Avec son casque QuietComfort Ultra Headphones, Bose se frotte aux modèles les plus haut de gamme du marché en proposant réduction de bruit active, audio spatial et beaucoup de personnalisation. De quoi convaincre ? Réponse dans ce test complet.

En cet automne 2023, Bose a décidé de mettre les bouchées doubles pour renouveler ses casques et écouteurs sans fil haut de gamme. Le constructeur américain fait table rase du passé et a lancé une nouvelle paire d’écouteurs Bose QC Ultra Earbuds, mais également un casque Bose QC Headphones — qui vient remplacer le QC 45 — et un Bose QC Ultra Headphones — qui remplace quant à lui le Headphones 700 lancé en 2019.

Pour son nouveau casque « ultra » haut de gamme, la firme a mis les bouchées doubles en proposant non seulement un nouveau design, mais également une réduction de bruit active, de l’audio spatial et une compatibilité Snapdragon Sound. De quoi justifier le prix de 500 euros qui le positionne face à l’AirPods Max d’Apple ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet du casque Bose QuietComfort Ultra.

Bose QuietComfort Ultra Fiche technique

Modèle Bose QuietComfort Ultra Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 24 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 250 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par le constructeur

Bose QuietComfort Ultra Un design très bien pensé

À l’instar de Sony ou Sennheiser ces derniers mois, c’est au tour de Bose de revoir sa copie en matière de design de casque audio sans fil. Le Bose QC Ultra Headphones est ainsi plutôt éloigné de ce à quoi nous a habitués le constructeur américain, sans trop s’en éloigner pour autant.

On retrouve en fait les lignes du Bose QC 45, avec un design doté de fourches qui permettent d’articuler le casque et de coques à moitié évasées, mais aussi celles du Bose Headphones 700 non seulement au niveau des coques, mais également de l’arceau qui s’agrandit sans à-coups. On a en fait ici une conception particulièrement réussie, que ce soit au niveau des matériaux, du confort, des contrôles ou de l’ergonomie du casque audio.

Le Bose QC Ultra Headphones est ainsi un casque conçu à la fois en cuir synthétique — pour les coussinets et la partie inférieure de l’arceau — en aluminium — pour les branches et la partie intérieure de l’arceau — et en plastique — pour les coques en elles-mêmes. De quoi permettre à la fois un design soigné avec des matériaux nobles et solides, mais également un poids relativement maîtrisé de 250 grammes sur la balance. À titre de comparaison, c’est le même poids que le Bose Headphones 700 ou le Sony WH-1000XM5, tandis que l’AirPods Max d’Apple pèse 385 grammes.

Le poids est par ailleurs plutôt bien réparti. Si le casque a tendance à appuyer au niveau du haut du crâne, l’arceau est suffisamment large pour que la pression ne se fasse pas sur un seul point, mais que le poids soit réparti. Il en va de même pour les coussinets, plutôt fermes et bien serrés, qui permettent là aussi de répartir la masse non seulement sur le haut du crâne, mais également autour des oreilles. Rappelons d’ailleurs qu’on a ici un casque circum-aural dont les coussinets viennent donc englober les oreilles et non pas les recouvrir.

Pour le confort et l’ergonomie toujours, contrairement à ce que proposent désormais Sony, Sennheiser, ou même le Headphones 700 avant eux, le Bose QC Ultra Headphones est bel et bien un casque pliant. Il sera donc possible de le ranger facilement dans un sac à main ou dans son étui sans qu’il prenne trop de place. Les coques peuvent par ailleurs pivoter à 90 degrés pour le poser à plat. Enfin, comme on l’a vu, le casque dispose d’un arceau réglable plutôt finement et sans à-coup. Le réglage demandera cependant un peu de fermeté, mais c’est tant mieux pour éviter que les coques ne glissent toutes seules.

Du côté des touches, connectiques et contrôles, on va retrouver deux prises sous la coque gauche pour la recharge par USB-C et la connexion filaire. Bose fournit d’ailleurs un câble USB-A vers USB-C ainsi qu’un câble mini-jack 3,5 mm vers 2,5 mm. Encore une fois, dommage que la firme américaine rechigne toujours à proposer une simple connectique 3,5 mm, bien plus standard, sur son casque.

Sous l’écouteur droit, on va retrouver le bouton de mise sous tension et d’appairage Bluetooth ainsi que celui vous permettant de contrôler la musique et les différents modes — on y reviendra. C’est enfin sous la courbure de la coque droite que Bose a positionné une surface tactile pour gérer le volume, avec un léger relief pour qu’elle se sente sous le doigt.

Bose QuietComfort Ultra Une application complète et des modes d’écoute personnalisables

Pour connecter le Bose QuietComfort Ultra Headphones à un smartphone, Android comme iOS, il suffit d’allumer le casque une première fois. La LED, positionnée sous la coque droite va alors s’allumer en bleu, indiquant que le casque est prêt à être appairé. Le QC Ultra n’est pas compatible avec le protocole Google Fast Pair de Google. Il vous sera donc possible de l’appairer rapidement, via une pop-up affichée à l’écran d’un smartphone Android ou d’un Chromebook.

Les contrôles du Bose QuietComfort Headphones

Bose propose ici une interface de navigation particulièrement simple, qui reprend à la fois les forces du tactile et des contrôles par bouton que l’on a pu connaître avec le QuietComfort 45 par exemple. En fait, à l’exception du bouton de mise en veille et d’appairage Bluetooth, le casque se contrôle à l’aide d’une seule touche multifonction, avec plusieurs contrôles possibles :

appui simple : lecture / pause ;

double appui : piste suivante ;

triple appui : retour en arrière ;

appui long : changement de mode.

Pour le contrôle du volume, pas de large pavé tactile à l’extérieur d’une coque, mais une bande tactile positionnée sous l’écouteur droit avec un léger relief. La bande est particulièrement réactive et permet d’ajuster finement le volume à la volée. C’est un détail, mais j’ai beaucoup apprécié cette interaction qui va éviter, par exemple, de changer le volume lorsqu’on porte une capuche ou qu’on ne fait pas attention.

Enfin, toujours au niveau de la bande de volume, il est possible de paramétrer, dans l’application Bose Music, un raccourci par appui long au choix :

connaître le niveau de batterie ;

changer le son immersif ;

assistant vocal ;

Spotify.

Dans l’ensemble, le casque propose ainsi des contrôles particulièrement complets, avec à la fois la gestion du contrôle de la musique et du volume, mais aussi du mode de réduction de bruit active ou de l’assistant vocal. On notera également qu’un appui court sur le bouton de mise hors tension va permettre de basculer automatiquement d’une source audio à une autre, comme c’était précédemment le cas pour le slider sur les précédents casques QuietComfort. Bref, du tout bon.

L’application Bose Music

Comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années pour les casques et écouteurs Bose, des contrôles plus complets sont proposés, sur smartphone, avec l’application Bose Music.

Bose Music Télécharger gratuitement

Cependant, alors que Bose avait tendance jusqu’à présent à proposer une application plutôt chiche en fonctionnalités, le constructeur a décidé d’inverser la tendance pour son QuietComfort Ultra Headphones. On a ici affaire à une application particulièrement complète.

Bien évidemment, il va être possible de voir le niveau de batterie ou de contrôler le volume, de modifier le raccourci de la bande de volume, de modifier l’égaliseur ou de gérer les sources, mais également d’aller un peu plus loin.

C’est là par exemple que l’on va pouvoir configurer différents modes d’écoute. Contrairement à la plupart des casques concurrents, ces « modes » ne se limitent pas à la réduction de bruit ou au mode transparent. Ici, Bose propose d’emblée trois modes : silence, attentif et immersion. Il va être possible par ailleurs d’en créer de nouveaux avec un nom et une icône. Pour chaque mode, vous allez pouvoir configurer plusieurs réglages :

niveau de réduction de bruit : sur une échelle de 0 (transparence) à 10 (réduction totale)

coupe-vent : activé ou non pour réduire les bruits du vent

son immersif : pour activer le mode stéréo, audio spatial ou audio spatial avec suivi des mouvements de la tête

Concrètement, on a donc la possibilité de créer des modes à foison selon ses préférences d’écoute et de basculer très simplement d’un mode à l’autre d’une simple pression longue sur le bouton de la coque droite.

Notons également que l’application permet également d’activer ou de désactiver la détection supra-auriculaire, pour mettre la musique en pause lorsqu’on retire le casque ou répondre à un appel lorsqu’on le met sur sa tête. Le paramètre de mise hors tension automatique va quant à lui permettre d’éteindre automatiquement le QC Ultra Headphones lorsqu’il n’est pas utilisé pendant un certain temps, de cinq minutes à 24 heures.

La connexion Bluetooth du Bose QuietComfort Headphones

Pour la connexion Bluetooth, le Bose QC Ultra Headphones est compatible avec le protocole Bluetooth en version 5.2. Il profite par ailleurs du Bluetooth multipoint. Vous pourrez ainsi connecter le casque à deux sources simultanément pour répondre directement à un appel téléphonique sur votre téléphone alors que vous écoutiez de la musique sur votre PC par exemple.

Le Bose QC Ultra Headphones est par ailleurs certifié Snapdragon Sound, du nom du label mis en place par Qualcomm pour les casques, écouteurs sans fil ou smartphones compatibles. On y reviendra.

Notons par ailleurs que, si le casque de Bose profite d’une prise USB-C pour la recharge, il est impossible de transmettre de l’audio filaire par USB. Dommage, surtout que cette fonction débarque sur de plus en plus de modèles et permet d’écouter de la musique tout en rechargeant le casque, et ce sans aucune compression sonore.

Bose QuietComfort Ultra Une réduction de bruit de haute volée

Le Bose QC Ultra Headphones est un casque circum-aural, et donc propose d’emblée une isolation passive plus que convenable grâce à ses mousses plutôt épaisses autour de l’oreille. En plus de cette isolation passive, le casque propose un système de réduction de bruit active basé sur les différents microphones positionnés à l’intérieur et à l’extérieur du casque. Il s’agit donc d’un système de réduction de bruit hybride, utilisant à la fois de l’ANC feedback et feedforward.

Comme on l’a vu plus tôt, Bose propose plusieurs modes d’écoute avec différents paramètres à ajuster. Par défaut, le constructeur propose un mode « silence » avec la réduction de bruit poussée au maximum et un mode « attentif » qui va vous permettre d’entendre tous les sons extérieurs. Il est en revanche impossible, à moins d’écouter le casque éteint, en mode filaire, de profiter du son sans aucun traitement, avec une seule isolation passive. Concrètement, en plus de ces deux modes, vous êtes libre d’ajuster manuellement la réduction de bruit d’un nouveau mode comme vous le souhaitez sur une échelle de 0 à 10.

À l’usage, le Bose QuietComfort Ultra propose une très belle copie en termes de réduction de bruit active. Il faut dire qu’on n’en attendait pas moins du constructeur, pionnier de cette technologie et qui s’en était déjà sorti avec les honneurs sur ses précédents appareils — y compris les écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II.

On a une réduction de bruit qui va particulièrement bien couvrir les voix et les fréquences médiums, des fréquences sonores pourtant difficiles à réduire par nature. Dans un environnement d’open space ou dans un café, vous serez ainsi comme dans une bulle, tant et si bien qu’il vous faudra bien souvent décoller un écouteur de l’oreille pour entendre ce qui se dit autour de vous. Le casque s’en sort également très bien pour réduire les bruits les plus graves avec un son constant, comme un roulement de métro ou le son de la circulation au loin.

Néanmoins, le Bose QuietComfort Ultra Headphones va avoir un peu plus de mal sur les sonorités plus aiguës, comme le son d’un aspirateur ou d’un souffleur à feuilles mortes. Il faut dire que le traitement de ces sons est généralement alloué à l’isolation passive et que le constructeur n’a sans doute pas anticipé cet usage.

Il n’en demeure pas moins que le Bose QuietComfort Ultra Headphones est sans conteste l’un des meilleurs casques pour réduire les bruits ambiants. Il devance de peu le Sopny WH-1000XM5, moins efficace dans les voix, ainsi que l’AirPods Max d’Apple.

Le mode « transparence » du Bose QuietComfort Ultra Headphones

Si le casque de Bose ne propose aucun mode passif, il est cependant possible d’activer un mode « attentif » — configuré par défaut — ou de créer un nouveau mode d’écoute avec la réduction de bruit fixée à 0. Dès lors, vous pourrez entendre les sons autour de vous comme si vous ne portiez pas de casque, en réduisant donc l’isolation passive.

Avec le niveau de réduction de bruit poussé à 0 — et donc la transparence au maximum — le Bose QuietComfort Ultra va vous permettre d’entendre de manière plutôt fluide les sons autour de vous. Un léger souffle se fait entendre, mais le rendu est assez naturel, même s’il n’égale pas ce que peut proposer Apple sur ses écouteurs ou casque AirPods.

Bose QuietComfort Ultra Un son aux basses très généreuses

Comme à son habitude, Bose se montre pour le moins timide quant aux caractéristiques de son casque QuietComfort Ultra. La firme ne communique ainsi pas sur le diamètre des transducteurs intégrés à chaque écouteur. La firme précise cependant que son casque est compatible non seulement avec les codecs SBC et AAC, mais également avec l’aptX Adaptive.

Il faut dire que le QuietComfort Ultra de Bose est l’un des rares casques du marché à être certifié du label Snapdragon Sound de Qualcomm. Il profite donc de tout un lot de fonctionnalités embarquées par le biais du codec aptX Adaptive… à condition d’avoir un smartphone lui aussi certifié Snapdragon Sound.

Pour tester le casque de Bose, je l’ai utilisé avec un Asus Zenfone 10 — certifié Snapdragon Sound — et ai écouté de nombreux titres aussi bien en qualité « très élevée » sur Spotify (ogg vorbis à 320 kbps) qu’en qualité lossless 24 bits 196 kHz sur Tidal. J’ai testé aussi bien le casque avec le mode stéréo classique qu’avec le mode « son immersif » proposé par l’application Bose Music. On y reviendra.

La première chose qui frappe lorsqu’on lance un titre pour la première fois avec le Bose QC Ultra Headphones, c’est la restitution particulièrement généreuse des basses fréquences. Comme on peut le voir sur la courbe ci-dessous, le Bose QuietComfort Ultra Headphones se montre particulièrement généreux dans les basses fréquences, autour de 30 Hz. Cela vient donner un bel appui au son, avec énormément de profondeur. Sur Underdog de Kasabian, les basses en arrière-plan et la grosse caisse donnent ainsi de la voix dans l’introduction afin d’apporter une bonne assise. Pour autant, les basses ne viennent pas noyer le reste du spectre. La guitare saturée reste bien présente, grâce aux légers pics dans les hauts médiums, à 2000 et 4000 Hz. De petits pics qui permettent au casque de ne pas oublier les voix et les fondamentales de la plupart des instruments (piano, guitare, batterie).

Enfin, les légers pics à 9000 et 13 kHz permettent de mettre un peu plus en avant les aigus, notamment pour apporter un peu plus de précision à l’ensemble de la scène sonore. Néanmoins, le casque a tendance à rapidement s’écrouler passé les 16 000 Hz. C’est également là que les légers pics dans les aigus ont leur intérêt, puisqu’ils viennent en partie compenser cette baisse de régime. Néanmoins, cela ne sera pas toujours suffisant, notamment compte tenu de la forte poussée dans les graves qui aura tendance à faire passer les aigus à l’arrière-plan. On pourra dès lors regretter un léger manque de détails et de précision. Sur Come Away with Me de Norah Jones, le QC Ultra Headphones fera de son mieux pour reproduire toutes les sonorités de la voix de la chanteuse américaine, mais le rendu sonore de la basse aura tendance à prendre trop l’ascendant.

Il reste cependant possible de modifier cette signature sonore en passant par l’égaliseur proposé dans l’application Bose Music. S’il ne s’agit que d’un égaliseur trois bandes (graves, moyen et aigus), on pourra altérer sans peine la signature sonore en réduisant les graves de -5 dB et en augmentant les aigus de +4 dB. Dès lors, le casque gagne vraiment en précision avec un rendu moins étouffant qu’avec la signature par défaut.

Comme on l’a vu un peu plus tôt, le QuietComfort Ultra Headphones est également doté d’une fonctionnalité qualifiée de « son immersif ». Concrètement, pour chaque mode d’écoute, en plus de la réduction de bruit active, vous pourrez paramétrer une fonction d’audio spatial au choix parmi trois modes :

Désactivé (simple stéréo)

Immobile (avec suivi des mouvements de la tête)

Mouvement (sans suivi des mouvements de la tête)

Contrairement à l’AirPods Max ou à d’autres casques, ce mode ne nécessite pas que vous écoutiez des titres nécessairement encodés en Dolby Atmos ou en 360 Reality Audio, puisque le traitement est fait directement par le casque. Dès lors, avec le mode « Immobile », tous les instruments et voix suivront logiquement les déplacements de votre tête.

Reste qu’on a affaire ici à un rendu plutôt impressionnant à défaut d’être subtile. La scène sonore est considérablement agrandie, mais bien plus brouillonne, perdant ainsi grandement en précision, notamment au niveau des voix. Dans l’ensemble, on recommandera plutôt de conserver le mode stéréo classique. C’est d’autant plus dommage que cette fonction d’audio spatial est le principal point différenciant du QC Ultra par rapport au QC classique de Bose.

Notons enfin que le casque de Bose embarque également une fonction de calibration automatique du son et de la réduction de bruit en fonction de votre oreille et de votre environnement sonore. Pour ce faire, il va lancer, à l’allumage, un petit signal sonore — le même que sur les écouteurs Bose QC Earbuds II ou Bose QC Ultra Earbuds — qui va être analysé par le casque pour proposer le meilleur rendu possible.

Bose QuietComfort Ultra Micro

Le Bose QuietComfort Ultra Headphones est doté de quatre micros positionnés à l’extérieur qui vont être utilisés pour capter votre voix durant les appels téléphoniques.

Le casque parvient à capturer convenablement votre voix lorsque vous le portez pour la transmettre sans trop de souci à votre interlocuteur. On pourra cependant noter, même dans un environnement calme, une légère compression.

Par ailleurs, le casque de Bose ne parvient pas à filtrer complètement les sons ambiants autour de vous. Sur les bruits ponctuels par exemple, il va avoir tendance à les capturer entièrement. Sur les sons plus constants en revanche, il va réussir à en diminuer le volume, mais pas à les effacer complètement. Par ailleurs, le Bose QuietComfort Ultra Headphones aura également tendance à rendre votre voix relativement sourde en raison du traitement audio, même si ce que vous dites restera intelligible pour la personne au bout du fil.

Notons également que Bose propose une fonction « Ma Voix » dans l’application Bose Music pour vous permettre d’entendre votre propre voix durant les appels téléphoniques avec quatre réglages : élevé, moyen, faible ou désactivé.

Bose QuietComfort Ultra Une autonomie de plus de 30 heures

Bose annonce que son casque QuietComfort Ultra Headphones est capable de fonctionner jusqu’à 24 heures consécutives en mode réduction de bruit activé et durant 18 heures en mode « son immersif ».

De mon côté, pour tester l’autonomie du casque de Bose, j’ai configuré le volume sonore à 70 % et ai poussé la réduction de bruit au maximum. Avec cette configuration plutôt exigeante, il aura fallu un total de 31 heures avant que le casque ne passe de 100 à 0 % de batterie. On est donc bien au-delà de l’autonomie annoncée par le constructeur américain. À titre indicatif, il s’agit peu ou prou de la même autonomie que celle du Sony WH-1000XM5, mesurée à 30 heures et 17 minutes.

Pour la recharge de son casque, Bose fournit un court câble USB-A vers USB-C de 30 cm de longueur. Le constructeur assure que le QC Ultra peut se recharger en trois heures avec deux heures d’autonomie récupérées en 15 minutes de charge. De mon côté, j’ai pu effectuer une recharge du Bose QuietComfort Ultra Headphones, de 0 à 100 %, en moins de 2h30. Là encore, Bose sous-estime donc la vitesse de charge de son casque. Tant mieux.

Bose QuietComfort Ultra Prix et date de sortie

Le casque Bose QuietComfort Ultra Headphones est disponible depuis le 10 octobre au prix de 499,95 euros, en deux coloris : noir ou blanc.



À ce tarif, le casque s’affiche comme un modèle ultra haut de gamme. Il fait face à l’AirPods Max d’Apple, mais également au Bower & Wilkins Px8 ou, à un prix plus accessible, au Sony WH-1000XM5.