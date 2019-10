La souris est la meilleure amie de votre ordinateur ou de votre tablette Android, grâce à iPad OS, elle s'alliera également merveilleusement avec votre iPad. Pour vous éviter de passer des heures à chercher votre bonheur, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs mulots de compagnie pour votre Mac, PC sous Windows, iPad ou tablette Android.

La souris a longtemps été l’apanage des ordinateurs de bureau, puis le compagnon fidèle des machines nomades. En parallèle, les tablettes comme l’iPad sont devenues pour des utilisateurs et utilisatrices une véritable alternative à l’ordinateur portable. La tablette d’Apple avec une couverture clavier est devenu un véritable outil de productivité.

Toutefois, les interactions régulières avec l’écran nécessitent de nombreux déplacements de la main. Avec une souris, nous pouvons gagner en précision et en rapidité d’exécution. Nous avons donc sélectionné les meilleures souris sans fil pour accompagner votre ordinateur de bureau et celles qui feront le bonheur de votre PC portable, qu’il soit sous Windows ou Mac OS, ou de votre tablette Android ou iPad.

Nous avons visé deux usages : les meilleures souris pour travailler devant son bureau et les meilleures en nomade. Quoi qu’il en soit, toutes les souris de cette sélection conviendront à un usage sédentaire ou nomade, mais certaines sont plus adaptées au premier qu’au second.

Pour la maison ou le bureau de préférence

Logitech MX Master 3 : notre recommandation

La dernière née des souris Logitech, la MX Master 3 est la Rolls des mulots. Ainsi, malgré ses dimensions importantes, elle ne pèse que 141 g et s’avère facile à transporter. Son embonpoint lui permet d’offrir une ergonomie sans commune mesure. Chacun des 7 boutons programmables est accessible d’un mouvement de doigt et son confort permet de l’utiliser des heures d’affilée sans se fatiguer.

On aime sa molette magnétique tantôt libre, tantôt crantée en fonction de la vitesse de défilement. La recharge USB est remarquable : trois minutes suffisent pour 24 heures d’autonomie. Elle dispose en plus d’un repose pouce et d’une molette de défilement latéral. C’est un achat que vous ne regretterez pas, même si elle n’est pas bon marché. Elle est disponible pour moins de 110 euros.

En bref

Performante et précise en déplacement et en sédentaire

Ergonomie et présence de 7 boutons programmables

Repose pouce et molette latérale

Retrouvez la Logitech Mx Master 3 à moins de 110 euros sur Amazon

Logitech MX Vertical : l’ergonomique

Bien que peu mobile avec des dimensions hors-norme, cette souris Logitech est pourtant assez légère avec un poids de 135 g. La MX Vertical est pensée pour celles et ceux qui travaillent intensément avec une souris ou qui souhaitent vraiment ménager leurs articulations du poignet. Ainsi, cette souris verticale réduit les tensions dans l’avant-bras et le poignet en réaxant naturellement votre main à 60°.

Une architecture particulièrement ergonomique et confortable sur la durée. La recharge se fait par un port USB C qui donne 24 heures d’autonomie en trois minutes de charge. Elle demande toutefois un certain temps d’adaptation pour s’habituer à cette position si particulière. Elle est disponible à moins de 100 euros sur Amazon.

En bref

Confortable et pensée pour éviter les tensions dans l’avant-bras et le poignet

Idéale pour les utilisations de longue durée

Très bonne autonomie + rechargeable par USB-C

Retrouvez la Logitech Mx Anywhere à moins de 100 euros sur Amazon

Plutôt pour les déplacements

Logitech MX Anywhere 2S : la plus polyvalente

Logitech soigne le design de ses produits et le prouve encore une fois ici. Cette souris est très joliment dessinée, avec les détails en facette de diamant très élégante. Elle se permet en plus d’être robuste et très ergonomique. Elle épouse parfaitement les courbes de la main tout en étant très compacte et légère (106 g). La molette n’affiche aucun cran pour un défilement ultra fluide. Nous avons en plus deux boutons supplémentaires programmables sur le côté. Enfin, saluons une autonomie de 4 mois et en cas de panne sèche, trois minutes de charge donnent 7 h d’utilisation. Il vous en coûtera une cinquantaine d’euros.

En Bref

Design, robuste et confortable

Ergonomie

Précision

Excellente autonomie

Retrouvez la Logitech Mx Anywhere 2S à moins de 50 euros sur Amazon

Microsoft Surface Mobile : le meilleur rapport qualité/prix

Avec un design élégant et minimaliste, cette souris a du style et existe en trois coloris (Platine, Bleu cobalt et Bordeaux). Elle est confortable, mais étant plutôt plate elle a tendance à fatiguer le poignet à la longue. Elle propose deux boutons et une molette plutôt fluide, mais qui manque parfois de précision. Elle s’avère très nomade avec ses 78 g.

Nous regrettons que le couvercle magnétique qui maintient la pile se détache facilement et finisse par se balader dans votre sac. Ajoutons qu’une pile AAA suffit à l’alimenter pour une bonne douzaine de mois d’autonomie. Contrairement aux autres souris de cette sélection qui se connectent soit via un dongle, soit en Bluetooth, elle ne fonctionne qu’en Bluetooth. À moins de 30 euros, c’est le meilleur rapport qualité-prix de notre sélection.

En bref

Design minimaliste et élégant

Très plate

Autonomie de près d’un an

Retrouvez la Microsoft Surface Mobile à moins de 30 euros sur Amazon

Razer Atheris : pour les joueurs nomades

La Razer Atheris est une très belle souris au coloris et au toucher mat très plaisant. Elle est assez nomade avec ses 120 g sur la balance. Cerise sur le gâteau, elle profite d’une conception ambidextre aussi rare qu’agréable pour les concerné·e·s. Elle est aussi l’une des plus précises du marché : nous retrouvons ici le savoir-faire de Razer dans le gaming.

Elle sera idéale pour jouer ou simplement faire des retouches photo précises. Notez qu’elle fonctionne très bien sur des surfaces en verre. À la différence de son concurrent Logitech, pas de recharge par USB : 2 piles AA sont nécessaires pour l’alimenter pour une autonomie annoncée de seulement 350 heures. Elle est disponible à moins de 50 euros.

En bref

Conception ambidextre

Précision élevée pour du jeu

Look mat très sympa

Retrouvez la Razer Atheris à moins de 50 euros sur Amazon

En vidéo

Pour aller plus loin, nos collègues de Numerama se sont intéressés au sujet en vidéo. Vous pouvez la retrouver ci-dessous et sur leur chaîne YouTube.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Pour vous aider à choisir

Souris sans-fil nomade ou sédentaire, comment choisir ?

En réalité c’est assez simple : si vous souhaitez une souris d’appoint pour travailler lorsque vous êtes en déplacement, opter pour une souris nomade. C’est-à-dire un produit avec un faible poids et un faible encombrement.

À la maison, l’embonpoint est moins problématique. En général, cela permet de profiter d’une belle surface pour placer confortablement sa paume et ses doigts. Mais cela ne suffit pas, les lignes doivent épouser les formes de la main. Enfin, certaines souris intègrent des boutons supplémentaires programmables.

Quels sont les points importants à vérifier avant d’acheter ?

On recommandera de favoriser les modèles fonctionnant sur batterie, c’est généralement plus simple de trouver de quoi recharger la batterie que d’acheter des piles, surtout pour une souris nomade. Malheureusement, ces dernières utilisent plus volontiers des piles, c’est moins cher, et cela permet également de gagner en taille. Enfin, préférez les produits fonctionnant sur une surface en verre. En déplacement, vous ne savez jamais quel type de bureau vous aurez sous la main.

Quelles sont les marques de confiance ?

Plusieurs marques bataillent sur le marché des souris sans-fil. La plus célèbre est Logitech, qui a un grand historique et n’a eu que peu de ratés. La prépondérance de la marque dans notre guide des meilleures souris sans-fil le montre d’ailleurs très bien. Les fabricants d’ordinateurs proposent également généralement des périphériques de qualité. C’est notamment le cas de Microsoft ou d’Apple. Sur le segment plus niche des souris pour le jeu, Razer est également réputé.