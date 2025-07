Test du Razer BlackShark V3 Pro : un casque esport très complet

Nouveaux transducteurs, réduction de bruit active, nouveau microphone, nouvelle connectivité et conception ajustée, voici le tout nouveau BlackShark V3 Pro, casque ultime dédié à l’esport et signé Razer.

Le casque gamer BlackShark V3 Pro est la dernière mouture haut de gamme du modèle dédiée à l’esport de Razer. Avec une réputation qui n’est plus à faire, la gamme BlackShark s’est déjà fait une place de choix parmi les joueurs depuis son renouveau en 2020 avec une formule simple : confort et performances.

Cette nouvelle itération « Pro » conserve le design du modèle de 2023, avec quelques ajustements ergonomiques et surtout de nombreux changements internes. Outre les transducteurs et le microphone qui évoluent, notons l’arrivée d’une réduction de bruit active et d’une refonte complète de la connectivité du casque.

Ces nouveautés s’accompagnent d’une augmentation significative du prix de la version Pro proposée pour pas moins de 270 euros à sa sortie. Les versions classiques et HyperSpeed sont quant à elles disponibles aux tarifs respectifs de 170 et 110 euros.

Razer BlackShark V3 Pro Fiche technique

Razer BlackShark V3 Pro Une construction qui évolue (très) légèrement

Pas de révolution à signaler du côté du design, nous avons bien face à nous un digne représentant de la gamme BlackShark. Pour autant, Razer a apporté quelques menus ajustements à son casque esport, afin d’en améliorer l’ergonomie globale. À commencer par l’arceau, plus proche de celui du V2 Pro que du V2 HyperSpeed. Il se compose toujours d’une partie inférieure bien rembourrée et surmontée d’un revêtement synthétique où le logo de la marque est gaufré. Il s’affine cependant par rapport aux modèles précédents, rendant l’ensemble un peu plus léger visuellement.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Première évolution notable et particulièrement bienvenue : la présence d’une articulation pour joindre l’arceau et les fourches qui maintiennent les oreillettes. Ces dernières profitent ainsi d’un débattement généreux sur l’axe vertical qui permet un ajustement impeccable de ces dernières à la morphologie de l’utilisateur. Le pivot reste cependant trop limité pour pouvoir poser le casque confortablement autour du cou. Dommage.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Les fines tiges qui composent les fourches maintenant les oreillettes semblent par ailleurs avoir été renforcées. Le BlackShark V3 Pro parait ainsi moins fragile que ses prédécesseurs. Le système d’ajustement coulissant est toujours présent et même s’il est toujours aussi lâche, il assure un ajustement convenable pour toutes les tailles de crâne. La jonction avec les oreillettes profite quant à elle du même système qui offre cette année encore un important ajustement sur l’axe horizontal afin de parfaitement plaquer l’ensemble autour des oreilles.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Vissé sur la tête, le BlackShark V3 Pro s’ajuste parfaitement grâce à ses nombreuses articulations et se montre globalement confortable malgré son poids relativement élevé de 370 g. S’il tient, de fait, très bien en place, la force de serrage de l’ensemble est légèrement trop importante à mon goût, mais finira par s’ajuster naturellement. De même que ses oreillettes qui ont tendance à tenir chaud malgré leur revêtement en tissu et leur mousse bien rembourrée.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le BlackShark V3 Pro est encore plus généreux pour ce qui est de ses boutons et contrôles. L’oreillette gauche accueille le potentiomètre de contrôle du volume, typique de la gamme, ainsi que le bouton d’alimentation et celui dédié à la coupure du microphone. À droite, on profite d’une molette classique permettant l’ajustement de la balance jeu/chat et qui s’accompagne d’un bouton assurant la bascule entre les différentes fonctionnalités du casque. Surtout, notons la présence d’un bouton de contrôle de la réduction de bruit active intégrée.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le microphone, amovible donc, s’installe à droite et se compose d’une tige à mémoire de forme très convaincante et qui se termine par une imposante capsule, recouverte d’une bonnette tout aussi généreuse.

À noter que, comme chez SteelSeries, la coque externe des oreillettes est maintenant amovible, grâce à un système aimanté. Nul doute que Razer proposera bientôt des coques personnalisées ou à thème. Cela donne par ailleurs un accès quasi-direct à la batterie qui pourra ainsi être aisément remplacée.

Razer BlackShark V3 Pro Une connectivité complète

Le BlackShark V3 Pro est un casque généreux en connectivités. En plus de son port USB C qui permet une liaison numérique et analogique (grâce à un câble jack), il est fourni avec un nouveau dongle HyperSpeed Gen-2. Il peut aussi s’appairer en Bluetooth, tout en profitant de l’audio simultané entre les deux liaisons sans-fil. En clair, on peut difficilement faire mieux !

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La liaison sans-fil HyperSpeed n’a montré aucun signe de faiblesse durant notre test et assure une liaison sans accroc, même à plusieurs mètres de l’ordinateur. Avec cette dernière, l’autonomie s’est montrée plutôt correcte et en phase avec la promesse de Razer. Il faudra ainsi tabler sur une quarantaine d’heures loin d’une prise de courant lorsque la réduction de bruit avec activée.

Razer BlackShark V3 Pro Des basses très présentes et un microphone exemplaire

Vous aimez les basses ? Vous apprécierez certainement le BlackShark V3 Pro. Razer l’a ici équipé de nouveaux transducteurs TriForce Bio-Cellulose de 50 mm. Ils remplacent ainsi ceux en titane qui équipaient le V2 Pro et qui sont maintenant réservés au modèle standard.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Comme sur les précédents représentants de la gamme BlackShark, la première écoute permet de constater une mise en avant toujours aussi marquée du bas du spectre. Un classique sur les casques de jeu, qui permet d’amplifier les sons explosifs que l’on retrouve sur tous les FPS. Cette emphase nette n’entache pas particulièrement le reste du spectre qui, sans être un modèle d’équilibre, ne présente pas de défaut majeur.

Avec son niveau de détail, le BlackShark V3 procure une bonne immersion dans l’ambiance sonore des jeux, tout en offrant une stéréophonie convaincante qui assure une parfaite localisation de la provenance des sons. Pour une écoute purement musicale, les basses pourront se montrer trop généreuses et manquer un peu de précision, ce qui pourra alors entacher l’expérience d’écoute sur certains titres. Rien de rédhibitoire pour autant, d’autant que l’égaliseur accessible depuis Synapse permettra de corriger le tir au besoin.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

THX Spatial Audio est toujours de la partie et propose un son surround virtuel qui pourra avoir du sens dans certaines situations. Durant nos essais, cette solution n’a pas brillé par la qualité de sa restitution sonore. Dans les films notamment, le rendu est beaucoup trop métallique et perd nettement en qualité.

Notons par ailleurs l’arrivée d’une réduction de bruit active, capable aussi de fonctionner en mode transparence. Celle-ci reste à notre sens anecdotique et permettra surtout d’atténuer (et nous insistons sur ce terme) le bruit d’un PC qui ventile trop sans pour autant l’éliminer complètement. L’ANC annule toutefois très bien les basses fréquences. Un ajout intéressant donc, mais pas aussi efficace qu’espéré.

Nous attendions beaucoup du nouveau microphone qui accompagne le BlackShark V3 Pro. Ne prolongeons pas le suspens plus longtemps : il est tout simplement excellent ! La captation de la voix est d’une clarté exemplaire et l’une des meilleures du marché tandis que nous écrivons ces lignes. Seule sa réduction de bruit laisse à désirer puisqu’il aura tendance à capter trop facilement let bruits environnants ainsi que la respiration. En dehors de ça, il remplacera sans difficulté un microphone sur pied.

Razer BlackShark V3 Pro Des réglages sur PC, console et mobile

Synapse est toujours généreux en réglages et assure une personnalisation poussée du BlackShark V3 Pro. À commencer par un égaliseur à dix bandes qui s’accompagne au passage de nombreux profils dédiés à certains jeux. Bonne surprise en passant : jusqu’à neuf profils d’égalisation peuvent être enregistrés dans la mémoire interne du casque. L’application fait par ailleurs la distinction entre les profils stéréo et ceux compatibles THX Spatial Audio.

Outre l’égaliseur, Synapse permet également d’ajuster le volume du casque ainsi que la balance jeu/chat. Ces ajustements peuvent cependant être effectués directement depuis le casque grâce aux molettes dédiées. Petite subtilité : la molette de balance jeu/chat peut être reconfigurée pour augmenter en un mouvement le volume des bruits de pas dans les jeux. Diverses autres améliorations sont disponibles dans un onglet séparé. On y trouve un mode latence ultra-faible, une personnalisation du mixage de la source Bluetooth ou encore l’ajustement de la réduction de bruit active.

L’excellent microphone a droit aussi à ses propres réglages. En dehors du gain, il s’accompagne lui aussi d’un égaliseur à dix bandes et permet d’ajuster le niveau de l’effet local. Les “améliorations du micro” sont quant à elles toujours aussi anecdotiques. L’annulation de bruit est franchement mauvaise si on la compare à ce que peuvent proposer les concurrents. C’est presque dommage d’offrir des réglages si peu pertinents avec un microphone d’une telle qualité.

Introduite il y a quelques années déjà, l’application Razer Audio permet un accès à toutes les fonctionnalités de Synapse, directement depuis un appareil mobile. Ce sont ici les joueurs sur console qui seront ravis puisqu’il n’y a donc pas besoin de PC pour configurer le casque. Mieux encore, sur Xbox, une application dédiée et à installer directement sur la console et disponible.

Razer BlackShark V3 Pro Prix et disponibilité du casque Razer BlackShark V3 Pro

Le casque Razer BlackShark V3 Pro est disponible au prix conseillé de 270 euros.