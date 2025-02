Bose QuietComfort Ultra Earbuds : moitié prix pour ces écouteurs sans fil dotés de la meilleure réduction de bruit du marché

En ce moment, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont à un excellent prix pour les soldes d’hiver, où Cdiscount les fait passer de 349 euros à seulement 189 euros. Pour des écouteurs sans fil avec une réduction de bruit aussi exceptionnelle, c’est vraiment une superbe affaire.

Les écouteurs Bose QuietComfort Ultra Earbuds, avec leur technologie de réduction de bruit active, offrent une expérience d’écoute immersive. C’est l’idéale pour les environnements bruyants ou pour se concentrer. Actuellement en soldés avec près de 50 % de réduction, ils représentent un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent un son de haute qualité et une isolation phonique efficace.

Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds en bref

Une réduction de bruit exceptionnelle

Un design super bien pensé pour permettre tous les usages

Une bonne autonomie pour des écouteurs sans fil

Initialement lancés au prix de 349,95 euros, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont désormais affichés à 189 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs qui font bien leur travail

La réduction de bruit active des Bose QuietComfort Ultra Earbuds est remarquable, offrant une immersion quasi-totale dans votre musique. La réduction de bruit exceptionnelle permet une écoute confortable à faible volume, même dans les environnements bruyants. Le mode Transparence ActiveSense est également un atout. Il permet des interactions fluides avec votre environnement, que ce soit pour discuter ou rester attentif aux sons alentours.

Côté son, la technologie CustomTune personnalise l’expérience audio. Elle ajuste automatiquement le son en fonction de vos oreilles. À chaque utilisation, un son test est émis et analysé pour optimiser la balance tonale selon les préférences de Bose. Les basses sont généreuses, le son dynamique et le médium bien présent, ce qui est typiques de Bose. Léger bémol cependant, le mode Immersive Audio, censé offrir une expérience sonore spatiale plus enveloppante avec de l’audio spatial, peine cependant à convaincre par son rendu quelque peu artificiel.

Enfin, l’autonomie de 6h10 en utilisation standard est confortable, et le boîtier offre trois charges supplémentaires. Enfin, deux heures suffisent pour recharger complètement ces écouteurs qui ne bénéficient cependant pas de charge sans fil.

Un confort inégalé pour de longues sessions d’écoute

Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds se démarquent par leur confort exceptionnel, garantissant une expérience d’écoute agréable même lors de longues sessions. Leur design intra-auriculaire, associé à des ailettes en silicone de différentes tailles, assure un maintien sûr et stable, que vous soyez en train de travailler, de vous détendre ou de pratiquer une activité sportive. De plus, leur certification IPX4 les rend résistants aux projections d’eau et à la transpiration, de quoi en profiter dans toutes les conditions.

L’application Bose Music, véritable centre de contrôle de vos écouteurs, offre une multitude de fonctionnalités pour personnaliser votre expérience sonore. Un égaliseur à trois bandes vous permet d’ajuster les basses, les médiums et les aigus selon vos préférences, tandis que la création de modes d’écoute personnalisés vous donne un contrôle total sur l’intensité de la réduction de bruit active et d’autres paramètres.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les Bose QuietComfort Ultra Earbuds, n’hésitez pas à lire notre test complet.

Si vous n’êtes pas convaincu par les Bose QuietComfort Ultra Earbuds et que vous cherchez d’autres options, jetez un coup d’Å“il à notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil du moment.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.