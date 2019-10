Pas facile de trouver des smartphones de 5 pouces sur le marché. Ils représentent pourtant plusieurs avantages : une prise en main plus facile, les différentes zones de l’écran accessibles à une main avec le pouce, se range facilement dans les poches des vêtements…bref ce format compact est idéal pour les usages du quotidien. Quelques appareils proposent des modèles, comme iPhone, Xiaomi, Samsung et autres Google Pixel. Espèces en voie de disparition, nous vous avons regroupé ici les smartphones les plus compacts du marché.

« Ce n’est pas toujours la taille qui compte, mais davantage comment on s’en sert ». Une réplique qu’on entend souvent dans d’autres lieux, certes, mais qui a du sens chez les smartphones compacts d’aujourd’hui. Car avoir une petite diagonale d’écran ne fait pas tout et nous privilégions l’optimisation avant tout.

Vous trouverez dans ce guide d’achat les smartphones ayant un gabarit restreint, mais qui donnent le meilleur d’eux-mêmes. Compacts, on vous dit.

Samsung Galaxy S10e : l’expérience premium dans un petit gabarit

Aux côtés des Galaxy S10 et S10 Plus, Samsung a ajouté un troisième modèle bien plus compact à cette nouvelle famille : le Galaxy S10e. Totalement borderless, il intègre un écran Dynamic AMOLED de 5,8 pouces (avec une définition maximale Full HD+ de 2280 x 1080 pixels) dans un format plus qu’agréable en main grâce à ses dimensions modérées. En effet, avec un gabarit de 69,9 mm x 142,2 mm x 7,9 mm, votre pouce pourra facilement atteindre tous les coins de l’écran sans forcer.

Toutefois, n’allez pas croire naïvement que le S10e n’est qu’une vulgaire itération « Lite » d’un smartphone déjà existant, il s’agit en réalité d’un smartphone à part entière qui s’appuie sur de solides arguments, autres que son format. En effet, il intègre la même puce que ses aînés, à savoir le nouveau SoC Exynos 9820 cadencé à 2,7 GHz et épaulé par 6 Go de mémoire vive. Bien qu’un peu en deçà du Snapdragon 855, cette configuration offre tout de même des performances très élevées au quotidien, avec une expérience utilisateur parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI.

Enfin, s’il n’est pas un marathonien avec ses 3 100 mAh de batterie, on peut facilement le qualifier de bon photophone avec son module de 16 +24 mégapixels, dont un capteur servant à réaliser des clichés de toute beauté grâce au mode ultra grand-angle.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S10e ?

Son écran Dynamic AMOLED

Ses performances élevées avec le nouveau Exynos 9820

Le mode ultra grand-angle de l’appareil photo

Google Pixel 3 : le petit photophone aux grandes capacités

Des deux gabarits disponibles, c’est le Pixel 3 qui remporte le plus d’adhésion au sein de notre rédaction (voir notre test). Il faut dire qu’il est relativement petit (68,2 mm x 145,6 mm x 7,9 mm), totalement dépourvu d’encoche et il tourne sous une version épurée d’Android, toujours à jour. Mais le plus impressionnant est bien sûr sa qualité photo où il reste l’un des meilleurs du marché, aussi bien avec son capteur principal que sur son double module frontal qui fait des selfies exceptionnels.

L’écran de 5,5 pouces OLED (2160 x 1080 pixels) possède un revêtement très peu sensible aux reflets, ce qui s’avère pratique en extérieur, d’autant que ses contrastes infinis donnent de la profondeur à l’image. À côté de cela, avec son SoC Snapdragon 845 et ses 4 Go de RAM, il est réactif et fluide, ce qui le rend agréable à utiliser au quotidien.

Pour quelles raisons choisir le Google Pixel 3 ?

IA + capteur photo 12 mégapixels = photos de folies

Pour Android Stock et les mises à jour récurrentes

Un smartphone avec des performances de haute volée

Xiaomi Mi 9 SE : la version compacte d’un flagship

Le Xiaomi Mi 9 SE conserve globalement le design de son aîné, mais dans un format légèrement plus compact. En effet, l’écran AMOLED — toujours équipé d’un capteur d’empreintes optique — propose une diagonale plus petite (5,97 pouces contre 6,39 pouces) et conserve la même encoche en forme de goutte d’eau. De ce fait, cette version allégée du fleuron chinois est plus agréable en main, ce qui est idéal pour éviter la gymnastique des doigts au quotidien.

Au niveau de sa fiche technique, il n’a absolument pas à rougir pour un smartphone vendu à moins de 400 euros. Triple capteur 48 + 13 + 8 mégapixels relativement efficace et vraisemblablement polyvalent, Snapdragon 712 suffisamment performant pour faire tourner quelques jeux 3D et batterie de 3 040 mAh assez confortable pour tenir la journée : bref, ce smartphone à tous les arguments pour plaire. De plus, il est possible de récupérer rapidement quelques pourcentages grâce à son système de charge rapide très efficace (environ 52% en 30 minutes).

Pourquoi s’orienter vers le Xiaomi Mi 9 SE ?

Plus compact que son aîné

Son écran AMOLED équipé d’un capteur d’empreintes optique

Ses performances honorables

Son système de charge rapide particulièrement efficace

Xiaomi Mi A2 Lite : le petit prix, tout simplement

Version allégée du Mi A2, ce modèle « Lite » possède certes une fiche technique plus minimaliste que son aîné, mais son format est bien plus agréable en main. Tout d’abord, son écran de 5,86 pouces est borderless — néanmoins avec une encoche — et adopte le format 19:9, ce qui donne un résultat plus affiné que le ratio 18:9. Ensuite, son gabarit de 71,7 mm X 149,3 mm X 8,8 mm se trouve dans la veine de ce qui est globalement proposé dans ce guide, mais force est de constater qu’il est plus lourd que ses concurrents (178 grammes contre 150 grammes pour le Galaxy S10e, par exemple).

Point de processeur surpuissant — normal quand on connait le prix du terminal –, mais un plus humble Qualcomm Snapdragon 625 qui tient tout de même la route. Le Xiaomi Mi A2 Lite possède aussi une bonne autonomie ayant agréablement surpris nos rédacteurs. Il fonctionne comme son frère (le Mi A2) avec l’interface Android One de Google. Mais contrairement à lui, le Mi A2 lite présente l’avantage d’avoir la sacro-sainte prise jack et un slot pour accueillir une microSD.

Pourquoi recommandons-nous le Xiaomi Mi A2 Lite ?

Son tout petit prix

Android One, interface plus épurée que MIUI

Son port jack 3,5 mm et son slot microSD

iPhone XS : l’alternative Apple

On peut penser ce que l’on veut d’Apple, il faut bien reconnaître que leurs smartphones ont un format des plus agréables (70,9 mm X 143,6 mm X 7,7 mm). L’écran OLED de 5,8 pouces de l’iPhone XS épouse au mieux les bordures du smartphone, malgré la présence d’une large encoche pour le système Face ID.

L’iPhone XS est un véritable cheval de course, propulsé par le puissant processeur A12 Bionic. On note aussi la présence d’un double capteur de 12 mégapixels performant : un avec téléobjectif (f/2.4) et l’autre grand-angle (f/1.8). Cette version a la particularité d’avoir un port SIM et eSIM.

Pourquoi choisir l’iPhone XS ?

L’un des plus beaux écrans du marché

De la puissance au creux de la main

C’est une bonne alternative pour les fans d’Apple

