Qui a dit qu’on ne pouvait pas se faire plaisir avec moins de 100 € de budget durant les soldes ? Voici les 14 meilleurs deals

Parmi les nombreuses offres des soldes d’hiver 2025, il est possible de se faire plaisir même avec un budget qui ne dépasse pas les 100 euros. Retrouvez les bonnes affaires sans se ruiner dans cet article.

Après les fêtes de Noël, il se peut que le porte-monnaie en ait pris un coup… Pour les budgets plus restreints qui souhaiteraient tout de même profiter des soldes d’hiver, sans dépenser les 100 euros, sachez qu’on trouve de belles offres cotées Tech. Pour vous aider, avons regroupé pour vous les produits les plus intéressants en promo dans cette tranche de prix, qui devrait vous plaire.

Listing des produits

Parka imperméable Decathlon

Après l’achat d’un vélo électrique, il faut aussi se munir d’accessoire pour braver les pluies, comme cette parka anti-pluie de Decathlon qui peut vite devenir indispensable lors de vos trajets. Et ça tombe bien, à l’occasion des soldes, elle se négocie moins chère.

La parka Decathlon est intéressante pour…

Son excellente imperméabilité

Ses poches profondes

Ses soufflets latéraux bien pensés

Au départ à 70 euros, le parka imperméable bleue de Decathlon est aujourd’hui proposée à 56 euros sur le site officiel.

Amazfit Fit Bp 5 Unity

L’Amazfit Bip 5 Unity est une montre connectée qui brille par le nombre de fonctionnalités qu’elle propose, le tout dans un prix très contenu, que vous retrouvez soldée à -33 % sur Amazon.

Les avantages de l’Amazfit Bip 5 Unity

Son autonomie de deux semaines est impressionnante

Sa certification IP68 permet de l’emmener partout, même sous la pluie

Le grand écran LCD de 1,91 pouce qui affiche 320 x 380 pixels

La réputation de l’Amazfit Bip 5 Unity tient dans son excellent rapport qualité/prix, puisqu’elle est vendue à 69,90 euros. Quand Amazon la solde à 46,79 euros, il ne faut pas la louper.

Xiaomi Mi Smart Speaker

La Xiaomi Mi Smart Speaker a beau dater de 2021, elle reste un ajout de qualité dans une installation connectée, d’autant que l’assistant vocal Google permet de contrôler de nombreux produits pour seulement 29 euros.

Les forces de la Xiaomi Mi Smart Speaker

La présence de l’assistant vocal Google est un vrai plus

Elle prend en charge le DTS, pour un meilleur son

Une bonne qualité sonore pour son format compact

Vendue généralement à 59,99 euros, la Xiaomi Mi Smart Speaker est soldée en ce moment à 29,99 euros sur le site même de la marque.

Forfait 5G 180 Go

Si vous attendiez les soldes d’hiver pour enfin changer de forfait mobile, avoir plus de Go dans le mois et surtout payer moins cher, alors votre patience pourrait bien être récompensée. Cdiscount mobile propose en effet une offre de 180 Go de 5G à 8,99 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

180 Go de 5G en France métropolitaine

37 Go de 4G en Europe et dans les DOM

Les communications illimitées

Le réseau de Bouygues Télécom

Jusqu’au 16 janvier 2025, le forfait mobile 5G de 180 Go proposé par Cdiscount mobile est affiché à 8,99 euros par mois. Et c’est bien sûr sans engagement.

Defunc Home Small

La Defunc Home Small est une enceinte sans-fil au design très soigné qui devrait ravir les amateurs de décoration. Elle est surtout dotée d’une fonction Multiroom et promet des basses puissantes. Pendant les soldes d’hiver, on la trouve à moitié prix.

La Defunc Home Small, c’est quoi ?

Une enceinte au design soigné

Avec une puissance de 40 W RMS

Une fonction Multiroom

Compatible Wi-Fi, Alexa, AirPlay2

D’abord affichée à 199,99 euros, l’enceinte multiroom Defunc Home Small est aujourd’hui proposée à 99,99 euros chez Darty.

La version Defunc Home Grande est quant à elle vendue à 199,99 euros au lieu de 349,99 euros à la Fnac.

Amazon Fire TV Stick 4K

Si l’idée de transformer votre téléviseur en une Xbox pour un prix dérisoire par rapport à celui de la console vous plait, alors vous serez probablement intéressés par la promotion actuellement appliquée sur le Fire TV Stick 4K pendant les soldes d’hiver.

Les points forts de l’Amazon Fire TV Stick 4K

Un CPU encore plus performant

La prise en charge de la 4K et des formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

La présence du Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz)

Compatible avec l’application Xbox

L’Amazon Fire TV Stick 4K est généralement vendu à 69,99 euros, mais pendant les soldes, la clé HDMI est remisée à 39,99 euros sur Amazon.

Logitech MX Master 2S

Avec l’émergence du télétravail, il est important d’investir dans du matériel fiable et durable. Une bonne souris, c’est la base si l’on ne peut pas se contenter du trackpad d’un laptop par manque d’ergonomie sur toute une journée. La Logitech MX Master 2S combine de nombreux atouts et surtout une qualité de fabrication inégalée qui est à -45 % lors des soldes.

Le Logitech MX Master 2S en résumé

L’une des souris les plus ergonomiques qui soient

Sept boutons programmables

La fonction Flow, un atout de productivité

De base à 109 euros, la Logitech MX Master 2S est en ce moment en promotion à 59 euros chez Amazon.

Anbernic RG34XX

L’Anbernic RG34XX est une console portable qui ressemble à s’y méprendre à la célèbre GBA de Nintendo. Son intérêt : vous permettre de jouer, si vous possédez les cartouches, aux jeux rétro allant de la NES (et même avant) jusqu’à la Dreamcast et la PSP.

Voilà ce qu’on apprécie de l’Anbernic RG34XX ?

Son look de GBA va faire vibrer la fibre nostalgique de beaucoup

Elle fonctionne sur batterie avec 7h d’autonomie

L’écran IPS 3,4″ affiche 720 x 480 pixels, ce qui est mieux qu’à l’époque

L’Anbernic RG34XX coûte normalement 74,99 euros, en version 32 Go et sans jeux. Sur Geekbuying, si vous ajoutez le code promo 24YEARS1 dans le panier, la console portable passe à 62,55 euros.

Xiaomi Smart Lightstrip Pro

Les rubans LED sont des éléments décoratifs de plus en plus prisés, car il est possible de les utiliser de plusieurs dizaines de façons. Xiaomi l’a bien compris en concevant le Smart Lightstrip Pro, un ruban LED intelligent aux possibilités de personnalisation très poussées. Il est d’ailleurs à -40 % pendant les soldes.

Le Xiaomi Smart Lightstrip Pro, qu’est-ce ?

Une bande lumineuse avec variation de couleurs tous les 10 cm

Lumière réactive au son grâce à un micro intégré

Plus de 100 configurations personnalisées possibles

Au lieu de 99,99 euros habituellement, le Xiaomi Smart Lightstrip Pro est maintenant disponible en promotion à 59,99 euros en boutique officielle.

Samsung Galaxy Buds FE

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil avec un bon rapport qualité/prix, dotées des technologies de réduction de bruit et d’un confort optimal, les Samsung Galaxy Buds FE sont encore plus abordables à l’occasion des soldes d’hiver.

Les Galaxy Buds 3 en bref

De la réduction de bruit active

Une bonne autonomie

Des écouteurs confortables

Au lieu de 109 euros de base, les Samsung Galaxy Buds FE sont aujourd’hui disponibles en promotion à 59 euros chez Amazon, uniquement pour les membres Prime, en appliquant le code BUDSFESOLDES.

JBL Flip 5

La JBL Flip 5 est a été conçu de manière à pouvoir être transporté facilement et emmené partout, autant au bord de la piscine qu’en randonnée dans les montagnes. La bonne nouvelle, c’est que cette excellente enceinte Bluetooth a rarement été aussi peu chère grâce aux soldes d’hiver.

Les points forts de la JBL Flip 5

Un rendu sonore équilibré et puissant

Une autonomie de 12 heures

Étanche avec une certification IPX7

Le Bluetooth multipoint

Au lieu de 139 euros habituellement, la JBL Flip 5 est maintenant disponible en promotion à 79,99 euros sur Rakuten (via le vendeur Carrefour).

Pack Philips Hue

Même s’il existe une foule de références efficaces sur le marché, les ampoules connectées les plus populaires restent celles signées Philips Hue, marque pionnière dans le secteur. Personnalisables à souhait, ces éclairages intelligents sont largement recommandables.

Ce pack Philips Hue, c’est quoi ?

Des milliers de couleurs disponibles

Une compatibilité avec les assistants vocaux

Des fonctionnalités pratiques grâce au pont de connexion

Initialement affiché à 189,99 euros, le pack comprenant 3 ampoules Philips Hue White & Color, un pont de connexion et un interrupteur, est actuellement en promotion à seulement 99 euros chez Darty.

Starter Pack Samsung

Si vous avez acheté récemment un smartphone Samsung, il vous manque peut-être le chargeur, vu qu’il n’est plus inclus dans la boîte du téléphone. Ce Starter Pack est alors idéal, car en plus de fournir le chargeur officiel de 25 W, il comprend également une paire d’écouteurs filaires qui se branche en USB-C, une sorte de remplaçant du kit main libre.

Que contient ce pack Samsung ?

Un chargeur compact, pratique à transporter

Avec une puissance de 25 W

Ainsi que des écouteurs sans fil (USB-C) AKG

Au lieu de 29,99 euros habituellement, le Starter pack Samsung (chargeur + écouteurs) se négocie aujourd’hui à seulement 15 euros sur le site Boulanger.

Sony Access Controller PS5

Lancée l’année dernière, la manette PS5 Sony Access Controller s’adresse aux joueuses et joueurs en situation de handicap. Un accessoire qui était très attendu et que l’on trouve en ce moment à un bon prix pendant les soldes d’hiver.

Qu’est-ce que la Sony Access Controller PS5 ?

Une manette plus confortable pour les utilisateurs en situation de handicap

Des boutons et joysticks de formes variées

Des ports d’extension pour connecter d’autres accessoires d’accessibilité

Lancée à 89,99 euros, la manette Sony Access Controller pour PS5 est en ce moment en promotion à 49,99 euros sur Cdiscount.

