AKG N9 Hybrid : l’équilibre parfait entre puissance et finesse

Le casque Bluetooth AKG N9 Hybrid // Source : Tristan Jacquel

Depuis plus de 75 ans, AKG s’impose comme une référence incontournable dans le monde de l’audio professionnel. Des studios d’enregistrement aux scènes de concert, la marque a accompagné les plus grands artistes et ingénieurs du son grâce à son savoir-faire unique et sa quête constante de la perfection. Ce casque s’inscrit dans l’héritage prestigieux de la marque, tout en y ajoutant des innovations significatives. Au cœur du dispositif, on trouve des transducteurs à membrane polyester – que le marketing rebaptise élégamment « polymère à cristaux liquides ». Si la terminologie peut sembler ampoulée, les performances, elles, sont, nous le verrons, incontestablement au rendez-vous.

L’un des atouts majeurs de l’AKG N9 Hybrid réside dans le petit dongle USB-C fourni, qui transforme l’expérience d’écoute en contournant les limitations du Bluetooth traditionnel. Cette approche originale permet d’élever significativement la qualité sonore, même avec des sources dépourvues de codecs Bluetooth modernes.

L’AKG N9 Hybrid propose également une réduction de bruit active efficace qui rivalise avec les références du secteur. On fait le point.

AKG N9 Hybrid Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par AKG

AKG N9 Hybrid Design premium et confort moelleux

Le casque AKG N9 Hybrid est un casque qui respire la qualité et cela se ressent dès le premier contact. Les matériaux choisis sont à la fois robustes et flatteurs, avec un arceau en métal brossé qui confère une touche d’élégance et de solidité à l’ensemble. Les coussinets en mousse à mémoire de forme sont particulièrement généreux, tout comme le rembourrage sous l’arceau, ce qui promet un confort prolongé même lors des sessions d’écoute marathon.

Un des aspects les plus novateurs du design réside dans les caches de coques, qui ne sont pas de simples éléments décoratifs. L’un d’eux sert à ajuster le volume par simple rotation, d’un simple mouvement de l’index et du pouce. L’autre cache dissimule astucieusement le petit dongle USB-C Bluetooth, une solution de rangement élégante qui limite les risques de perte. Ce dongle, particulièrement compact, est accompagné d’un adaptateur USB-C vers USB-A pour s’adapter à toutes les sources numériques (smartphones, ordinateurs…).

Le dongle USB-C est caché dans l’une des coques // Source : Tristan Jacquel

Le confort de port est véritablement exemplaire. Le poids est bien réparti, la pression est équilibrée, et les coussinets englobent parfaitement les oreilles sans générer de chaleur excessive. On peut facilement envisager des heures d’écoute sans la moindre gêne mécanique.

Côté connectique, le casque dispose également d’une entrée ligne mini-jack pour les sources analogiques. Cette polyvalence permet deux modes de fonctionnement : soit sous tension avec l’ANC active, soit totalement passif, le casque éteint. Cette double possibilité élargit considérablement les scénarios d’utilisation, même si la balance tonale diffère sensiblement entre ces deux modes.

L’AKG N9 Hybrid dans son étui semi-rigide // Source : Tristan Jacquel

Une boîte de rangement rigide est fournie avec le casque. Dotée d’une finition en tissu texturé et d’un intérieur moulé, elle offre un emplacement sur mesure pour le casque et ses accessoires (adaptateurs USB et avion, câble mini-jack), idéal pour le transport et le rangement. Son format compact reste facilement transportable dans un sac de voyage.

En l’absence de zones tactiles, il faut s’en remettre aux boutons de commande situés sur chaque oreillette. Celle de droite permet de gérer la lecture, l’assistant vocal et le volume, tandis que celle de gauche intègre un unique bouton pour la réduction de bruit active ou le mode transparence. Tout cela est très pratique.

AKG N9 Hybrid Facile à vivre et fonctionnel

Le casque AKG N9 Hybrid se distingue par sa double approche de la connectivité sans fil. D’un côté, la liaison Bluetooth classique que l’on connaît tous, avec appairage traditionnel à votre smartphone ou tout appareil compatible. De l’autre, une solution plus originale sous forme d’un petit dongle USB-C qui transforme l’expérience d’utilisation.

Ce discret accessoire offre plusieurs avantages considérables. Première qualité : la simplicité d’usage. Il suffit de le brancher au port USB-C de votre appareil (smartphone, tablette ou ordinateur) pour établir instantanément la connexion avec le casque. Exit les temps d’appairage et les manipulations répétitives à chaque utilisation.

Plus qu’une simple commodité, ce dongle améliore sensiblement la qualité audio – un aspect que nous approfondirons dans la section dédiée à la performance sonore. Il permet également d’obtenir une liaison haute performance même avec des appareils ne prenant pas en charge les codecs Bluetooth les plus récents, et donne ainsi l’accès à une expérience sonore premium en toutes circonstances.

Ceci dit, le casque est compatible LDAC avec la plupart des smartphones Android récents.

Les commandes de l’AKG N9 Hybrid // Source : Tristan Jacquel

Les amateurs de jeux vidéo apprécieront particulièrement la latence très réduite offerte par cette connexion, minimisant le décalage entre l’image et le son. Pour les plus exigeants en la matière, la connexion filaire reste néanmoins l’option à privilégier, garantissant une synchronisation parfaite.

À noter que l’utilisation du dongle désactive certaines fonctionnalités de l’application compagnon, tout en préservant l’essentiel comme la réduction de bruit active. Les commandes physiques du casque restent quant à elles pleinement opérationnelles, assurant un contrôle intuitif en toutes circonstances.

Une application complète et intuitive

L’application AKG, très inspirée de celle de JBL (autre marque propriété d’Harman International qui possède AKG), offre une interface claire et une multitude de réglages. On y trouve notamment les modes Personi-Fi qui adaptent le son à votre profil auditif après un court test – une fonction intéressante mais pas indispensable pour qui préfère une signature sonore neutre.

L’Audio Spatial est également de la partie, bien qu’il ne tire pas directement parti des titres en Dolby Atmos comme peuvent le faire les écouteurs et casques Apple. Le son perd plus de naturel qu’il ne gagne d’ampleur et, par conséquent, si cette fonction a le mérite d’exister, elle n’est pas essentielle à l’expérience et ne change pas la donne.

Pratique, le mode Silent Now permet d’activer l’ANC pour un temps déterminé, sans lecture audio. Les profils d’égalisation préétablis couvrent la plupart des genres musicaux, et un ajustement manuel plus fin est également disponible pour les audiophiles exigeants, avec des curseurs dédiés aux graves et aux aigus.

L’application offre également une fonction de localisation du casque et un accès aux mises à jour du firmware.

AKG N9 Hybrid L’ANC tient la route

Le casque AKG N9 Hybrid nous propose une réduction de bruit active très convaincante, sans pour autant battre les records détenus par certains écouteurs intra-auriculaires. Rien d’étonnant à cela : les intras créent naturellement un bouchon dans le conduit auditif, un avantage physique que même le meilleur des casques ne peut tout à fait compenser.

Au quotidien, les résultats varient selon les types de sons parasites. Les bruits graves s’effacent presque totalement – adieu le grondement du métro et les vibrations du train. Les sons médiums, comme les conversations environnantes, s’atténuent correctement mais restent partiellement audibles. Quant aux aigus, ils demeurent le point faible de presque tous les systèmes ANC du marché.

Les oreillettes laissent de l’espace autour des oreilles, le confort est excellent // Source : Tristan Jacquel

J’ai particulièrement apprécié le mode transparence et son réglage d’intensité modulable. Le rendu sonore, suffisamment naturel, m’a permis d’échanger avec mon entourage sans devoir ôter le casque.

AKG N9 Hybrid Un son qui devrait faire l’unanimité

Dans la lignée des excellents écouteurs N5 Hybrid, le casque AKG N9 Hybrid séduit par sa signature sonore maîtrisée et équilibrée. Le spectre audio est reproduit avec un réel brio : les basses fréquences sont profondes, solides et généreuses, sans jamais devenir envahissantes. Le registre médium, crucial pour la clarté des voix et des instruments, se distingue par sa précision et sa douceur, évitant toute dureté ou fatigue auditive. Les aigus, quant à eux, offrent un niveau de détail et de brillance plaisant, sans jamais verser dans l’agressivité.

Si cette qualité d’écoute est déjà au rendez-vous en utilisant la connexion Bluetooth standard de la plupart des smartphones, l’expérience franchit un cap supplémentaire avec le dongle USB-C fourni. Cette supériorité s’explique par plusieurs facteurs techniques. Le dongle assure un trajet plus direct du signal audio et offre une synchronisation plus précise (cadencement optimisé), avec de surcroît une bande passante radio supérieure. Le résultat est immédiatement perceptible : la scène sonore gagne en ampleur et en sérénité : des détails se révèlent, la séparation des instruments s’affine et offre une immersion et un réalisme accrus. Il ne faut pas s’en priver !

Une double courbe de réponse

J’ai effectué deux mesures acoustiques de l’AKG N9 Hybrid, l’une en Bluetooth (courbe rose) et l’autre avec une source filaire et casque éteint (courbe bleue).

Les courbes de réponse de l’AKG N9 Hybrid, en rose la courbe Bluetooth, en bleu la courbe de l’entrée filaire // Source : Tristan Jacquel

Dans les basses fréquences, le contraste saute aux yeux. Le mode actif booste généreusement la région entre 50 et 100 Hz, avec une amplification d’environ 8 à 10 dB par rapport au mode passif (2 à 3 fois plus d’intensité). Cette accentuation n’est pas anodine — elle donne aux graves cette profondeur et cet impact qui nous font hocher la tête au rythme de la musique.

La zone des médiums, entre 200 Hz et 2 kHz, montre des courbes plus proches. Le mode actif garde néanmoins un léger avantage qui se traduit par des voix plus pleines et des instruments principaux mieux définis. Les détails semblent plus accessibles, comme si un voile subtil se levait sur l’enregistrement.

Pour les aigus au-delà de 2 kHz, le mode actif reprend sa dominance avec une présence accrue. Cette caractéristique apporte brillance et clarté aux cymbales, met en valeur les harmoniques des instruments et dévoile les subtilités souvent masquées des enregistrements studio.

L’arceau est large et confortable // Source : Tristan Jacquel

Ces différences techniques expliquent l’expérience d’écoute contrastée entre les deux modes. En passif, le son perd de son ampleur dans les graves et de sa brillance dans les aigus. Le résultat semble plus neutre, mais aussi moins immersif. Le mieux semble être de privilégier l’écoute Bluetooth ou, si l’on doit utiliser le casque avec son câble, de l’allumer afin d’activer l’égalisation programmée par AKG.

Marge dynamique et scène sonore

Le N9 Hybrid séduit par l’amplitude de sa marge dynamique. Ses transducteurs restituent avec conviction les nuances subtiles comme les passages les plus intenses d’un morceau. Les graves descendent profondément et s’expriment avec autorité quand la composition l’exige — que ce soit sur une ligne de basse électronique ou les résonances d’une contrebasse jazz. Seule limite à cette puissance : une légère acidité peut apparaître à volume maximal.

La scène sonore constitue l’autre point fort du casque. Elle est large et les différents éléments sont plutôt bien positionnés.

Impressions d’écoute

Billie Eilish – « Birds of a Feather »

Sur ce titre récent au mixage complexe, le N9 Hybrid restitue avec justesse les nappes atmosphériques qui habillent le morceau. La voix chuchotée de Billie est bien centrée dans l’image stéréo, avec une présence naturelle. Les sub-bass sont reproduits avec une bonne ampleur et un contrôle satisfaisant. Le dongle USB-C apporte un léger plus en préservant mieux les détails des réverbérations qui créent l’atmosphère si particulière de ce titre.

Kendrick Lamar – « Not Like Us »

Sur ce titre rap percutant, le casque démontre un bon équilibre entre punch et définition. Les kicks sont profonds et percutants, avec ce qu’il faut d’impact physique. Le flow de Kendrick reste parfaitement intelligible, et la plupart des détails de production en arrière-plan sont bien perceptibles. Le N9 Hybrid transmet efficacement l’énergie du morceau tout en maintenant une bonne lisibilité, une qualité appréciable sur ce type de production dense.

Van Morrison – « Down to Joy »

Ce titre aux influences folk-rock révèle la polyvalence du casque avec les instruments acoustiques. Les guitares et les cordes sont reproduites avec une chaleur naturelle et un bon niveau de détail. La section rythmique offre une assise solide et bien définie. La voix caractéristique de Van Morrison est idéalement positionnée au centre de la scène sonore, avec une présence qui permet d’apprécier toutes les nuances de son phrasé. L’image stéréophonique est convaincante, offrant une bonne séparation entre les différents instruments.

Bill Evans Trio – « Waltz for Debby »

Sur cet enregistrement jazz classique, l’AKG N9 Hybrid confirme sa versatilité. Le piano de Bill Evans est reproduit avec une belle richesse harmonique et une bonne définition. La contrebasse de Scott LaFaro bénéficie d’une présence physique notable, avec un équilibre réussi entre l’attaque des cordes et leur résonance. Les balais de Paul Motian sur la batterie sont restitués avec suffisamment de finesse pour apprécier toutes les nuances de son jeu. L’image stéréo respecte fidèlement la prise de son d’origine.

L’AKG N9 Hybrid est à l’aise avec tous les styles musicaux // Source : Tristan Jacquel

Les écoutes confirment que le N9 Hybrid est un casque polyvalent qui s’adapte bien à tous les styles musicaux. Sans atteindre le niveau de détail de modèles audiophiles filaires plus onéreux, il offre un équilibre très satisfaisant entre performances techniques et plaisir d’écoute, ce qui en fait un excellent compagnon au quotidien.

AKG N9 Hybrid Des appels de bonne qualité

Le N9 Hybrid excelle également dans les communications. Sa batterie de quatre microphones à faisceaux capture la voix avec précision et netteté, même dans les environnements bruyants. Le système de suppression des bruits parasites fonctionne efficacement pendant les conversations sans dénaturer le timbre vocal – un équilibre parfois difficile à atteindre.

Ces bons résultats lui ont d’ailleurs valu d’être « Zoom certified » selon AKG, une reconnaissance pertinente à l’heure où le télétravail s’impose dans nos quotidiens.

En outre, l’application AKG propose plusieurs réglages utiles pour personnaliser l’expérience. Vous pouvez ajuster le niveau de retour de votre propre voix pendant les appels, mais aussi amplifier celle de vos interlocuteurs. Des options bienvenues qui s’adaptent à tous les environnements et préférences d’écoute.

AKG N9 Hybrid Infatigable

L’AKG N9 Hybrid propose une autonomie impressionnante qui répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Le fabricant annonce jusqu’à 45 heures d’écoute avec le dongle USB-C et la réduction de bruit active à 50% du volume. Cette durée augmente de 10 heures si vous utilisez le Bluetooth de votre smartphone avec les codecs standards SBC/AAC (pas LDAC).

L’entrée ligne est logée sur l’oreillette droite // Source : Tristan Jacquel

Mes tests confirment ces chiffres, voire les surpassent légèrement : le casque a fonctionné pendant 48 heures consécutives avec le dongle et l’ANC active dans un environnement calme. Je n’ai pas vérifié le mode sans réduction de bruit, pour lequel AKG promet plus de 80 heures d’autonomie – un chiffre presque surréaliste.

Ces performances exceptionnelles s’expliquent par la puissante batterie de 1050 mAh intégrée au casque. Son temps de charge de 3 heures représente un compromis parfaitement équilibré face à cette autonomie hors norme. Quelques heures de patience offrent plusieurs jours d’utilisation intensive – un rapport temps/bénéfice particulièrement avantageux pour les utilisateurs nomades.

L’AKG N9 Hybrid se décline en deux finitions élégantes – noir ou blanc – et s’affiche à 349 euros. Ce tarif l’inscrit dans la catégorie premium des casques Bluetooth, aux côtés des références établies de Sony, Bose ou Apple.

Si cet investissement mérite réflexion, il se justifie pleinement par l’ensemble des prestations offertes. La qualité de fabrication irréprochable, les performances acoustiques de haut vol, l’autonomie exceptionnelle et la réduction de bruit très efficace constituent un ensemble cohérent et complet. Le casque excelle aussi bien dans les déplacements quotidiens que lors des sessions d’écoute prolongées à domicile.