dans le cadre de sa mission de contrôle de l’exposition des Français aux ondes électromagnétiques. On apprend qu’elle a récemment contrôlé les débits d’absorption spécifique (DAS) de 141 modèles, dont l’iPhone 12 d’Apple. Le DAS correspond à « l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. »

L’Agence Nationale a testé ce modèle d’Apple et a conclu que le DAS d’un iPhone 12 tenu à la main ou dans une poche de pantalon était de 5,74 W/kg, quand la réglementation européenne demande de ne pas dépasser les 4 W/kg. Selon Jean-Noël Barrot, un laboratoire indépendant a corroboré les résultats de l’ANFR.

Il est à rappeler que la norme européenne de 4 W/kg est bien plus petite que le niveau d’ondes pouvant avoir des conséquences pour les utilisateurs : le seuil minimal serait de 40 W/kg selon des études scientifiques, rapporte le ministre des Télécommunications. À première vue, les dangers de l’utilisation d’un iPhone 12 sont aujourd’hui inexistants.

À titre de comparaison, le DAS membre de l’iPhone 14 est de 2,98 W/kg. Bien que l’iPhone 12 soit sorti en septembre 2020, il doit quand même être conforme, même trois ans après son lancement. C’est a priori le seul iPhone non conforme au DAS sur les quelque 141 smartphones testés.

Pour le moment, Apple n’a pas réagi à l’annonce, sans doute que l’entreprise est plus occupée par l’arrivée de ses iPhone 15. L’ANFR met d’ailleurs une application à disposition pour vérifier le DAS de son smartphone. Sur le site d’Apple, il ne semble plus possible d’acheter l’iPhone 12. Difficile de dire si c’est à cause de l’arrivée des iPhone 15 ou non, mais dans tous les cas, sur le point de la commercialisation la marque est en règle.

